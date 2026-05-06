Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая

Отказ Украины от перемирия и атака на Крым

6 мая Минобороны Украины объявило, что Киев не будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. Советник главы ведомства Сергей Стерненко объяснил это якобы «нарушением» со стороны РФ:

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 Мая»

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил объявить перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы.

При этом прямо перед вступлением в силу украинского «режима тишины» ВСУ атаковали беспилотниками крымский Джанкой — погибли пять человек.