Главное к утру 31 августа. Схема с «перерасчетом» пенсии, учительский капитал и претендент на слово года

Утром 31 июля во Владивостоке произошел крупный пожар на складе компании DNS на улице Днепровской. Огонь охватил 5000 «квадратов». Обошлось без пострадавших - всех сотрудников успели эвакуировать. По словам руководства компании, склад с техникой, вероятно, полностью уничтожен.

Из-за сильного задымления и опасных веществ в воздухе жителей района попросили не открывать окна и по возможности оставаться дома. Тушение осложнили сильный ветер и проблемы с подачей воды, но пожар уже локализовали. Доставка товаров во Владивостоке временно приостановлена.

О причинах ЧП пока нет информации, идет проверка.