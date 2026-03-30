Зеленский рассказал о просьбе Запада прекратить попытки ударов по энергетике России

Зеленский: От партнеров поступила просьба уменьшить удары по энергетике России

Запад попросил Киев прекратить попытки ударов по объектам энергетики России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Мы получили сигналы от нескольких наших партнеров с просьбой как-то уменьшить наши удары по нефтяному сектору Российской Федерации», — рассказал о поступившей просьбе украинский лидер.

Он добавил, что попытки ударов могут быть прекращены в случае достижения соглашения с Россией об энергетическом перемирии.

Ранее Зеленский заявил, что в случае предложения со стороны России Украина готова к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Он добавил, что при этом подобные компромиссы не должны затрагивать достоинство и суверенитет Украины.