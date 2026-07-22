Главное к утру 22 июля. Имя нового главкома ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi

В результате атаки беспилотников на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились пять человек. Всем помощь оказали амбулаторно, госпитализация не потребовалась, передал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В Краснодаре и Динском районе края обломки беспилотников повредили четыре жилых дома — два многоквартирных и два частных. Предварительно, жильцы не пострадали. Также после падения обломков в Краснодаре загорелся складской комплекс, где, по уточненным данным, пострадали три человека.