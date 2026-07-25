Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод

О чем еще договорились Путин и Токаев

Центральная тема форума в Омске — формирование логистических коридоров, транспортная инфраструктура и транзитный потенциал между странами. Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, которое соединит Астану с приграничными российскими городами с населением свыше 500 тысяч человек. В частности, планируется запустить авиарейс Оренбург — Алма-Ата.

Путин рассказал, что Россия и Казахстан повысят пропускную способность транзитных и таможенных терминалов на общей границе и расширят географию беспилотных грузоперевозок.

Цитата от Токаева

«Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар". Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы "Где лад, там и клад"» , — рассказал Токаев поговорку Путину.

Она, по мнению Токаева, описывает сотрудничество двух стран в атмосфере дружбы и добрососедства, благодаря чему и Россия, и Казахстан достигнут новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния.