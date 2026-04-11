Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля
Украина ударила по Херсонской и Курской областям во время пасхального перемирия
Украинские дроны атаковали Новую Каховку в Херсонской области почти сразу после начала перемирия в честь православной Пасхи.
БПЛА повредили жилой дом, один человек ранен. Об этом сообщил Владимир Оганесов, врио главы городского округа Новая Каховка.
Оганесов сообщил, что именно сегодня в городе «повышенная активность БПЛА». Помимо взорвавшихся дронов, было найдено три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.
По сообщениям СМИ, после того как стало известно о нарушении перемирия ВСУ, Украина также обвинила Россию в атаках.
Вскоре ВСУ нанесли второй удар, запустив боевой дрон в заправку в городе Льгове Курской области. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн.
Во время атаки беспилотником пострадали маленький ребенок и двое взрослых. Годовалый малыш получил осколочную травму.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось сегодня, 11 апреля, в 16:00 мск. По изначальным планам продлиться оно должно было до конца завтрашнего дня — 32 часа.
После объявления Россией пасхального перемирия Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к «зеркальным действиям» в честь праздника:
Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру.
Переговоры США и Ирана: разморозка иранских активов, помощь Пакистана и широкий жест Трампа
Представители США и Ирана встретились сегодня на прямых переговорах с участием Пакистана в Исламабаде.
Соединенные Штаты представляла главная американская «переговорная тройка»: спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер.
Со стороны Ирана на встречу приехали министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Пока на Ближнем Востоке обсуждали сложившуюся ситуацию, Дональд Трамп в свойственной ему уверенной манере заявил, что ему не важно, как окончатся переговоры. В случае их провала Штаты планируют снова начать военные действия.
Если ничего не получится, мы перезапустимся. Мы готовы.
Это не единственное самонадеянное заявление, которое Дональд Трамп сделал во время ирано-американских переговоров. Американский президент заявил, что США начнут очистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве широкого жеста помощи другим странам.
Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим.
Ранее, до начала переговоров, иранская сторона выдвинула два требования, без которых встреча не могла состояться:
- разморозка иранских активов;
- прекращение огня в Ливане.
Об этом заявил в сети X спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Вскоре иранский источник сообщил агентству Reuters, что США согласились разморозить иранские активы в Катаре и других иностранных банках.
Что еще важно: Благодатный огонь в Иерусалиме, «пасхальные» мошенники и задержания после взыва во Владикавказе
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, накануне Пасхи, сошел Благодатный огонь. Вынес его из Кувуклии (часовни над ложем Гроба Господня) патриарх Иерусалимский Феофил III.
Российская делегация от Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила огонь, чтобы доставить его в Россию к Пасхе.
Благодатный огонь — это священное пламя, которое, согласно христианской вере, ежегодно чудесным образом появляется в Великую субботу накануне православной Пасхи. Церемония проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Огонь выносят из Кувуклии — часовни над Гробом Господним. К таинству может прикоснуться только Иерусалимский патриарх. Этот огонь символизирует свет Воскресения Христова.
Перед православным праздником в России активизировались «пасхальные мошенники». Пользуясь праздничным настроем людей, они выманивают деньги, пароли и другие важные данные несколькими способами. Среди них:
- ссылки на «праздничные трансляции» якобы из храма Гроба Господня, «эфиры сошествия Благодатного огня»;
- фишинговые пасхальные открытки и ролики;
- «благотворительные сборы на храм» или на помощь некоему священнику;
- фишинговые сайты по продаже «праздничных наборов»;
- фальшивые соцконтаркты для пенсионеров на 12 тысяч рублей к Пасхе и др.
Под праздничными роликами, открытками, эфирами и другим подобным контентом скрываются вирусы.
Во Владикавказе после взрыва на складе пиротехники задержали трех человек. Об этом сообщил Следком России по Северное Осетии. Задержанными оказались собственник складов и два организатора производства пиротехнических изделий.
Накануне, 10 апреля, во Владикавказе произошел взрыв с пожаром на складе пиротехники. Здание рухнуло, под завалом оказались люди. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали. Среди пострадавших — маленькие дети. СК возбудил уголовное дело.
Что еще интересно: хакеры из общепита
Хакеры атаковали московский общепит. Парни пришли во «Вкусно — и точка» с коварным планом — завладеть бонусными баллами заведения с помощью самодельного электронного устройства.
Аппарат, который они установили на кассу самообслуживания, считывал данные из внутренней сети кафе и передавал их на компьютер злоумышленников. Получив доступ к сети, они начисляли себе бонусы ради скидок.
Но закончилось все плохо: сотрудники заметили постороннее присутствие в сети и вычислили хакеров. Один из них получил год условно, другой избежал наказания в силу возраста.
