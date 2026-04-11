10 апреля 2026, 21:01

В бюджете Соцфонда нашли дефицит более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?

В Сети заговорили о рекордной дыре в бюджете Социального фонда: по данным Счетной палаты, дефицит достиг 1,239 трлн рублей. Собственные доходы ведомства покрывают более двух третей расходов на пособия. Узнали у эксперта, что это значит и скажется ли это на пенсиях россиян в 2026 году.
В бюджете Соцфонда нашли дефицит более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?

Что известно о дефиците бюджета Соцфонда

Разрыв в бюджете Социального фонда России в 2025 году оказался внушительным: фонд потратил на 1,239 трлн рублей больше, чем получил поступлений.

Для сравнения: антирекорды ранее были почти в два раза скромнее. В 2015 году дефицит составлял 543,7 млрд рублей, а в 2023-м — 593 млрд. При этом 2024 год Соцфонд закончил с профицитом, потратив на 554 млрд меньше, чем «заработал».

Работодатели стали отчислять за сотрудников больше денег, но темпы роста расходов фонда все равно оказались выше.

На выплату пенсий и различных пособий Соцфонд РФ потратил в 2025 году 17,6 трлн рублей, а его доход составил только 16,4 трлн рублей.

Чтобы выплатить людям пенсии вовремя, фонду пришлось потратить почти две трети своих накоплений. В начале 2025 года в резервах лежало 1,936 трлн рублей, но за год оттуда забрали 1,218 трлн.

К началу 2026 года на счетах осталось около 718 млрд рублей — это в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

Почему собственных доходов фонда не хватило

Соцфонд пополняют работодатели, которые платят взносы за сотрудников. Потом эти деньги перераспределяют на пенсии и другие пособия (детские, инвалидам и т. п.).

Проблема в том, что население стареет и плательщиков взносов становится меньше, чем получателей, объяснила генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова.

Собственные доходы СФР (те самые страховые взносы работодателей) покрывают примерно лишь 70% его расходов. Остальное традиционно закрывалось и закрывается за счет трансфертов из федерального бюджета. Но в 2025 году объем этих трансфертов сократили — по оценкам, почти на 40% — в связи с падением нефтегазовых доходов. В итоге фонду пришлось расходовать резервы.

Оксана Иванова
гендиректор АО «НПФ «Социум»

Что это значит на практике

Дефицит в триллион рублей выглядит внушительно, но спешить с выводами о потенциальных срывах пенсионных выплат не стоит, считает Оксана Иванова. Сейчас пенсии россиянам выплачивают в полном объеме.

В распределительной пенсионной системе дефицит — явление не разовое, он давно уже стал частью этой системы и покрывается за счет налогов из бюджета. Так что текущие выплаты пенсионерам под вопросом не стоят.

Оксана Иванова
гендиректор АО «НПФ «Социум»

В этом плане суть работы СФР еще два года назад объяснил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Он назвал дефицит Соцфонда «искусственным»: дело в том, что государство просто перекладывает деньги из федеральной казны в социальную, поэтому технические минусы в отчетах ведомства не создают реальных проблем для людей.

Более того, государство стабильно повышает пенсии и соцвыплаты.

Кому и насколько подняли пенсии в 2026 году

С начала года правительство уже трижды повысило выплаты разным категориям пенсионеров. В январе страховые пенсии по старости и инвалидности выросли на 7,6%.

В феврале еще на 5,6% подняли ряд социальных пособий для ветеранов боевых действий и инвалидов.

Последняя индексация прошла 1 апреля. Социальные пенсии увеличили на 6,8% для 4 млн россиян. Выплаты получили россияне, которые не набрали стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и дети-сироты.

После апрельского повышения средний размер такой пенсии в стране составляет 16 500 рублей.

