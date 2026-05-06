Теперь вы знаете
Что происходит
06 мая 2026, 16:16

Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая

Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
В России предупредили Украину, что за попытку атаковать российские регионы в День Победы ее ждет ответный удар. Ранее Киев отказался соблюдать перемирие, объявленное Владимиром Путиным 8 и 9 мая в честь праздника. Тем временем в России обсуждают введение пошлин на иностранную мебель, также налог в 22% на все интернет-заказы из-за границы. Сегодня же стало известно о бане старейшего развлекательного сайта «ЯПлакалъ». О других важных и интересных событиях дня — читайте далее в дайджесте.

Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. В Госдуме пообещали жесткий ответ

В России пообещали Украине жесткий ответ в случае попыток сорвать перемирие на 9 Мая. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Киев «получит значительно мощнее и больнее», если решит атаковать российские регионы в праздник.

Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении

Владимир Джабаров
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что при провокациях Москва может задействовать оружие вроде «Орешника» или «Буревестника», нанеся удар по украинской столице.

Отказ Украины от перемирия и атака на Крым

6 мая Минобороны Украины объявило, что Киев не будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. Советник главы ведомства Сергей Стерненко объяснил это якобы «нарушением» со стороны РФ:

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 Мая»

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил объявить перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы.

При этом прямо перед вступлением в силу украинского «режима тишины» ВСУ атаковали беспилотниками крымский Джанкой — погибли пять человек.

Угрозы Киева сорвать парад и внезапный «режим тишины»

Ранее Зеленский угрожал атаковать Парад Победы в Москве, а затем внезапно объявил бессрочное перемирие с 6 мая. Сенатор Джабаров уверен, что вся эта история с объявлением перемирия на 6 мая была спланированной провокацией.

В Минобороны РФ ранее предупредили: в случае попыток срыва празднования Дня Победы и атак на Москву по центру Киева будет нанесен ответный ракетный удар.

Ведомство рекомендовало жителям украинской столицы и иностранным дипломатам заблаговременно покинуть город.

Рынок и цены: пошлины на мебель, налоги на обувь и дорожающие посылки из-за рубежа

Правительство задумалось о заградительных на иностранную мебель. Все из-за того, что собственное производство таких товаров в стране в 2025 году снизилось почти на 7%. По прогнозам, в 2026 году ситуация не улучшится.

По информации «Известий», пошлину хотят ввести на мебель из недружественных стран. Она может составить 35–50%.

Пока это только идея — ее обсуждали на одном из совещаний в кабмине.

Если власти пойдут на такой шаг, может подорожать не только иностранная, но и отечественная мебель за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек изготовителей, отметило издание.

Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные интернет-заказы. Его хотят поэтапно повышать с 1 января 2027 года, а максимума в 22% он должен будет достичь в 2029 году.

© Коллаж «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Тем временем Российский союз кожевников и обувщиков попросил власти повысить налог сразу до этой цифры. А еще установить таможенные пошлины даже на недорогие товары и ввести маркировку импорта.

Так производители обуви надеются повысить продажи собственной продукции на внутреннем рынке.

За первые два месяца 2026 года выпуск обуви в России сократился на 11% из-за того, что покупатели предпочитают недорогую импортную продукцию.

ФАС запретила экспертам давать прогнозы по поводу роста цен на социально значимые товары.

Предостережения от ведомства получили аналитики, которые говорили о возможном подорожании продуктов питания и давали прогнозы по стоимости топлива в 2026 году.

Антимонопольщики посчитали, что участники рынка могут воспринять такие высказывания как «как побуждение к изменению стоимости товаров». А еще они могут «спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей».

Что еще важно: «ЯПлакалъ» под запретом, обновленные правила провоза пауэрбанков и переезд со старым номером телефона

В России запретили портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами. На одном из старейших развлекательных порталов Рунета и двух юмористических ресурсах нашли материалы с оскорблениями по национальному и расовому признакам и унижающие человеческое достоинство.

Суд признал эту информацию запрещенной к распространению в стране. Решение вступает в силу 28 мая, если его не обжалуют.

В реестр Роскомнадзора ни один из этих ресурсов пока не внесли.

Что за сайт

Портал «ЯПлакалъ» работает с мая 2004 года. Контент там создают сами пользователи. Они загружают мемы, юмористические видео, анекдоты и т. д., а другие пользователи их оценивают. Самые популярные посты попадают на главную страницу.

Портал создали выпускники физико-математической гимназии из Перми как место для общения — тогда не было соцсетей.

«Аэрофлот» обновил правила перевозки пауэрбанков. Без разрешения авиакомпании на борт можно братьтолько устройства мощностью до 100 Втч. Один пассажир может взять с собой не больше двух портативных зарядных устройств.

Другие требования:

  • везти пауэрбанк можно только в салоне в ручной клади;
  • его нельзя класть на полку вместе с багажом — только под сиденье или в карман кресла;
  • устройствами нельзя пользоваться при взлете и посадке;
  • нельзя заряжать пауэрбанк на борту.

Правила пришлось обновить, потому что ранее свои регламенты пересмотрели Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная организация гражданской авиации (ICAO).

ФСБ обнаружила в четырех российских городах пособников украинских спецслужб. Подозреваемых задержали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани.

Ими оказались четверо россиян и один иностранец.

По данным спецслужбы, они по заданию Киева собирали информацию про объекты оборонно-промышленного комплекса и транспорта, а также бойцах СВО, чтобы потом совершить теракты.

Россияне смогут переезжать в другие регионы со старым номером телефона. Сейчас, если абонент уезжает жить в другой регион, услуги связи для него могут подорожать, объяснили в правительстве.

Нововведение будет действовать с 1 сентября.

Чтобы «перенести» номер в другой регион, нужно будет написать заявление. Это можно будет сделать лично в офисе оператора, через его официальный сайт или на «Госуслугах».

Что еще интересно: пенсия блогера, судебный туризм и светлое будущее

В России подсчитали, сколько шашлыков в месяц зарабатывают самые высокооплачиваемые рабочие России. Эксперты «Авито Работы» подсчитали, что средняя порция свиного шашлыка этой весной стоит 159 рублей. Лидерами по «зарплате» в этой шашлычной экономике стали бурильщики.

1258

порций шашлыков в месяц могут позволить себе бурильщики

На втором и третьем местах — дальнобойщики и автомаляры: их доходов в 183 тысячи рублей хватит примерно на 1150 порций. Монлитчикам хватит на 1100 порций, а слесарям — на 979.

В соцсетях обсуждают новый тренд — «судебный туризм». По данным СМИ, россияне повадились посещать открытые заседания по громким делам ради острых ощущений. Мол, это как смотреть тру-крайм, но в реальной жизни.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил: на резонансные процессы зрители приходят часто, но массовым туризмом это назвать нельзя.

Российскому кино не хватает «светлого будущего» вместо апокалипсиса. Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов посетовал на обилие фильмов, где мир рушится. В качестве примера он привел экранизацию серии игр Fallout и сериал «Рай» (Paradise).

По его мнению, России нужен «госзаказ на светлое будущее», как это было в советское время.

Максимальная пенсия блогера может составить почти 44 тысячи рублей, если платить взносы 25 лет. Профессор Александр Сафонов подсчитал: чтобы получать 43,7 тысячи в месяц, самозанятому инфлюенсеру придется ежегодно отдавать в пенсионный фонд по 572 тысячи рублей.

Если платить минимальные взносы (71,5 тысячи в год), пенсия составит всего 13,8 тысячи рублей. А тем, кто не платит налоги и не копит стаж, государство в старости начислит только социальный минимум — 9,4 тысячи рублей.