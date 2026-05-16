Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Кризис вокруг Ирана и успехи в торговле: что Путин и президент ОАЭ обсудили во время созвона
Президент РФ Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян во время звонка обсудили вопросы, которые касались Ближнего Востока. Главной темой разговора стал кризис в ближневосточном регионе. В Кремле подчеркнули, что важно продолжать работу над мирными договоренностями с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.
Помимо этого, стороны отметили, что отношения России и ОАЭ идут успешно как в политической, так и торгово-экономической сферах. Под конец Путин поблагодарил Аль Нахайяна за регулярную помощь по гуманитарным задачам, которые возникают во время украинского вопроса.
Это не первый телефонный контакт лидеров в 2026 году. В начале марта Путин и президент ОАЭ уже обсуждали ситуацию вокруг Ирана, атаки на территорию Эмиратов и других арабских стран, а также проблемы безопасности и общую эскалацию конфликта в регионе.
Тогда стороны сошлись на том, что кризис на Ближнем Востоке нужно остановить, пока он не расширился еще сильнее, и что диалог и дипломатия должны оставаться главными инструментами в решении таких проблем.
В Иране возобновили строительство АЭС «Бушер» с помощью россиян
Во втором энергоблоке АЭС «Бушер» в Иране рабочие возобновили бетонирование и армирование зданий.
Наши специалисты, оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками.
В начале мая на стройку вернулись около 2200 иранских рабочих. По словам Лихачева, обстановка на площадке спокойная, а количество людей постоянно растет. Российская корпорация планировала вернуть рабочих на стройку в полном объеме, но как только ситуация в регионе окончательно успокоится.
Жертвы и разрушения в Иране: чем закончился конфликт
О результатах кризиса на Ближнем Востоке рассказал посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.
невоенных объектов поразили США и Израиль в Иране.
Жертвами обстрелов стали 220 детей, из них 17 — младше пяти лет, и почти 260 женщин.
Продвижение в отношениях России и США идут «туго и трудно», заявили в МИД РФ
Двусторонние отношения России с Соединенными Штатами заметно снизили скорость, из-за этого частота переговоров между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио сократилась. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно.
Однако, по словам политика, контакты сторон на высоком уровне все равно есть, поэтому не стоит искать в их частоте скрытые смыслы. «Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга», — пояснил Рябков.
В последний раз Лавров и Рубио созванивались 5 мая. Тогда стороны обсудили международную обстановку, российско-американские отношения и график будущих встреч и звонков.
Взрыв в Пятигорске, атака дрона на Запорожскую АЭС и украинский беспилотник в Турции. Главные происшествия 16 мая
Взрыв на заправке в Пятигорске
В Пятигорске при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв, а следом начался пожар. Глава города Дмитрий Ворошилов сразу подчеркнул, что ЧП не связано с атакой БПЛА. Причина, по предварительным данным, в нарушении техники безопасности.
За полчаса площадь пожара достигла 1000 кв. м, возгоранию дали повышенный ранг. Огонь тушили более 50 спасателей МЧС на 8 машинах, позже подключили дополнительные машины для подвоза воды.
По словам главы города, угрозы жилым домам от пожара нет, однако взрыв задел ближайшие здания — в них выбило стекла и повредило фасад.
От взрыва пострадали шесть местных жителей, один из них — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, все находятся в больнице, им оказывают помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Атака на Запорожскую АЭС
Украинский беспилотник атаковал территорию Запорожской атомной электростанции, сообщили в ЗАЭС. Дрон упал вблизи энергоблоков, но не взорвался. На место отправились специалисты.
По данным пресс-службы, разрушений и пострадавших нет, станция продолжает работать в обычном режиме. Радиационный фон тоже в норме. Однако представители ЗАЭС назвали эту атаку «проявлением ядерного терроризма».
Сам факт атаки по территории крупнейшего ядерного объекта Европы является беспрецедентным. Удары по атомной станции — это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона.
Дрон в Турции
Жители Самсуна в Турции ранним утром проснулись от сильного грохота, а затем обнаружили обломки беспилотника. Он повредил крыши и выбил стекла в двух домах. На место прибыли пожарные и медики, полиция начала расследование.
Позднее выяснилось, что причиной ЧП стал украинский дрон весом 25 кг. По данным турецких СМИ, он сбился с курса из-за технической неисправности, когда летел на Краснодарский край.
Что еще важно: пособия для беременных и заморозка «мусорной реформы»
Региональные пособия беременным нужно назначать независимо от того, в каких области или крае женщина первоначально встала на учет, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Она напомнила, что для получения выплат будущая мама должна встать на учет до 12-е недели. Однако при переезде она теряет эту льготу — то есть, чтобы получать пособие Тульской области, нужно встать на учет именно в этом регионе. Если переехать туда после постановки на учет — женщина останется без пособия.
Мы считаем, что это обязательно надо учитывать — что на учет она встала. И она должна иметь такое же право на региональную выплату (после переезда).
«Мусорную реформу» нужно заморозить, а затем провести масштабную и открытую проверку ее результатов и финансовых потоков, уверен председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, реформа 2019 года никаких результатов не принесла.
Масштабную государственную задачу невозможно решить за счет поборов с граждан. <...> Заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращается.
Депутат признает, что цели у «мусорной реформы» были самые благородные, но в итоге «трата миллиардов из бюджета стала бессмысленной». Особенно сильно она ощущается на фоне прокурорских проверок и обвинений чиновников в мошенничестве и растратах.
На этом фоне постоянный рост тарифов вызывает массовое недовольство граждан, и поэтому мы предлагаем полностью заморозить дальнейшую реализацию мусорной реформы.
Что еще интересно: «бесполые монстры»* и крысиные клещи
России не нужно возвращаться на «Евровидение», где бороться приходится не с артистами, а «бесполыми монстрами»*, заявили в Совфеде.
Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует.
По словам сенатора, на европейском конкурсе давно главными стали не творчество и талант, а политика и провокация.
Подвалы, мусоропроводы и чердаки — вот где в домах можно встретить полчища крысиных клещей, заявила инфекционист Юлия Ермолаева.
Оттуда они активно мигрируют в квартиры на первых этажах, а через вентиляцию могут подниматься и выше.
По ее словам, укусы таких паразитов вызывают сыпь и не проходят до 20 дней. И обычной уборкой клещей вывести невозможно.
- риккетсиозы — тяжелые заболевания с лихорадкой и сыпью по всему телу. В них входят сибирский и африканский клещевые тифы, пятнистая лихорадка Скалистых гор;
- коксиеллез (или лихорадка Ку) — заболевание, которое сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, пневмонией и диареей;
- туляремию — заболевание, при котором сильно воспаляются лимфоузлы, как при бубонной чуме, они могут гноиться и прорываться.
*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.