Главное к утру 27 июня. Обострение между Ираном и США, массовые проверки водителей и возврат взносов на капремонт

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в городе повреждены производственные объекты одного из предприятий. Все пострадавшие в больнице. По предварительным данным, их жизням ничего не угрожает. Жилые дома не пострадали, добавил он.

О ночных атаках на регион сообщал также глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске и четырех районах области.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в течение ночи на подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников и еще четыре — утром.