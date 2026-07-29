Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси и опасный «клещ-зебра»
Медведев заявил, что новой мобилизации в России не планируется
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потребности Вооруженных сил в личном составе полностью закрываются за счет контрактников и добровольцев.
По его словам, за первое полугодие 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек, еще более 16 тысяч вступили в добровольческие формирования.
Медведев также назвал слухи о подготовке новой мобилизации «лживой провокацией» и заявил, что такие сообщения являются частью информационной кампании перед выборами в Госдуму.
Атаки за ночь на регионы России. Что известно
В Таганроге в результате воздушной атаки погибла женщина, передал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. Еще один мужчина получил ранения. Жителей дома эвакуируют. Для них развернули пункт временного размещения.
Также из-за атаки повреждения получили несколько частных домовладений и коммерческих предприятий, рассказала глава города Светлана Камбулова.
В Рязанской области в результате массированной атаки беспилотников на территории одного из предприятий произошел пожар. На месте работают экстренные службы, сообщил глава региона Павел Малков. Шесть человек попали в больницы, угрозы их жизням нет.
Павла Дурова обвинили в содействии терроризму
Основателю Telegram может грозить в России до 15 лет тюрьмы из-за популярного чат-бота «Дайвинчик» (запрещен в России). По данным ФСБ, его активно использовали спецслужбы Украины, чтобы вовлекать молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность.
С июля 2025 года в разных регионах страны задержали 46 пользователей чат-бота для знакомств, которые по заданию украинских кураторов нападали на силовиков, совершали поджоги и помогали мошенникам красть деньги, рассказали в пресс-службе ФСБ. Самому младшему задержанному 12 лет, самому старшему — 22 года.
Сотрудники спецслужб Украины действовали по одинаковой схеме: сначала они под видом девушек знакомились с молодыми людьми в чат-боте, втирались в доверие, те оплачивали им билеты в кино или подарки по фишинговой ссылке. Затем с жертвами связывался лжесотрудник полиции, говорил, что они якобы перевели деньги на помощь ВСУ, и заставлял их выполнять свои указания.
В декабре 2025 года «Дайвинчик» внесли в реестр запрещенных сайтов в России. Однако администрация Telegram не удалила запрещенную информацию и другие каналы, чаты и боты, которыми украинские спецслужбы пользовались, чтобы готовить диверсии и теракты, сообщили в ФСБ.
В связи с этим основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в содействии террористической деятельности. Наказание по этой статье — от 8 до 15 лет лишения свободы. Его объявили в международный розыск.
В России предложили запретить «раздолжнителей»
Ассоциация «Право должника» предложила создать «белый список» юристов и компаний, которые помогают гражданам пройти процедуру банкротства. С такой идеей организация обратилась в Госдуму и ряд федеральных ведомств.
Авторы идеи считают, что сейчас многие фирмы, занимающиеся списанием долгов, имеют плохую репутацию из-за недобросовестных участников рынка. По их мнению, реестр проверенных специалистов поможет людям выбрать надежную юридическую помощь.
Также предлагается разработать единые правила профессиональной этики для юристов, которые сопровождают процедуры банкротства граждан.
Минцифры предложило блокировать сайты с сим-боксами
Минцифры предлагает без решения суда блокировать сайты, на которых продаются сим-боксы.
устройство, в которое одновременно вставляют десятки или даже сотни SIM-карт. Оно позволяет автоматически совершать большое количество звонков и рассылать сообщения.
Речь идет о ресурсах, где продают сим-боксы без обязательной сертификации. Такие сайты планируют включать в реестр запрещенной информации и оперативно блокировать.
В Минцифры объяснили, что эта мера должна помочь в борьбе с мошенниками.
В России захотели снизить стоимость такси для семей с детьми
Минтранс России готовит изменения в законодательство, которые должны сделать поездки на такси для семей с детьми доступнее. Ведомство разрабатывает дорожную карту совместно с «Яндекс Такси». Ее цель в том числе повысить доступность такси для многодетных семей.
Сейчас в Уфе уже действует пилотный проект: многодетные семьи получают скидку 30% на поездки с детьми. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы России, объяснили в ведомстве.
Студенческим семьям начнут выделять отдельные комнаты в общежитиях
С 1 сентября российские вузы должны будут предоставлять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях, сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
Кроме того, университеты обязаны публиковать информацию о количестве таких комнат и создать отдельную комиссию, которая будет рассматривать заявления семейных студентов.
Новая мера распространяется на супругов-студентов младше 35 лет, а также на одиноких родителей этого возраста, которые получают среднее профессиональное или высшее образование. Для получения комнаты нужно подать заявление и подтвердить право на льготу необходимыми документами.
ООН предупредила о риске новой волны распространения ВИЧ
Сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту числа заражений и свести на нет успехи последних десятилетий.
По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, в 2025 году международное финансирование таких программ сократилось на 18% — это самое большое снижение почти за 20 лет. Из-за нехватки средств в ряде стран уже сократились программы профилактики, тестирования и лечения.
В прошлом году ВИЧ заразились около 1,2 млн человек, а 570 тыс. умерли от заболеваний, связанных со СПИДом. При этом около 9 млн человек с ВИЧ не получают необходимого лечения.
Ступень ракеты SpaceX врежется в Луну и оставит кратер
Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX 5 августа столкнется с Луной. По расчетам ученых, она врежется в поверхность на скорости около 8700 километров в час.
Ракету запустили в январе 2025 года для доставки двух коммерческих посадочных модулей к Луне. После выполнения задачи ступень осталась без топлива, потеряла возможность менять траекторию и со временем попала под влияние лунной гравитации.
Ожидается, что при ударе на поверхности Луны появится кратер диаметром 20–30 метров, а в небо поднимется облако пыли высотой в несколько километров.
По словам ученых, столкновение поможет лучше изучить поверхность Луны и поднимет вопрос о том, как регулировать деятельность человека и космических компаний на естественном спутнике Земли.
В южных регионах России распространился крупный «клещ-зебра»
В южных регионах России распространился клещ Hyalomma, которого называют «клещом-зеброй». Он крупнее обычных клещей, может активно преследовать человека и переносит опасные инфекции, включая крымскую геморрагическую лихорадку.
По данным экспертов, паразит уже встречается в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Крыму и других регионах Юга России. Узнать его можно по крупному размеру и полосатым лапкам.