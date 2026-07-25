Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод
Глава Казахстана предложил вернуться к стамбульским договоренностям по Украине. Что ответил Путин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил вернуться к стамбульским договоренностям по Украине. Главы государств встретились в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран. По мнению Токаева, это нужно сделать «под гарантии великих держав, включая Россию».
Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
Однако сам Токаев отказался быть посредником в российско-украинском конфликте, хотя, по его словам, такие предложения поступают. Он отметил, что Россия способна справиться со всеми вопросами повестки дня без посторонней помощи.
Путин сказал на это, что в деталях проинформирует коллегу по ситуации на Украине. В июне на совещании с правительством российский лидер уже говорил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на основе стамбульских соглашений и «духа Анкориджа».
Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное реалий, на земле.
Россия и Украина дважды начинали переговоры в Турции. Первые прошли в марте 2022 года. Тогда стороны выработали предварительные условия прекращения огня, среди которых был, например, отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в мае того же года Украина вышла из переговоров. Возобновить переговоры в Стамбуле пытались летом 2025 года. Всего было три встречи, все прошли за закрытыми дверями. На них договорились об обмене пленными. Но сблизиться в договоренностях не смогли — позиции каждой страны по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся, говорил по итогам третьего раунда этих переговоров лидер российской делегации Владимир Мединский.
О чем еще договорились Путин и Токаев
Центральная тема форума в Омске — формирование логистических коридоров, транспортная инфраструктура и транзитный потенциал между странами. Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, которое соединит Астану с приграничными российскими городами с населением свыше 500 тысяч человек. В частности, планируется запустить авиарейс Оренбург — Алма-Ата.
Путин рассказал, что Россия и Казахстан повысят пропускную способность транзитных и таможенных терминалов на общей границе и расширят географию беспилотных грузоперевозок.
Цитата от Токаева
«Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар". Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы "Где лад, там и клад"» , — рассказал Токаев поговорку Путину.
Она, по мнению Токаева, описывает сотрудничество двух стран в атмосфере дружбы и добрососедства, благодаря чему и Россия, и Казахстан достигнут новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния.
Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Что нового на топливном рынке
Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года. Изначально его вводили до 31 июля. После этой даты он по-прежнему будет действовать «для производителей и непроизводителей» топлива, сказал вице-премьер Александр Новак. Зато запрет на экспорт дизеля отменят «по мере восстановления рынка», чтобы на нефтезаводах не образовался переизбыток топлива и не снизились объемы переработки.
Рынок топлива в России начал стабилизироваться, так как «ряд заводов вышел в работу», сказал Новак. Однако ситуация с топливом остается сложной в Сибири. Там все вопросы приходится решать «в ручном режиме» на уровне федерального штаба вместе с местными властями и компаниями.
Мошенники начали обманывать россиян от имени операторов АЗС. Они звонят потенциальным жертвам и предлагают купить бензин без очереди и получить несколько литров сверху бесплатно. Согласившимся они присылают ссылку якобы на приложение сети заправок и код. Так они получают удаленный доступ к телефону водителя и его банковским приложениям.
Что еще важно: рекордное число кредитов у россиян и проверка ОСАГО по камерам
Восемь человек погибли при атаке ВСУ на туристические базы в Запорожской области. ЧП произошло в поселке Кирилловка. Среди погибших — шесть взрослых и двое детей. Еще 14 человек ранены. Глава региона Евгений Балицкий заявил, что украинские военные преднамеренно атаковали гражданский объект. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Россияне набрали рекордное количество кредитов. Рост начался примерно с февраля. В июне банки выдали почти 2,4 млн ссуд — это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году.
кредитов на такую сумму выдали российские банки в июне
Гендиректор компании «Скоринг бюро» Олег Лагуткин связал это с тем, что Центробанк постепенно снижает ключевую ставку, а вслед за ним банки корректируют свои ставки по кредитам.
В России хотят проверять наличие ОСАГО по дорожным камерам. Национальная страховая информационная система интегрировала свои базы в базы Госавтоинспекции. Теперь все готово к запуску такой проверки, сообщили ее представители. По задумке, на первом этапе наличие обязательной «автогражданки» будут проверять только у нарушителей ПДД, которые попали на камеры. Если у водителя не окажется полиса, ему придет уведомление на «Госуслугах».
Что еще интересно: цены на развод и тайное хакерство ИИ-агента
Развод обойдется москвичам в четверть миллиона рублей. И это при условии, что бывшие супруги решат разойтись полюбовно, а не делить имущество через суд, подсчитали журналисты. В эту сумму входит госпошлина (5000 рублей с каждого), а также стоимость аренды жилья (если один из супругов съезжает в съемную квартиру), расходы на перевозку вещей и на психолога. Итого: 225–245 тысяч рублей.
Разработчики ChatGPT неделю не замечали, что их ИИ-агент занимается хакерством. Продукт OpenAI атаковал технологическую платформу Hugging Face в течение трех дней — с 11 по 13 июля. Сотрудники Hugging Face зафиксировали взлом 16 июля, а OpenAI поняли, что их агент вышел за пределы установленных ограничений только 18–19 июля, после того как угрозу локализовало ФБР. Факт взлома компания признала еще позже — 21-го числа.