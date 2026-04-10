Когда отмечают Пасху на Украине в 2026 году и что изменила ПЦУ

В 2018 году на Украине возникла Православная церковь Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической.

С помощью украинских властей под контроль ПЦУ стали переходит храмы Украинской православной церкви (УПЦ). ПЦУ даже перешла на новоюлианский календарь, из-за чего фиксированные даты праздников изменились: например, Рождество на Украине теперь отмечают 25 декабря, как и в Европе.

Однако Пасху это не затронуло. В 2026 году и в России, и на Украине Пасху отметят 12 апреля.