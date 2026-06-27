Главное к утру 27 июня. Обострение между Ираном и США, массовые проверки водителей и возврат взносов на капремонт
США и Иран обменялись ударами и обвинили друг друга в нарушении перемирия
Поводом для очередного обострения конфликта между США и Ираном стал инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран выпустил минимум четыре беспилотника по кораблям в проливе. Три из них американцам удалось сбить, один попал в «большое и очень дорогое грузовое судно». По данным СМИ, это был контейнеровоз тайваньской компании, который шел под флагом Сингапура и в момент удара покидал пролив.
Компания — владелец судна сообщила, что в его правый борт попал «неизвестный объект» и повредил окна. Никто не пострадал, груз не поврежден. Судно осмотрели, после чего оно покинуло район атаки.
Целями американских ударов стали объекты хранения ракет и беспилотников, а также позиции береговых радаров.
Корпус стражей исламской революции в ответ ударил по позициям армии США на Ближнем Востоке. Какие именно объекты атаковал Тегеран, не сообщается. Там предупредили, что, если агрессия со стороны США повторится, ответ будет «гораздо шире».
10 человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в городе повреждены производственные объекты одного из предприятий. Все пострадавшие в больнице. По предварительным данным, их жизням ничего не угрожает. Жилые дома не пострадали, добавил он.
О ночных атаках на регион сообщал также глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске и четырех районах области.
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в течение ночи на подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников и еще четыре — утром.
Российским пенсионерам объяснили, как вернуть взносы на капремонт
Большинство российских регионов дает такую возможность неработающим пенсионерам старше 70 лет. Они могут вернуть 50% уплаченных взносов, а после 80 лет — уже 100%, напомнили в Госдуме.
Но есть условия:
- надо быть собственником жилья;
- не работать;
- жить одному или с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп;
- не иметь долгов за коммуналку.
Если в квартире вместе с пожилым человеком зарегистрирован родственник, льгота будет только на долю пенсионера.
Получить компенсацию можно, подав заявку через МФЦ или «Госуслуги».
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовая книжка;
- выписка из ЕГРН;
- справка об отсутствии долгов;
- банковские реквизиты.
В России с 1 июля банковские операции детей будут контролировать по-новому
Банки должны будут предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их родителям, усыновителям или попечителям. Исключение — если несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации. Так власти хотят повысить уровень финансовой безопасности подростков.
Российских автомобилистов ждут массовые проверки
Госавтоинспекция проведет их в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и других регионах. Цель — нетрезвые водители. Ведомство призвало граждан сообщать в полицию, если они увидят, как человек в состоянии опьянения садится за руль и создает опасные ситуации на дороге.
Россиян призвали не отдыхать за границей
Отдых в субтропическом климате — огромное испытание для организма, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. К тому же в странах Западной Африки сейчас вспышка лихорадки Эбола, а в Азии — лихорадки Марбург. «Летом в отпуск надо ехать по России», — заключил Онищенко.