Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы

Добровольно запретить себе участие в азартных играх можно будет уже с 1 сентября. Для этого нужно подать заявление в Единый регулятор азартных игр.

Самозапрет будет распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. В заявлении можно будет указать срок, на который человек хочет отказаться от участия в азартных играх.

По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая мера поможет людям, страдающим игровой зависимостью, избежать необдуманных трат.