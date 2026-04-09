17:59, 9 апреля 2026

Киев ответил на призывы партнеров прекратить удары по российской энергетике

Буданов: Украина не будет прекращать удары по российской энергетике
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина не собирается прекращать удары по российской энергетике. Такое заявление сделал глава офиса президента республики Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram.

«Их (союзников — прим. «Ленты.ру») можно понять, это их правда. Но ведь есть и наша правда, и наш национальный интерес», — ответил он.

По словам Буданова, Киев не раз сталкивался с подобными просьбами западных партнеров.

В конце марта появилась информация, что страны Запада попросили Киев прекратить попытки ударов по объектам энергетики России. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что попытки ударов могут быть прекращены в случае достижения соответствующего соглашения с Россией.

