В бюджете Соцфонда нашли дефицит более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Что известно о дефиците бюджета Соцфонда
Разрыв в бюджете Социального фонда России в 2025 году оказался внушительным: фонд потратил на 1,239 трлн рублей больше, чем получил поступлений.
Для сравнения: антирекорды ранее были почти в два раза скромнее. В 2015 году дефицит составлял 543,7 млрд рублей, а в 2023-м — 593 млрд. При этом 2024 год Соцфонд закончил с профицитом, потратив на 554 млрд меньше, чем «заработал».
Работодатели стали отчислять за сотрудников больше денег, но темпы роста расходов фонда все равно оказались выше.
На выплату пенсий и различных пособий Соцфонд РФ потратил в 2025 году 17,6 трлн рублей, а его доход составил только 16,4 трлн рублей.
Почему собственных доходов фонда не хватило
Соцфонд пополняют работодатели, которые платят взносы за сотрудников. Потом эти деньги перераспределяют на пенсии и другие пособия (детские, инвалидам и т. п.).
Проблема в том, что население стареет и плательщиков взносов становится меньше, чем получателей, объяснила генеральный директор АО «НПФ «Социум» Оксана Иванова.
Собственные доходы СФР (те самые страховые взносы работодателей) покрывают примерно лишь 70% его расходов. Остальное традиционно закрывалось и закрывается за счет трансфертов из федерального бюджета. Но в 2025 году объем этих трансфертов сократили — по оценкам, почти на 40% — в связи с падением нефтегазовых доходов. В итоге фонду пришлось расходовать резервы.
Что это значит на практике
Дефицит в триллион рублей выглядит внушительно, но спешить с выводами о потенциальных срывах пенсионных выплат не стоит, считает Оксана Иванова. Сейчас пенсии россиянам выплачивают в полном объеме.
В распределительной пенсионной системе дефицит — явление не разовое, он давно уже стал частью этой системы и покрывается за счет налогов из бюджета. Так что текущие выплаты пенсионерам под вопросом не стоят.
В этом плане суть работы СФР еще два года назад объяснил профессор Финансового университета Александр Сафонов.
Он назвал дефицит Соцфонда «искусственным»: дело в том, что государство просто перекладывает деньги из федеральной казны в социальную, поэтому технические минусы в отчетах ведомства не создают реальных проблем для людей.
Более того, государство стабильно повышает пенсии и соцвыплаты.
Кому и насколько подняли пенсии в 2026 году
С начала года правительство уже трижды повысило выплаты разным категориям пенсионеров. В январе страховые пенсии по старости и инвалидности выросли на 7,6%.
В феврале еще на 5,6% подняли ряд социальных пособий для ветеранов боевых действий и инвалидов.
Последняя индексация прошла 1 апреля. Социальные пенсии увеличили на 6,8% для 4 млн россиян. Выплаты получили россияне, которые не набрали стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и дети-сироты.
После апрельского повышения средний размер такой пенсии в стране составляет 16 500 рублей.