Главное к утру 31 августа. Схема с «перерасчетом» пенсии, учительский капитал и претендент на слово года
Во Владивостоке загорелся склад DNS: огонь охватил 5 тысяч квадратных метров
Утром 31 июля во Владивостоке произошел крупный пожар на складе компании DNS на улице Днепровской. Огонь охватил 5000 «квадратов». Обошлось без пострадавших - всех сотрудников успели эвакуировать. По словам руководства компании, склад с техникой, вероятно, полностью уничтожен.
Из-за сильного задымления и опасных веществ в воздухе жителей района попросили не открывать окна и по возможности оставаться дома. Тушение осложнили сильный ветер и проблемы с подачей воды, но пожар уже локализовали. Доставка товаров во Владивостоке временно приостановлена.
О причинах ЧП пока нет информации, идет проверка.
В России полностью обновят состав вакцины от гриппа
К новому сезону в России в вакцине против гриппа заменят все три штамма вируса, рассказали в Роспотребнадзоре. Там добавили, что поставки препаратов начнутся в первой декаде сентября, чтобы вовремя запустить ежегодную прививочную кампанию.
В ОП предложили ввести «учительский капитал» для покупки жилья
Ввести в России «учительский капитал» — специальную меру поддержки для педагогов, проработавших в школе 25 лет — предложил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его мнению, после четверти века работы учителя должны получать от государства крупную выплату, которую можно будет направить на покупку жилья.
Получается, если выпускник сразу идет работать в школу, то примерно к 50 годам он получает учительский капитал. Это станет важной социальной гарантией для человека, который отдал четверть века своей жизни школе
Еще один возможный вариант — начислять педагогам «метры жилья» за каждый год работы, а затем предоставить их после достижения необходимого стажа.
Такая мера станет важной социальной гарантией для учителей, повысит престиж профессии и поможет привлечь в школы молодых специалистов, объяснил Гриб.
Площадки для собак-поводырей и новые правила для пассажиров поездов: что изменится с сентября
С 1 сентября российские аэропорты начнут оборудовать места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с нарушением зрения. Новые площадки станут обязательными для строящихся и реконструируемых терминалов, а действующие аэропорты должны будут приспособить для этого свою территорию.
Также с началом осени при покупке билета на поезд пассажиры должны будут указывать номер телефона или электронную почту, а перевозчик будет обязан заранее сообщать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.
Кроме того, пассажиры с инвалидностью теперь смогут в приоритетном порядке покупать билеты на специальные места, а сопровождающие больше не смогут занимать их без человека с инвалидностью.
Атаки беспилотников на российские регионы за ночь. Что известно
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников. Повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе. Также произошли пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складах в Дзержинском районе. По словам губернатора, пять человек пострадали, их госпитализировали.
В Ростовской области после ночной атаки беспилотников пострадала женщина в Гуково. Ей оказывают медицинскую помощь, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. В городе поврежден многоквартирный дом: разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
В Батайске обломки БПЛА повредили несколько частных домов и магазин, никто не пострадал. В Ростове после падения обломков загорелась лесопосадка, но пожар уже потушили.
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам сертификаты на бытовую технику
Запустить пилотную программу, по которой одинокие малоимущие пенсионеры смогут получить сертификаты на замену неисправной бытовой техники, предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По инициативе сертификаты можно будет использовать для покупки:
- холодильника;
- стиральной машины;
- электроплиты;
- обогревателя российского производства.
Поддержку предлагают предоставлять только тем, чья старая техника признана неисправной и не подлежит ремонту.
По мнению автора инициативы, такая мера поможет повысить безопасность, улучшить качество жизни пожилых людей и поддержать российских производителей бытовой техники.
Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с «перерасчетом» пенсии
Аферисты звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Соцфонда России или банков. Они сообщают, что человеку якобы положен перерасчет пенсии за прошлые годы, и под этим предлогом пытаются получить персональные данные.
Злоумышленники ссылаются на «новые указы», торопят собеседника и просят назвать реквизиты банковской карты, паспортные данные или код из СМС. Получив эту информацию, злоумышленники могут получить доступ к счетам жертвы.
Школьники будут изучать экономику регионов России, а в ЕГЭ по истории введут устную часть
С 1 сентября для учеников 6−11-х классов станут обязательными занятия о предприятиях, экономике и востребованных профессиях их региона. Они войдут в курс «Россия — мои горизонты». В Минпросвещения считают, что нововведение поможет школьникам лучше ориентироваться в выборе будущей профессии.
Рособрнадзор планирует к 2030 году ввести устную часть в ЕГЭ по истории. Позже такой формат могут добавить и в экзамен по литературе. Как отметил глава ведомства Анзор Музаев, нынешним школьникам переживать не стоит: до внедрения нововведения пройдет несколько лет, а пока возможны только пробные апробации.
Эксперт Минпросвещения назвала слово, которое может стать главным в 2026 году
Слово «нишевый» может претендовать на звание слова года, считает профессор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, эксперт Минпросвещения Наталия Козловская.
По ее словам, раньше это слово чаще использовали в маркетинге, когда говорили о товарах или услугах для узкой аудитории. Сейчас его все чаще применяют в самых разных сферах — например, говорят о «нишевых» навыках, развлечениях или заведениях.
Эксперт отметила, что популярность слова стремительно растет: если в 2019 году оно встречалось в СМИ около 31 тысячи раз, то только за первое полугодие 2026 года — уже более 60 тысяч раз.