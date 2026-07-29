Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси и опасный «клещ-зебра»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потребности Вооруженных сил в личном составе полностью закрываются за счет контрактников и добровольцев.

По его словам, за первое полугодие 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек, еще более 16 тысяч вступили в добровольческие формирования.

Медведев также назвал слухи о подготовке новой мобилизации «лживой провокацией» и заявил, что такие сообщения являются частью информационной кампании перед выборами в Госдуму.