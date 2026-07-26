Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов

Дети мигрантов должны будут получить собственный патент на работу в России, как только им исполнится 18 лет. Если они этого не сделают в течение 30 дней, они должны будут уехать из страны. Если ребенок младше, он сможет жить в стране, только пока действует патент его родителей.

Утверждать перечень профессий, которые позволят мигрантам получать вид на жительство в России в упрощенном порядке, теперь будет МВД. Раньше этим занимался Минтруд.

В России появился первый закон об искусственном интеллекте

Он вводит понятия суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и устанавливает правила их разработки, внедрения и применения.

Разработчикам таких моделей откроют доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей. Кроме того, закон разрешает использовать книги, фильмы, музыку и другие объекты авторского права для обучения отечественных моделей искусственного интеллекта, но без нарушения авторских и смежных прав.

Дети погибших добровольцев получат льготы

У них будет преимущество при поступлении в образовательные организации с дополнительными программами, которые готовят несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе. Правило распространяется на детей добровольцев, которые погибли, выполняя задачи в составе Вооруженных сил РФ или войск национальной гвардии.

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