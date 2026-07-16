Главное за 16 июля. Пропажа «Макса» из Google Play, новое правительство Украины и 31 грязный прием сборной Аргентины

Россия может начать переговоры с Google о возвращении приложений, добавил Ющенко. При этом отечественным разработчикам больше нельзя рассчитывать на иностранные платформы, отметил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Западные IT-корпорации используют магазины приложений для политического давления, добавил он.

На фоне блокировок акции VK на Московской бирже подешевели более чем на 7%.

Где теперь скачивать приложения VK и «Макс»

«Макс» и сервисы VK можно безопасно устанавливать и обновлять через альтернативные магазины, сообщили в компании. Приложения доступны в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Пользователям также предложили переходить на веб-версию соцсети по адресу vk.ru: новый домен работает быстрее прежнего.

Накануне VK продала 100% долей RuStore его разработчику Дмитрию Панкрушеву. Смена владельца не повлияет на стабильность сервиса, заявила команда магазина. Его ежемесячная аудитория превышает 68 миллионов человек.