Главное за 9 июля. Ответ Кремля Трампу, разрушительный циклон «Бернадетт» и клещи в нетипичных регионах

«Закрытие неба» над Украиной: реакция России

На встрече с Зеленским Трамп допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности. Такая тема раньше не обсуждалась, поэтому слова главы Белого дома нужно еще осмыслить, сказал Песков.

В этом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России, отметил пресс-секретарь российского президента.

При этом в Кремле не рассматривают заявления Трампа как знак, что США возвращаются к курсу на эскалацию.