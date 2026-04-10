Феноменальный рост зарплат, жадная до работы молодежь и новый путь найма топ-менеджеров. Главное о рынке труда за неделю
Зарплаты выросли в разы — но есть нюанс
Средняя зарплата в России за годы увеличилась в несколько раз
К такому выводу пришли в ТАСС после анализа статистических данных. За последние 15 лет (с 2010 по 2025) среднемесячная номинальная зарплата в стране выросла в 5 раз — с 21 тысячи до порядка 100 тысяч рублей.
Это средний показатель дохода за месяц с учетом премий и компенсаций до вычета подоходного налога.
Впрочем, эксперты призывают не забывать о другом важном факторе — покупательной способности, которая за ростом зарплат не поспевает.
«Пятикратный рост номинальной заработной платы — это, конечно, впечатляющая цифра, но она отражает лишь частично реальное положение вещей, — отметила эксперт. — Реальная покупательная способность выросла лишь на десятки процентов, а не в разы», — заявила заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова.
В сравнении с 2015 годом (то есть за 10 лет) зарплаты увеличились втрое. Тогда они составляли около 34 тысяч рублей.
За последние 5 лет зарплаты в России выросли почти вдвое. Если в январе 2021 года россияне в среднем получали чуть больше 49,5 тысячи рублей, то в январе 2026-го — уже 103,6 тысячи рублей.
Динамика роста зарплат внутри года практически не меняется. Как правило, зарплаты увеличиваются постепенно от месяца к месяцу. Небольшой спад наблюдается в летние месяцы и в сентябре. А наибольший рост — в IV квартале.
Названы регионы со средней зарплатой от 150 тысяч рублей
В январе 2026 года в семи регионах России зафиксировали среднюю зарплату свыше 150 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Традиционно в рейтинг вошли северные и дальневосточные субъекты, и вот какие.
- Чукотка — 223 тысячи рублей.
- Москва — 187,6 тысячи рублей.
- Магаданская область — 176,7 тысячи рублей.
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 171,5 тысячи рублей.
- Сахалинская область — 162 тысячи рублей.
- Ненецкий автономный округ — 158 тысяч рублей.
- Камчатский край — 153,9 тысячи рублей.
Ранее на Дальнем Востоке фиксировали самый быстрый рост средний зарплат. Это связано c концентрацией ресурсодобывающих производств, распространенностью вахт и вынужденной необходимостью привлекать людей деньгами к работе в непростых климатических условиях.
Молодежь хочет работать: насколько сильно и где ей будет лучше всего
Подростки бросились искать работу
Число резюме школьников 14–17 лет подскочило на треть за 2 последних года, говорится в исследовании платформы hh.ru и проекта «Билет в будущее».
Такую тенденцию связывают в том числе с упрощенным порядком трудоустройства несовершеннолетних старше 14 лет, который начал действовать в 2023 году. Тогда отменили требование о согласии опеки на заключение трудового договора, заменив его письменным согласием родителя.
По статистике, больше всего резюме школьники публикуют в Москве — город остается лидером в этом вопросе. Среди федеральных округов в топе по числу подростковых резюме Центральный и Приволжский ФО.
«В последние годы мы наблюдаем тенденцию, что подростки теперь воспринимают работу как первый шаг в карьере и пробуют себя в сферах, требующих определенных навыков — например, в цифровых или креативных профессиях. Исследование показывает, что для них это не просто подработка, а возможность попробовать себя в профессиональной роли», — отметила заместитель управляющего директора Фонда гуманитарных проектов, руководитель дирекции профориентационных программ Ирина Никонова.
Студенты захотели достойной зарплаты на подработке
Российские студенты назвали желаемое вознаграждение за подработку — в среднем они хотели бы получать 34,9 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «Авито Подработки» (есть в распоряжении редакции «Теперь вы знаете»).
К схожим выводам, но уже касательно стажировок, пришли в компании Ozon. Там посчитали, что большинство студентов хотели бы зарабатывать от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Исследование «Авито Подработки» показало, что 45% студентов уже берут смены время от времени и планируют уделять время подработке весь 2026 год. Еще 34% респондентов заявили, что собираются найти ее в течение года.
При этом для большинства оптимальное время подработки — до 10 часов в неделю. Такой ответ дали 60% респондентов.
Основная мотивация для студентов — деньги. Свыше половины (55%) опрошенных ответили, что хотят иметь собственный доход и финансовую самостоятельность. Каждый четвертый (26%) назвал главной причиной желание раньше сделать первые карьерные шаги, столько же — развить самостоятельность, ответственность и организованность.
Определены лучшие работодатели для зумеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 лучших работодателей для молодежи. В него вошли компании, где на долю специалистов 1998–2008 годов рождения приходится от 8 до 100%.
В топ-5 (так называемую платиновую группу) вошли:
- школа программирования Coddy (76% молодых сотрудников);
- коммуникационное агентство Didenok Team (58%);
- Т-Банк (51%);
- «Авито» (35%);
- Альфа-банк (23%).
При составлении рейтинга учитывали не только отношение числа сотрудников-зумеров к общей численности персонала. Не менее важными в журнале сочли данные об обучении сотрудников, карьерных треках, наличии гибридной занятости и запрете на переработки.
Карьерный рост и прибавка к вознаграждению: что интересного у топ-менеджеров
Российских топ-менеджеров стали чаще искать среди своих
Новую модель карьерного пути генеральных директоров заметили в России: руководителей здесь выбирают среди сотрудников компании куда чаще, чем на Западе. По итогам 2025 года доля внутренних назначений достигла в стране рекордных 77%, что на 22 п.п. больше, чем в 2024-м, подсчитали в консалтинговой компании Regroup.
Тренд наметился несколько лет назад. Его объясняют тем, что кандидаты внутри компании лучше понимают ее бизнес, уже изучили внутренние связи и культуру взаимодействия с акционерами.
«Владельцы российского бизнеса сделали ставку на внутренний наем как на механизм снижения рисков, чтобы повысить предсказуемость руководства и сохранить институциональную память и корпоративный опыт. Стратегия назначения "своих" минимизирует ошибки в критических бизнес-процессах, что особенно важно в условиях падающих маржи и спроса», — отметила управляющий партнер Regroup Оксана Морсина.
В других странах складывается совсем другая картина. За рубежом, наоборот, выросла доля внешних назначений генеральных директоров — с 40 до 56%.
Топ-менеджерам стали больше платить — но ненамного
Суммарное вознаграждение топ-менеджерам крупных российских банков в 2025 году прибавило чуть менее 3%, выяснил «Коммерсант». Такую скромную прибавку объясняют соответствующим ростом чистой прибыли компаний — за год она выросла всего на 1,1%.
Часть вознаграждения в отдельных банках выплачивают на основе акций. Они у топ-менеджмента довольно востребованы, ведь со временем их можно продать и заработать еще больше.
Другие открытия недели
Малому бизнесу подошли «неидеальные» сотрудники
Малый и средний бизнес стал активнее нанимать кандидатов с «дефектами резюме»: перерывами в стаже, сменой профессии, отсутствием профильного образования и возрастными ограничениями. К такому выводу пришла доцент факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Анастасия Кузьмина в своем исследовании «Экономика разумного компромисса: неочевидные источники кадровой устойчивости в МСП».
К «неидеальным» кандидатам эксперт отнесла:
- родителей в декрете или тех, кто недавно из него вышел;
- соискателей, сменивших сферу после 35 лет;
- работников с перерывами в стаже по медицинским или семейным обстоятельствам;
- специалистов старше 50 лет.
У «неидеальных» кандидатов нашлось немало плюсов для бизнеса.
Например, выяснилось, что такие сотрудники позитивно сказываются на текучке кадров. У предпринимателей, которые отдавали предпочтение «неидеальным» резюме, этот показатель составил 18%, а у тех, кто искал «золотых» кандидатов, уже 40%.
Нашлись и другие преимущества:
- «неидеальные» кандидаты приносят больше денег: производительность на каждый рубль затрат на персонал с ними составила 5,8 рубля, а при поиске только идеальных соискателей — 5 рублей;
- кандидаты с «дефектами резюме» лучше находятся и адаптируются: затраты на этот процесс оказались ниже на 56%, чем в бизнесе, где отбирают только «золотые резюме»;
- «неидеальные» кандидаты лучше проходят испытательный срок: в компаниях с наймом таких сотрудников показатель составил 87%, а в предприятиях, где ищут лучших, уже 61%.
Компании потеряли интерес к коучам
Спрос на бизнес-тренеров и коучей в России рекордно снизился — компании стали массово отказываться от их услуг и сокращать число вакансий. За 2025 год позиций для таких специалистов стало меньше на 43%, сообщил РБК со ссылкой на данные hh.ru.
«Коучинг и управленческие тренинги покупались как некий витамин для компании, без четко сформулированной задачи, без метрик, без привязки к реальным управленческим решениям. В условиях давления на бюджеты все это первым попало под сокращение», — отметила Анастасия Кудрявцева, советник председателя правления Национального банка сбережений по социальной политике.
Сокращение вакансий привело к взрывному росту конкуренции в сфере коучинга. Если раньше на каждую позицию приходилось примерно 5 резюме, то теперь на одну вакансию претендуют свыше 21 человека.
Тратят время на бессмысленные задачи и ленятся — что россияне говорят в опросах
Самыми ленивыми специалистами оказались дизайнеры, аналитики, PR-менеджеры и юристы — по их собственному мнению. Таковы результаты опроса портала SuperJob. Чуть отстали от них инженерно-технические работники и системные администраторы.
Реже всего признаются в своей лени главные бухгалтеры и операторы колл-центров, а еще кладовщики, продавцы и маркетологи.
Бороться россиянам приходится не только с собственной ленью, но и бессмысленными задачами. По результатам еще одного опроса SuperJob, 6 из 10 россиян тратят на них хотя бы часть дня, а каждый пятый теряет на таких делах свыше трети рабочего времени.
Больше всего времени тратят на бессмысленные действия кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — как раз треть рабочего дня.
