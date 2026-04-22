Новые санкции ЕС против России, сорванный теракт в Москве и отмена Канье Уэста в Польше. Главное за 22 апреля
В ЕС одобрили новый пакет санкций против России и кредит на €90 млрд Украине
22 апреля послы стран Евросоюза одобрили 20-й пакет антироссийских санкций и многострадальный кредит Украине на €90 млрд. Это произошло после того, как Венгрия и Словакия сняли вето на обе инициативы.
20-й пакет антироссийских санкций лишился ключевого пункта
В новом пакете — ограничения против так называемого теневого флота России, производства дронов и российского сжиженного природного газа. Также в планах ограничение сотрудничества с некоторыми организациями нефтяной отрасли.
Ключевым пунктом в проекте был запрет на перевозку российской нефти, техобслуживания танкеров и их страхования, а также ограничение экспорта химикатов и резины на €360 млн. Но в ЕС его не согласовали, пишет Reuters.
По данным издания, постпреды страны решили сначала посоветоваться с «Большой семеркой» (G7).
Предыдущий, 19-й пакет санкций Евросоюз принял в октябре 2025 года.
Что с кредитом для Украины
После одобрения со стороны послов кредит должен утвердить Евросовет в письменной форме. Это может произойти уже 23 апреля. После этого Киев сможет получить первые выплаты.
Европейский план предполагает, что Украине в 2026–2027 годах выделят €60 млрд на оборону и еще €30 млрд на нужды бюджета.
Этот план согласовали еще в декабре 2025 года. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не может обслуживать долги.
Против выделения кредита Украине выступали Словакия и Венгрия, однако страны пересмотрели свое решение.
Почему Будапешт и Братислава сняли вето
Словацкие и венгерские власти, в частности, уходящий в отставку премьер Виктор Орбан блокировали выделение кредита Киеву и принятие нового пакета санкций из-за перебоев в поставках нефти по трубопроводу «Дружба», которые начались в январе 2026-го. Тогда Украина заявила, что нефтепровод поврежден и использовать его для переправки нефти невозможно, но Венгрия и Словакия не поверили в такое объяснение.
Победивший на парламентских выборах в Венгрии лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр также просил украинского президента Владимира Зеленского возобновить транзит по нефтепроводу.
В итоге 22 апреля Украина сообщила, что возобновит поставки в течение нескольких часов.
Будапешт и Братислава сняли вето с кредита, но сами финансировать Киев отказались.
Трамп дал Ирану несколько дней на возвращение к переговорам. Что ему ответили
Дональд Трамп дал Ирану от трех до пяти дней на возвращение за стол переговоров, узнало издание Axios. Ранее Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие, но иранская делегация отказалась его соблюдать.
Также иранцы не приехали в Пакистан на второй раунд переговоров со Штатами. В Белом доме предупредили: перемирие не бессрочное.
Однако новые переговоры могут пройти намного раньше — в ближайшие 36–72 часа. Трамп в интервью New York Post сказал, что это возможно.
Иран требует снять морскую блокаду, прежде чем возобновлять диалог. Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани заявил: то, что флот США блокирует порты — это нарушение перемирия.
По его словам, Тегеран хочет мира, но если США выберут войну — страна к ней готова. Командование КСИР также требует открыть море до начала любых дискуссий.
В Тегеране помнят первый срок Трампа, когда он в одиночку разорвал «ядерную сделку», которую до него подписал Барак Обама.
По данным газеты The New York Times, иранские власти боятся, что с любым новым договором Трамп может поступить так же. Еще им не нравится привычка президента вести переговоры в соцсетях и выдавать свои желания за реальные факты.
Ранее помощь в переговорах предложил и президент России Владимир Путин — в разговоре с президентом Ирана он подтвердил, что Россия готова содействовать миру.
Интернет: жалоба приложения Telega на Apple и схема мошенников с «разблокировкой» Telegram
Создатели Telega — неофициального клиента мессенджера Telegram — пожаловались в антимонопольную службу на Apple. Ранее корпорация удалила их приложение из App Store, а также запретила запускать его на айфонах.
Разработчики заявили ФАС, что Apple не идет с ними на диалог и игнорирует запросы. При этом в Google Play и RuStore приложение все еще можно скачать и запустить.
Сам Telegram помечает пользователей сторонних клиентов и предупреждает, что такие сервисы небезопасны.
Мошенники придумали схему обмана россиян с ускорением Telegram. Они рассылают ссылки на сайты, где якобы можно «разблокировать» мессенджер или заставить его работать быстрее.
Эксперты подсчитали, что в начале 2026 года таких атак стало на 40% больше. Преступники пользуются страхом людей остаться без связи.
Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров подтвердил: за март и апрель число таких случаев выросло в несколько раз.
Что еще важно: ЧС в Сызрани, предотвращенный теракт в Москве и новый список лекарств от рака
В Сызрани ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это произошло после ночной атаки дронов на Самарскую область.
Из-за налета несколько зданий получили повреждения, а одна из многоэтажек частично обрушилась. Погибли два человека, травмы получили еще 12. Их семьям власти помогут материально, пообещал губернатор области Вячеслав Федорищев.
В Москве предотвратили теракт у объектов Минобороны РФ. Силовики задержали 45-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, приехал в столицу, где собрал самодельную бомбу по заданию украинских кураторов и собирался устроить взрыв. Сейчас он находится в СИЗО.
В России утвердили новый список препаратов против рака. Лекарства из перечня могут назначить пациенту после обязательного обследования. Всего в списке 30 пунктов. В обновленную версию документа добавили шесть схем лечения колоректального рака:
- Цетуксимаб + Вемурафениб;
- Цетуксимаб + Дабрафениб;
- Цетуксимаб + Энкорафениб;
- Панитумумаб + Вемурафениб;
- Панитумумаб + Дабрафениб;
- Панитумумаб + Энкорафениб.
Мурманск замело снегом. К 20 апреля в городе исчезли почти все сугробы, но в среду погода резко изменилась. Пришла метель с порывами ветра до 25–27 м/с, а температура опустилась до –2. Город накрыло снегом за считаные часы.
В городе объявили штормовое предупреждение.
Причина плохой погоды — циклон с центром на севере Баренцева моря.
В Роскомнадзоре высказались по поводу корпоративных VPN: их никто не блокирует. Представители ведомства объяснили, что компании могут спокойно пользоваться протоколами, если подадут заявление.
«В настоящее время такая возможность предоставлена для более 57 тыс. адресов и подсетей 1730 предприятий», — уточнили в РКН.
Мошенники начали обманывать дачников, создавая поддельные онлайн-магазины с товарами для загородных домов. Порталы очень похожи на реально существующие легальные сайты. Но есть нюанс: на них требуют внести 100% предоплаты, а удобрения, культиваторы и другие заказанные россиянами товары им в итоге не приходят.
Что еще интересно: скачок цен на презервативы, развод главы ВТБ мошенниками и золото в кроссовках
Презервативы могут подорожать на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предупредил крупнейший мировой производитель Karex.
Из-за войны в Иране нарушились поставки сырья: латекс подорожал вдвое, силиконовое масло — на треть, также выросли цены на упаковку и аммиак.
Если блокада Ормузского пролива продолжится, изделия брендов Durex и One станут заметно дороже.
Польша запретила въезд Канье Уэсту и официально назвала рэпера фашистом. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что демократия вправе «защищаться от радикалов».
Ранее Уэсту уже запретили посещать Великобританию. В Европе отменяют концерты музыканта из-за его антисемитских высказываний и симпатий к Гитлеру.
Мошенники пытались развести на деньги главу ВТБ Андрея Костина. Банкиру позвонили с телефона «очень уважаемого нашего миллиардера» и попросили срочно что-то оплатить.
Когда Костин перезвонил другу, аферисты сбросили вызов и написали в мессенджере, что тот якобы в правительстве сейчас и не может говорить. Глава ВТБ не поверил.
В Благовещенске задержали туриста, который пытался вывезти в Китай золото под стельками кроссовок. Таможенники нашли в обуви иностранца слитки весом более 200 граммов.
Мужчина знал, что драгметаллы нужно декларировать, но решил рискнуть. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.