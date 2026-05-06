Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. В Госдуме пообещали жесткий ответ
В России пообещали Украине жесткий ответ в случае попыток сорвать перемирие на 9 Мая. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Киев «получит значительно мощнее и больнее», если решит атаковать российские регионы в праздник.
Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении
Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что при провокациях Москва может задействовать оружие вроде «Орешника» или «Буревестника», нанеся удар по украинской столице.
Отказ Украины от перемирия и атака на Крым
6 мая Минобороны Украины объявило, что Киев не будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. Советник главы ведомства Сергей Стерненко объяснил это якобы «нарушением» со стороны РФ:
«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 Мая»
Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил объявить перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы.
При этом прямо перед вступлением в силу украинского «режима тишины» ВСУ атаковали беспилотниками крымский Джанкой — погибли пять человек.
Ранее Зеленский угрожал атаковать Парад Победы в Москве, а затем внезапно объявил бессрочное перемирие с 6 мая. Сенатор Джабаров уверен, что вся эта история с объявлением перемирия на 6 мая была спланированной провокацией.
В Минобороны РФ ранее предупредили: в случае попыток срыва празднования Дня Победы и атак на Москву по центру Киева будет нанесен ответный ракетный удар.
Ведомство рекомендовало жителям украинской столицы и иностранным дипломатам заблаговременно покинуть город.
Рынок и цены: пошлины на мебель, налоги на обувь и дорожающие посылки из-за рубежа
Правительство задумалось о заградительных на иностранную мебель. Все из-за того, что собственное производство таких товаров в стране в 2025 году снизилось почти на 7%. По прогнозам, в 2026 году ситуация не улучшится.
По информации «Известий», пошлину хотят ввести на мебель из недружественных стран. Она может составить 35–50%.
Пока это только идея — ее обсуждали на одном из совещаний в кабмине.
Если власти пойдут на такой шаг, может подорожать не только иностранная, но и отечественная мебель за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек изготовителей, отметило издание.
Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные интернет-заказы. Его хотят поэтапно повышать с 1 января 2027 года, а максимума в 22% он должен будет достичь в 2029 году.
Тем временем Российский союз кожевников и обувщиков попросил власти повысить налог сразу до этой цифры. А еще установить таможенные пошлины даже на недорогие товары и ввести маркировку импорта.
Так производители обуви надеются повысить продажи собственной продукции на внутреннем рынке.
За первые два месяца 2026 года выпуск обуви в России сократился на 11% из-за того, что покупатели предпочитают недорогую импортную продукцию.
ФАС запретила экспертам давать прогнозы по поводу роста цен на социально значимые товары.
Предостережения от ведомства получили аналитики, которые говорили о возможном подорожании продуктов питания и давали прогнозы по стоимости топлива в 2026 году.
Антимонопольщики посчитали, что участники рынка могут воспринять такие высказывания как «как побуждение к изменению стоимости товаров». А еще они могут «спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей».
Что еще важно: «ЯПлакалъ» под запретом, обновленные правила провоза пауэрбанков и переезд со старым номером телефона
В России запретили портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами. На одном из старейших развлекательных порталов Рунета и двух юмористических ресурсах нашли материалы с оскорблениями по национальному и расовому признакам и унижающие человеческое достоинство.
Суд признал эту информацию запрещенной к распространению в стране. Решение вступает в силу 28 мая, если его не обжалуют.
В реестр Роскомнадзора ни один из этих ресурсов пока не внесли.
Портал «ЯПлакалъ» работает с мая 2004 года. Контент там создают сами пользователи. Они загружают мемы, юмористические видео, анекдоты и т. д., а другие пользователи их оценивают. Самые популярные посты попадают на главную страницу.
Портал создали выпускники физико-математической гимназии из Перми как место для общения — тогда не было соцсетей.
«Аэрофлот» обновил правила перевозки пауэрбанков. Без разрешения авиакомпании на борт можно братьтолько устройства мощностью до 100 Втч. Один пассажир может взять с собой не больше двух портативных зарядных устройств.
Другие требования:
- везти пауэрбанк можно только в салоне в ручной клади;
- его нельзя класть на полку вместе с багажом — только под сиденье или в карман кресла;
- устройствами нельзя пользоваться при взлете и посадке;
- нельзя заряжать пауэрбанк на борту.
Правила пришлось обновить, потому что ранее свои регламенты пересмотрели Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная организация гражданской авиации (ICAO).
ФСБ обнаружила в четырех российских городах пособников украинских спецслужб. Подозреваемых задержали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани.
Ими оказались четверо россиян и один иностранец.
По данным спецслужбы, они по заданию Киева собирали информацию про объекты оборонно-промышленного комплекса и транспорта, а также бойцах СВО, чтобы потом совершить теракты.
Россияне смогут переезжать в другие регионы со старым номером телефона. Сейчас, если абонент уезжает жить в другой регион, услуги связи для него могут подорожать, объяснили в правительстве.
Нововведение будет действовать с 1 сентября.
Чтобы «перенести» номер в другой регион, нужно будет написать заявление. Это можно будет сделать лично в офисе оператора, через его официальный сайт или на «Госуслугах».
Что еще интересно: пенсия блогера, судебный туризм и светлое будущее
В России подсчитали, сколько шашлыков в месяц зарабатывают самые высокооплачиваемые рабочие России. Эксперты «Авито Работы» подсчитали, что средняя порция свиного шашлыка этой весной стоит 159 рублей. Лидерами по «зарплате» в этой шашлычной экономике стали бурильщики.
порций шашлыков в месяц могут позволить себе бурильщики
На втором и третьем местах — дальнобойщики и автомаляры: их доходов в 183 тысячи рублей хватит примерно на 1150 порций. Монлитчикам хватит на 1100 порций, а слесарям — на 979.
В соцсетях обсуждают новый тренд — «судебный туризм». По данным СМИ, россияне повадились посещать открытые заседания по громким делам ради острых ощущений. Мол, это как смотреть тру-крайм, но в реальной жизни.
Адвокат Сергей Жорин подтвердил: на резонансные процессы зрители приходят часто, но массовым туризмом это назвать нельзя.
Российскому кино не хватает «светлого будущего» вместо апокалипсиса. Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов посетовал на обилие фильмов, где мир рушится. В качестве примера он привел экранизацию серии игр Fallout и сериал «Рай» (Paradise).
По его мнению, России нужен «госзаказ на светлое будущее», как это было в советское время.
Максимальная пенсия блогера может составить почти 44 тысячи рублей, если платить взносы 25 лет. Профессор Александр Сафонов подсчитал: чтобы получать 43,7 тысячи в месяц, самозанятому инфлюенсеру придется ежегодно отдавать в пенсионный фонд по 572 тысячи рублей.
Если платить минимальные взносы (71,5 тысячи в год), пенсия составит всего 13,8 тысячи рублей. А тем, кто не платит налоги и не копит стаж, государство в старости начислит только социальный минимум — 9,4 тысячи рублей.