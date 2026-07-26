Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов
Новые требования к мигрантам, регулирование ИИ и штрафы за «интернет-рабство». Какие законы подписал Путин
Президент Владимир Путин 26 июля подписал ряд законов, которые затронут и россиян, и тех, кто приезжает в РФ на заработки.
Что изменится для мигрантов
По новым требованиям трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов семьи на уровне регионального прожиточного минимума. Иначе им не разрешат работать в России и вместе с родственниками выдворят из страны в течение 15 дней. Если приезжий работает сразу в нескольких регионах, за основу возьмут самый большой показатель.
Мигранты должны будут отчитываться в МВД о доходах и об уплате налогов: им нужно будет представить копию налоговой декларации или документы, подтверждающие, что они все заплатили.
Дети мигрантов должны будут получить собственный патент на работу в России, как только им исполнится 18 лет. Если они этого не сделают в течение 30 дней, они должны будут уехать из страны. Если ребенок младше, он сможет жить в стране, только пока действует патент его родителей.
Утверждать перечень профессий, которые позволят мигрантам получать вид на жительство в России в упрощенном порядке, теперь будет МВД. Раньше этим занимался Минтруд.
В России появился первый закон об искусственном интеллекте
Он вводит понятия суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и устанавливает правила их разработки, внедрения и применения.
Разработчикам таких моделей откроют доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей. Кроме того, закон разрешает использовать книги, фильмы, музыку и другие объекты авторского права для обучения отечественных моделей искусственного интеллекта, но без нарушения авторских и смежных прав.
Дети погибших добровольцев получат льготы
У них будет преимущество при поступлении в образовательные организации с дополнительными программами, которые готовят несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе. Правило распространяется на детей добровольцев, которые погибли, выполняя задачи в составе Вооруженных сил РФ или войск национальной гвардии.
Какие новые штрафы ввели в России
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За «интернет-рабство» в многоквартирных домах. Если управляющая компания не будет пускать новых операторов связи в какой-то дом, ей придется платить. Штраф для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных — от 10 тысяч до 40 тысяч рублей.
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За прием ставок и допуск в игорные заведения граждан, которые установили самозапрет на азартные игры. Штрафы для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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За нарушения при продаже сим-карт иностранцам. Если при заключении договора мобильной связи с гражданином другой страны продавец не впишет туда IMEI-код телефона или внесет заведомо ложные сведения об устройстве, ему грозит уголовная ответственность. Под «уголовку» оператор может попасть, если в течение года он уже дважды совершал такое нарушение. Его могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или даже отправить в тюрьму на год.
На Ростовскую область обрушился смертельный ураган. Что там происходит
Один человек погиб и десятки пострадали из-за урагана в Ростовской области. По последним данным, к врачам обратился 51 человек. Из них 11, включая одного ребенка, сейчас в больницах. Погибший работал сторожем на стройке, сообщили местные СМИ. 58-летнего мужчину придавило строительным вагончиком, который сорвало ветром.
В двух районах Ростовской области после урагана ввели режим ЧС. Такие же меры уже действуют в столице региона. Ветром повалило больше тысячи деревьев. В некоторых районах наблюдаются перебои со светом. Более сотни населенных пунктов области остались без электричества из-за непогоды. Задерживается несколько десятков поездов.
столько обращений получили ростовские власти от жителей из-за непогоды
Пока в Ростовской области ликвидируют последствия ливней, на Саратовскую область надвигается пыльная буря. Она пришла в Россию с территории Казахстана и накрыла Саратов и Энгельс. По данным СМИ, порывы ветра достигают 24 м/с. Местные жители стараются не выходить из домов.
В России отметили День Военно-Морского Флота
Путин вручил награды военнослужащим ВМФ. Церемония награждения прошла в петербургском Адмиралтействе. «Россия может гордиться такими воинами, как вы», — обратился он к морякам. День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Это профессиональный праздник военных моряков и ветеранов, которые защищали морские рубежи страны.
Путин отметил, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что вся страна ждет возвращения домой моряков, которые несут службу на огневых рубежах.
В состав ВМФ России до конца года примут 21 корабль, сообщил главе государства главком Александр Моисеев. Среди них — первый атомный подводный крейсер «Пермь» с гиперзвуковым комплексом «Циркон».
Что еще важно: Кремль высказался о «воздушном перемирии», а в Питере будут искать подростков-неформалов
В Кремле отреагировали на слухи, что США и Украина якобы обсуждают «воздушное перемирие» с Россией. Накануне американские СМИ сообщили, что Вашингтон и Киев якобы подготовили для России предложение о прекращении огня в небе в зоне боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что комментировать такие публикации преждевременно, потому что непонятно, от кого они исходят. Реакция на возможные новые предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать российским интересам, добавил он.
В торговых центрах Петербурга будут разыскивать подростков-неформалов для «профилактической работы». Полицейским и чиновникам поручено искать представителей «радикально настроенной молодежи». Отличать их от обычных подростков предлагается по «внешним атрибутам в одежде» и «различным аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам», говорится в плане работы по профилактике радикализации школьников, который попал в СМИ. Рейды проводят из-за роста подростковой преступности. Например, в Санкт-Петербурге за полгода несовершеннолетние совершили 339 преступлений, половина из них — тяжкие или особо тяжкие.
Что еще интересно: новая квартира Ларисы Долиной, возвращение космонавтов и русские таблички в Японии
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В Японии появились вывески на русском языке. Все из-за наплыва российских туристов. Таблички активно русифицируют в Токио, Тояме и других городах. И речь не только про информационные указатели. Надписи на кириллице все чаще можно встретить у ресторанов, магазинов и парковок. Пока самое необычное объявление на русском, которое заметили туристы, — просьба не снимать запчасти с припаркованных машин.