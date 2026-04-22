Новые санкции ЕС против России, сорванный теракт в Москве и отмена Канье Уэста в Польше. Главное за 22 апреля

22 апреля послы стран Евросоюза одобрили 20-й пакет антироссийских санкций и многострадальный кредит Украине на €90 млрд. Это произошло после того, как Венгрия и Словакия сняли вето на обе инициативы.

20-й пакет антироссийских санкций лишился ключевого пункта

В новом пакете — ограничения против так называемого теневого флота России, производства дронов и российского сжиженного природного газа. Также в планах ограничение сотрудничества с некоторыми организациями нефтяной отрасли.