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22 июля 2026, 07:43

Главное к утру 22 июля. Имя нового главкома ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi

Главное к утру 22 июля. Имя нового главкома ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
В России могут создать механизм возврата денег жертвам мошенников: средства предлагают списывать со счетов людей, причастных к преступным схемам. Тем временем аферисты начали использовать новые способы обмана — создавать поддельные точки Wi-Fi и фальшивые QR-коды, маскируя их под сети кафе, аэропортов и других популярных мест. Также в дайджесте — о новом главкоме ВСУ, урагане на Алтае, предложении маркировать продукты с пальмовым маслом и других событиях.

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он сменил на этом посту Александра Сырского.

Драпатый ранее занимал должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». В России он объявлен в розыск по базе МВД.

По данным СМИ, в 2014 году Драпатый участвовал в боевых действиях в Донбассе и был среди украинских командиров, которым удалось выйти из Изваринского котла в ЛНР. Также сообщалось, что он командовал подразделением, БМП которого протаранила людей в Мариуполе в 2014 году.

Ураган оставил без света 44 населенных пункта на Алтае

Сильный шторм обрушился на Алтайский край. Из-за ураганного ветра скоростью до 33 м/с без электроснабжения остались 44 населенных пункта и более 6 тысяч домов.

Непогода также повредила крыши зданий и повалила деревья. На месте работают сотрудники МЧС и спасатели, для оценки обстановки планируется использовать беспилотники.

Беспилотники атаковали юг России. Подробности

В результате атаки беспилотников на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились пять человек. Всем помощь оказали амбулаторно, госпитализация не потребовалась, передал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В Краснодаре и Динском районе края обломки беспилотников повредили четыре жилых дома — два многоквартирных и два частных. Предварительно, жильцы не пострадали. Также после падения обломков в Краснодаре загорелся складской комплекс, где, по уточненным данным, пострадали три человека.

В Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Северной промзоне. По данным оперативных служб, площадь пожара составила около 800 кв. м. К ликвидации последствий привлекли более 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Спасатели работают над локализацией огня и предотвращением его распространения.

Минцифры предложило новые меры по борьбе с кибермошенничеством

Ведомство подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ предусматривает сразу несколько новых мер для защиты граждан от мошенников.

Среди основных предложений:

  • усилить защиту биометриивнедрить механизм, который исключит подмену биометрических данных при регистрации и обновлении как онлайн, так и офлайн;
  • ввести курсы по цифровой и финансовой грамотности в школах, колледжах и вузах, а также использовать учебные сценарии, имитирующие действия мошенников;
  • создать механизм «обратного взыскания» — он позволит банкам возвращать деньги жертвам мошенников, списывая средства со счетов получателей, причастных к преступным схемам.

Кроме того, документ предусматривает совершенствование правил возврата похищенных средств и внедрение дополнительных антифрод-механизмов для банков и других организаций.

В СФ предупредили о мошеннических точках Wi-Fi в общественных местах

Мошенники начали создавать поддельные точки Wi-Fi, которые маскируются под сети кафе, магазинов, аэропортов и торговых центров, предупредил сенатор Артем Шейкин.

Кроме того, злоумышленники могут наклеивать фальшивые QR-коды поверх настоящих, уточнил он. После подключения или сканирования пользователь рискует попасть на поддельный сайт и лишиться личных данных.

Шейкин посоветовал не подключаться к незнакомым сетям и не переходить по QR-кодам, если их происхождение вызывает сомнения.

В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

В Госдуму направили предложение ввести предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом. Автором идеи выступила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

По задумке маркировка будет показывать содержание сахара, соли, жиров и калорий по отношению к рекомендуемой суточной норме. Она не будет делить продукты на «полезные» и «вредные», а лишь поможет покупателям сделать более осознанный выбор, уточнила общественница.

Кроме того, движение предложило ужесточить требования к содержанию некоторых потенциально опасных веществ в продуктах, прежде всего в детском питании.

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Россиянам рассказали, когда начнется сезон гриппа и ОРВИ

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается в начале сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, первая волна традиционно начинается после окончания отпусков, когда люди возвращаются на работу и учебу. В ведомстве также подготовили постановление о мерах профилактики на сезон 2026−2027 годов.

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Умер саксофонист, исполнивший знаменитую тему из «Розовой пантеры»

Американский джазовый саксофонист Плас Джонсон умер в возрасте 94 лет. Музыкант скончался 15 июля в Лос-Анджелесе, за несколько дней до своего 95-летия.

Джонсон получил мировую известность благодаря исполнению главной темы фильма «Розовая пантера», записанной в 1963 году с композитором Генри Манчини. За свою карьеру он также сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Би Би Кингом, Нэтом Кингом Коулом и другими известными исполнителями.

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