Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля

Украинские дроны атаковали Новую Каховку в Херсонской области почти сразу после начала перемирия в честь православной Пасхи.

БПЛА повредили жилой дом, один человек ранен. Об этом сообщил Владимир Оганесов, врио главы городского округа Новая Каховка.

Оганесов сообщил, что именно сегодня в городе «повышенная активность БПЛА». Помимо взорвавшихся дронов, было найдено три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.

По сообщениям СМИ, после того как стало известно о нарушении перемирия ВСУ, Украина также обвинила Россию в атаках.

Вскоре ВСУ нанесли второй удар, запустив боевой дрон в заправку в городе Льгове Курской области. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн.

Во время атаки беспилотником пострадали маленький ребенок и двое взрослых. Годовалый малыш получил осколочную травму.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось сегодня, 11 апреля, в 16:00 мск. По изначальным планам продлиться оно должно было до конца завтрашнего дня — 32 часа.