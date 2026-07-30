Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры
Добровольно запретить себе участие в азартных играх можно будет уже с 1 сентября. Для этого нужно подать заявление в Единый регулятор азартных игр.
Самозапрет будет распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. В заявлении можно будет указать срок, на который человек хочет отказаться от участия в азартных играх.
По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая мера поможет людям, страдающим игровой зависимостью, избежать необдуманных трат.
Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области
Склад Wildberries в Пензенской области подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко. После удара на территории логистического комплекса начался пожар.
Со склада эвакуировали около 200 сотрудников. Глава региона добавил, что пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь. На месте продолжают работать пожарные расчеты.
В компании передали, что логистические цепочки уже перестроили: прием поставок и отправка заказов продолжаются через другие склады.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников после возвращения из-за границы
Аферисты начали обманывать россиян, которые недавно вернулись из зарубежных поездок. Они звонят, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры, и утверждают, что человек за границей якобы контактировал с запрещенной или нежелательной в России организацией.
Затем аферисты пугают проверками, уголовным делом, блокировкой счетов или запретом на выезд и предлагают «решить проблему» переводом денег на «безопасный счет» или передачей наличных курьеру.
В российских магазинах предложили создать «зеленые коридоры»
Запустить в продуктовых магазинах «зеленые коридоры» — специальные линии на полу, которые будут вести покупателей к отделам с овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими полезными продуктами, предложила председатель движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская.
Также предлагается убрать сладости, снеки и сладкие газированные напитки из прикассовых зон и других самых заметных мест, разместив их на менее видных полках.
Для магазинов, которые поддержат инициативу, хотят ввести специальный статус «Территория здорового выбора». Предложение направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.
В России расширят список медизделий с обязательной маркировкой
С 1 сентября в России расширится перечень медицинских изделий, которые будут подлежать обязательной маркировке.
В список войдут обеззараживатели воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, средства при недержании, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы и коронарные стенты.
Маркировка позволит отслеживать происхождение продукции и бороться с контрафактом.
В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей
По новым нормам рабочая неделя по-прежнему не должна превышать 40 часов, а продолжительность смены — 10 часов. В отдельных случаях ее смогут увеличить до 12 часов, например для водителей такси, скорой помощи, аварийных служб и общественного транспорта.
Если смена длится более четырех часов, водитель должен получить перерыв от 30 минут до двух часов. Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов, хотя в некоторых случаях его разрешат сократить до 24 часов с последующей компенсацией.
Правила распространяются на профессиональных водителей и работодателей, но не затрагивают международные перевозки, спецслужбы, скорую помощь, пожарных и ряд других категорий.
Названы регионы России с лучшими дорогами
Ивановская область возглавила рейтинг регионов с самыми качественными дорогами в России. Нормативным требованиям в регионе соответствуют более 94% дорог.
На втором месте оказался Севастополь с показателем 90%, на третьем — Курская область (89,5%). В пятерку лидеров также вошли Марий Эл и Брянская область.
В первую десятку попали:
- Саратовская;
- Мурманская;
- Калининградская области;
- Удмуртия;
- Хакасия.
В среднем по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.
Россиян предупредили о распространении опасных шакалов
Шакалы быстро расширяют ареал обитания в России, сообщают ученые из Пензенского государственного университета. Если раньше они обитали в основном на Кавказе, то теперь их встречают уже в 27 регионах, в том числе за Полярным кругом.
Специалисты опасаются, что шакалы могут скрещиваться с бездомными собаками. Такие гибриды могут быть уже более приспособленными к жизни рядом с человеком, а значит, представлять большую опасность.
Чтобы отслеживать распространение хищников, исследователи разработали специальную тест-систему. Она позволяет быстро отличать шакалов от собак, волков и их возможных гибридов без полного анализа ДНК.