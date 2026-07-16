Главное за 16 июля. Пропажа «Макса» из Google Play, новое правительство Украины и 31 грязный прием сборной Аргентины
Google Play вслед за App Store удалил «Макс» и сервисы VK. Где их теперь скачать
Google Play вслед за App Store удалил «Макс» и сервисы VK. Где их теперь скачать
Google Play удалил мессенджер «Макс» и приложения экосистемы VK. Под блокировку также попали «Одноклассники», «Дзен», «Юла», «Почта Mail» и «VK Музыка».
Установленные приложения продолжат работать без ограничений, подтвердили в VK. Пользователи Android также будут получать push-уведомления о звонках и сообщениях.
Блокировку связали с новыми санкциями Евросоюза против VK и компании «Коммуникационная платформа» — юридического лица мессенджера «Макс».
Ограничения «в связи с ситуацией с правами человека» Совет ЕС официально ввел 13 июля. В начале июня Apple уже удалила приложения VK и «Макс» из App Store из-за санкций. Минцифры тогда сообщило о переговорах с корпорацией по поводу возвращения программ.
Случившееся стало «классикой западной цензуры», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Депутат Александр Ющенко назвал удаление сервисов очередным этапом глобальной технологической войны.
Чего удивляться? Сначала Apple Store удалил, теперь этот удалил. Это общая технологическая война, идет по одному лекалу, по одной команде. Когда зависишь от ресурсов, которые недружественно настроены и делают все для уничтожения конкурентов, происходит именно то, что происходит.
Россия может начать переговоры с Google о возвращении приложений, добавил Ющенко. При этом отечественным разработчикам больше нельзя рассчитывать на иностранные платформы, отметил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Западные IT-корпорации используют магазины приложений для политического давления, добавил он.
На фоне блокировок акции VK на Московской бирже подешевели более чем на 7%.
Где теперь скачивать приложения VK и «Макс»
«Макс» и сервисы VK можно безопасно устанавливать и обновлять через альтернативные магазины, сообщили в компании. Приложения доступны в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.
Пользователям также предложили переходить на веб-версию соцсети по адресу vk.ru: новый домен работает быстрее прежнего.
Накануне VK продала 100% долей RuStore его разработчику Дмитрию Панкрушеву. Смена владельца не повлияет на стабильность сервиса, заявила команда магазина. Его ежемесячная аудитория превышает 68 миллионов человек.
На Украине сменили правительство. Что это значит для России — пояснили в Кремле
Масштабные перестановки в правительстве Украины не имеют для России принципиального значения. Москве важно обеспечить собственные интересы при урегулировании конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Решение переформатировать кабинет министров Верховная рада приняла на заседании 16 июля.
Украинский парламент:
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отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и назначил на ее место бывшего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого;
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уволил министра обороны Михаила Федорова, но пока не утвердил нового руководителя ведомства;
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начал менять остальной состав правительства, куда планируют назначить лояльных президенту чиновников.
Увольнение популярного министра обороны Михаила Федорова вызвало протесты в Киеве и Львове, сообщили СМИ.
Свой уход Федоров объяснил конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который, по его словам, блокировал военные реформы.
Аналитики считают, что Владимир Зеленский опасался растущей популярности министра на Западе и решил устранить возможного соперника на будущих выборах.
За перестановками стоят США и Европа, а новые министры не будут самостоятельными фигурами, отметил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Продажа по схеме «чет — нечет», субсидии и стабилизация цен: что происходит с топливом
С 20 июля в Тамбовской области начнут действовать новые правила продажи топлива. Власти решили ввести схему «четных и нечетных дней» — по результатам опроса на портале «Госуслуг». Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
В голосовании приняли участие 8 тысяч человек: 80% поддержали идею «чет — нечет», а 71% высказались за минимальный лимит заправки в 20 литров. Однако на заседании оперштаба от этого пока отказались — максимальный лимит на одну машину останется прежним, 30 литров.
Не стараться сейчас заправиться впрок, не дозаправлять постоянно 5–10 литров до полного бака. Бензин на АЗС «Роснефти» будет каждый день, с остальными заправками мы постоянно ведем работу.
Глава Тамбовской области добавил, что власти продолжают работать над увеличением поставок топлива. Количество работающих заправок и объемы отпуска на каждую из них постепенно растут.
Тем временем Орловская область, которая одной из первых ввела продажу бензина по схеме «чет — нечет», отказалась от этого порядка. Решение приняли на заседании оперштаба, рассказали в облправительстве. Правда, точную дату и причину снятия ограничений пока не назвали.
Лимит в 30 литров на машину в Орловской области продолжает действовать. Розлив бензина в канистры официально запрещен, но, по словам Клычкова, «никто не будет возражать против заправки канистры в рамках лимита».
В России утвердили меры по стабилизации цен на топливо. Решение приняли на заседании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РИА «Новости». На заседании обсуждали поправки к федеральному законопроекту, которые должны помочь контролировать цены на горюче-смазочные материалы.
В Крыму решили субсидировать цены на бензин. Программа заработает с 20 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правительство завершает проработку поручения президента.
До конца недели все должно быть сведено. Рассчитываем, что федеральные органы власти точно выполняют поручения лидера и в понедельник у нас вопрос субсидий будет решен окончательно.
Что еще важно: запрет туров в Россию и отличная семейная ипотека
В России хотят запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Такую норму обсуждают в рамках нового антимошеннического пакета «Антифрод 3.0», который разрабатывает Минцифры.
В ведомстве объяснили, что это поможет лишить мошенников возможности пользоваться номерами без должной идентификации. Сейчас они могут купить предоплаченную симку, обманывать людей и быстро избавляться от номера. Это серьезно затрудняет поиск преступников.
Минэкономразвития назвало 12 участников цифровых платформ, которые первыми войдут в реестр по новому закону о платформенной экономике (289-ФЗ). В перечне находятся 11 российских площадок и одна иностранная. Среди них: Avito, Wildberries, Ozon, Lamoda, Joom, Delivery Club, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Яндекс Путешествия».
Закон вступает в силу с 1 октября. Участники реестра будут обязаны проверять продавцов через госресурсы, а также следить за сертификатами и маркировкой товаров.
«Такой подход создает единое правовое поле для развития платформенной экономики в России», — добавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В Евросоюзе запретили продажу туров в Россию. Об этом сообщил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. Под ограничение попала не только коммерческая продажа, но и любое продвижение страны как туристического направления. Теперь европейцам, которые хотят поехать в Россию, приходится организовывать все самостоятельно — даже рекламные плакаты с турами в РФ тоже запрещены.
В России произошли массовые сбои на сайтах судов. Из-за проблем с сертификатами безопасности 16 июля перестали работать «Картотека арбитражных дел», ГАС «Правосудие» и сайты Верховного и Конституционного судов.
Больше всего жалоб было на «Картотеку» — главная страница открывалась, но при поиске конкретного дела выдавала ошибку. Аналогичные проблемы коснулись сторонних сервисов.
Путин назвал семейную ипотеку «самым надежным инструментом». Он сообщил это во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«Это (семейная ипотека) самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше», — заявил Путин.
Хуснуллин в ответ отметил, что господдержка ипотеки помогает строить больше жилья. По его словам, строительная отрасль за последние годы выросла на 34%, а в ней заняты около 13 миллионов человек — почти 18% работающих россиян.
Что еще интересно: Трамп и акции, неудачная эпиляция и грязный футбол
Дональд Трамп якобы продвигал в своей соцсети Truth Social более 20 компаний — и часто это происходило сразу после того, как он покупал их акции, пишет CNN. По данным телеканала, президент сделал не менее 44 покупок акций 21 компании в течение недели до публикации позитивных постов о них. Например, перед тем как написать о планах Nvidia производить суперкомпьютеры в США, он купил ее акции на сумму до 500 тысяч долларов. А после покупки акций Tesla на сумму от 500 тысяч до миллиона долларов Трамп публично заявил, что хочет успеха компании Илона Маска.
В Белом доме утверждают, что финансами президента управляют независимые организации, а Трамп не участвует в выборе сделок. Доказательств, что посты публиковались ради выгоды, нет, добавили в CNN.
Москвичка обратилась в следком после лазерной эпиляции. Во время процедуры женщина чувствовала сильное жжение, но мастер не остановилась. Через время ноги пациентки покрылись корочкой. Два месяца лечения по рекомендациям клиники ей не помогли — появились пигментные пятна.
На повторном приеме москвичке предложили пилинг и фотоомоложение, но стало только хуже. Врачи объяснили,что ожоги лечили неправильно. К тому же позже пациентка узнала, что ее медкарту переписали. В клинике утверждают, что проблемы якобы начались в отпуске в Индонезии. Тогда женщина обратилась в СК.
Английская пресса насчитала 31 грязный прием аргентинцев в полуфинале ЧМ-2026.
Как пишет британское издание The Telegraph, в первые 11 минут было пять нарушений, до конца первого тайма — еще 13, а во втором — девять. Таким образом, за игру было зафиксировано 27 грубых действий, но общее число грязных трюков, по версии издания, достигло 31 с учетом других эпизодов, не попавших в эту статистику. Чаще всего среди грубых игроков сборной Аргентины фигурирует нападающий Джулиано Симеоне — он нарушил правила шесть раз. Также в заметке упомянули разговор Лионеля Месси с арбитром в перерыве.