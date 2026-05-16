Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая

Взрыв на заправке в Пятигорске

В Пятигорске при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв, а следом начался пожар. Глава города Дмитрий Ворошилов сразу подчеркнул, что ЧП не связано с атакой БПЛА. Причина, по предварительным данным, в нарушении техники безопасности.

За полчаса площадь пожара достигла 1000 кв. м, возгоранию дали повышенный ранг. Огонь тушили более 50 спасателей МЧС на 8 машинах, позже подключили дополнительные машины для подвоза воды.

По словам главы города, угрозы жилым домам от пожара нет, однако взрыв задел ближайшие здания — в них выбило стекла и повредило фасад.

От взрыва пострадали шесть местных жителей, один из них — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, все находятся в больнице, им оказывают помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Атака на Запорожскую АЭС

Украинский беспилотник атаковал территорию Запорожской атомной электростанции, сообщили в ЗАЭС. Дрон упал вблизи энергоблоков, но не взорвался. На место отправились специалисты.

По данным пресс-службы, разрушений и пострадавших нет, станция продолжает работать в обычном режиме. Радиационный фон тоже в норме. Однако представители ЗАЭС назвали эту атаку «проявлением ядерного терроризма».