Испытания «Сармата», нападение в школе и вакцина от рака мозга. Главное за 12 мая
Россия успешно испытала «Сармат». На что способна эта ракета
Военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в 11:15 12 мая, доложил президенту Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Комплекс «Сармат» создается на замену ракете «Воевода» советского производства.
Он превосходит его по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.
Путин отметил, что суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза выше любого существующего самого мощного западного аналога.
возможная дальность применения «Сармата»
Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории.
Первый полк с «Сарматами» поставят на дежурство до конца 2026 года.
Россия завершает создание ядерной торпеды и крылатой ракеты
Работа над комплексами с малыми ядерными двигательными установками «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии, сообщил также Путин.
«Буревестник» — это межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью.
Россия разрабатывает ее с 2001 года. В октябре 2025 года ракету успешно испытали.
После этих испытаний Путин заявил, что по дальности полета «Буревестник» превосходит «все известные в мире ракетные системы».
Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.
«Посейдон» — это ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой.
По словам Путина, «Посейдон» мощнее «Сармата» и его невозможно перехватить.
Украинские дроны атаковали российский город в 1000 км от границы. Пострадали дом, школа и детский сад
В Оренбурге беспилотник атаковал жилой дом. В здании пострадала кровля и частично выбило стекла, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Жителей многоэтажки эвакуировали и предложили пожить в гостинице. Одна семья согласилась.
Обломки дрона повредили школу и детский сад рядом с пострадавшим домом. Там тоже выбило стекла.
Пока идет ремонт, школьников переведут на дистант, а детсадовцев — в другие сады, сказал Солнцев.
сбили над Оренбургской областью 12 мая
Оренбург находится более чем в 1000 км от российско-украинской границы.
ВСУ ударили беспилотниками по городу — спутнику Запорожской АЭС. Пострадали два человека. Сейчас оба в больнице.
Повреждены жилые здания и объекты городской инфраструктуры. Один дрон взорвался на детской площадке.
Представительница Запорожской АЭС Евгения Яшина сказала, что пока степень повреждения оценить сложно, потому что сохраняется опасность повторных ударов.
Скончался один из пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары. Теперь количество жертв достигло трех, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Украинские дроны атаковали столицу Чувашии 5 мая. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, еще один — в торговый центр.
В результате атаки пострадали 44 человека. Большинство из них уже выписали из больниц.
Подросток открыл стрельбу в школе на Кубани. Оружие он купил на маркетплейсе
В Гулькевичах школьник ранил двух учеников младших классов из пистолета. 16-летний подросток дождался, когда начнутся уроки, зашел в кабинет к своим одноклассникам и начал стрелять из пневматического пистолета, рассказал источник ТАСС.
Он ни в кого не попал. Но когда он пытался сбежать из школы, встретил в коридоре младшеклассников, которых вели на урок физкультуры. Он ранил двоих.
Пострадавшие школьники получили легкие травмы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
По данным СМИ, причиной нападения стал проваленный экзамен. Юноша завалил устное собеседование 20 апреля. А за девять дней до этого у него скончался отец.
Кроме того, по некоторым данным, подростка травили одноклассники.
Пистолет подросток купил на маркетплейсе. По словам собеседника ТАСС, купить пневматическое оружие ему помогла мама.
На профилактическом учете мальчик не состоял.
Школьника задержали.
Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве. Проверка ждет в том числе тех, кто отвечал за безопасность в учебном заведении.
В школу отправили психологов, чтобы помочь ученикам и родителям.
Что еще важно: расширение отсрочки от армии и увеличение переводов через СБП для бизнеса
Студенты вузов МЧС смогут получить отсрочку от армии после колледжей. Раньше их освобождали от призыва, если они не использовали свое право на отсрочку при получении среднего образования. Указом президента России Владимира Путина разрешается получить ее и после поступления в вуз. Но есть условия:
- отсрочку предоставят не более чем 200 студентам в год;
- получить ее смогут только граждане РФ;
- студент должен обучаться очно в должности курсанта;
- он должен поступить в вуз сразу после колледжа.
А еще МЧС обязали сообщать Минобороны России о новых студентах с момента зачисления, а также о тех, кого исключили из учебных заведений.
В России могут увеличить максимальную сумму перевода через систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса. Инициативу, которую могут реализовать уже в 2027 году, поддержал Центробанк.
Лимит может вырасти с 1 млн до 30 млн рублей. Речь идет конкретно о переводах между компаниями и перечислении денег в бюджет.
Отмечается, что это предложение регулятору не один раз озвучивали представители российских банков.
Путин поручил правительству сделать самбо популярнее среди россиян. Распоряжение приурочено к 90-летнему юбилею этого вида спорта в 2028 году. Кабмину предстоит принять меры по привлечению людей к занятиям по самбо, поддержке сборных страны, а еще создать оргкомитет для проведения мероприятий в юбилейный год.
Мошенники начали обманывать россиян через фейковые розыгрыши от блогеров. У создателей видео популярен такой вид контента как распаковка контейнеров, содержимое которых неизвестно, пока его не откроют. Аферисты прикрываются именами известных блогеров и устраивают от их имени конкурс: просят заплатить от 5 до 35 тысяч рублей за возможность сняться в одном из роликов и открыть контейнер с возможностью выиграть автомобиль. После того как им перечисляют деньги, преступники перестают выходить на связь.
Россия за время СВО вернула из украинского плена уже более 3,7 тысячи солдат ВС РФ, рассказала на встрече с Путиным омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Всего властям удалось узнать судьбу 9083 военнослужащих.
Что еще интересно: замена слову «аборт», певица Линда на допросе и вакцина от рака мозга
Российские чиновники нашли оригинальную замену слову «аборт». Ее придумали в Минздраве Калужской области.
Вместо слова «аборт» они используют выражение «негативный выбор при беременности».
В пресс-службе ведомства назвали формулировку красивой и добавили, что она, по их мнению, лучше раскрывает суть аборта.
Певицу Линду вызвали на допрос из-за авторских прав на песни. Речь идет о композициях «Ворона», «Песни тибетских лам» и некоторых других. Их артистка, настоящее имя которой Светлана Гейман, исполняет уже много лет, со времен сотрудничества с продюсером Михаилом Фадеевым. Причиной вызова, по информации ТАСС, мог стать спор с Фадеевым из-за авторских прав. Как пишут СМИ, Гейман проходит по делу свидетелем.
Россияне не хотят искать работу на удаленке, потому что им скучно дома, рассказали аналитики ГК «Кортрос». Они провели опрос среди офисных сотрудников разных компаний. Правда, есть и другие причины.
Об ощущении скуки рассказали 24% опрошенных. Еще 18% считают, что в офисе они работают эффективнее и быстрее учатся чему-то новому. Кроме того, 34% респондентов объяснили, что офисная работа дает им уверенность в будущем.
В США создали вакцину против агрессивной формы рака мозга. Препарат помог одной из пациенток с глиобластомой четвертой стадии прожить больше 5 лет, рассказали в Вашингтонском университете. Испытания вакцины продолжаются.
Одна из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга. Большинство пациентов умирают из-за нее в течение 12–18 месяцев после постановки диагноза, и только 9% остаются живы через два года после начала терапии.