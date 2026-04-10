Главное о Пасхальном перемирии с Украиной в 2026 году. Что оно значит и что будет дальше
© Алексей Коновалов/ТАСС
Как на пасхальное перемирие смотрят в России и на Украине
Для Москвы это гуманитарный жест, который при этом не должен давать ВСУ возможности перегруппироваться. По поручению Путина войска должны остановить боевые действия на всех направлениях.
Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.
Российский посол Родион Мирошник также подчеркнул, что Москва не собирается во время перемирия «делиться преимуществами на поле боя».
Таких подарков Россия никому делать не будет. Отвечать на любые недружественные действия, безусловно, Россия будет по отношению к Украине.
Что говорили о пасхальном перемирии на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам. По его словам, людям нужен праздник без угроз и шаги к миру, а «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».
В 2018 году на Украине возникла Православная церковь Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической.
С помощью украинских властей под контроль ПЦУ стали переходит храмы Украинской православной церкви (УПЦ). ПЦУ даже перешла на новоюлианский календарь, из-за чего фиксированные даты праздников изменились: например, Рождество на Украине теперь отмечают 25 декабря, как и в Европе.
Однако Пасху это не затронуло. В 2026 году и в России, и на Украине Пасху отметят 12 апреля.
Что может пойти не так
В конце марта Зеленский заявил, что западные партнеры Киева якобы просят уменьшить удары по нефтяному сектору России. И добавил, что Киев пойдет на это, если стороны заключат энергетическое перемирие.
Но уже в апреле глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Украина не собирается прекращать удары по российской энергетике.
По его словам, союзников Киева понять можно, но у страны есть еще «национальный интерес».
Как сообщали СМИ, чтобы обойти российскую ПВО, ВСУ начали запускать дроны в сторону Ленинградской области через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.
По сведениям журналистов, жители эстонской Нарвы регулярно видят украинские аппараты над своими домами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва ответит странам Балтии, если они не закроют свое небо для ВСУ.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что Россия сделала «очень жесткие предупреждения этим странам».
Что будет дальше
В 2025 году Украина уже срывала пасхальное перемирие. За 30 часов Минобороны РФ тогда насчитало 4900 нарушений со стороны ВСУ.
Украинские войска били по Крыму, Белгородской и Курской областям. Всего противник выпустил 90 дронов, причем восемь из них атаковали объекты далеко за пределами зоны СВО.
- Путин объявил пасхальное перемирие // РИА Новости, — 2026
- Путин объявил пасхальное перемирие // РБК, — 2026
- Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие // Лента.ру, — 2026
- Киев ответил на призывы партнеров прекратить удары по российской энергетике // Лента.ру, — 2026
- Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ // Татар-информ, — 2026
- В Совфеде ответили на слова Зеленского о перемирии на Пасху // Газета.Ru, — 2026
- Просят не бить по НПЗ и могут оставить без ракет: как Запад «задвинул» Украину из-за войны в Иране // Газета.Ru, — 2026
- Что известно о перемириях в ходе СВО // ТАСС, — 2026
- Мирошник: Украина не сможет использовать перемирие для военного преимущества // ТАСС, — 2026