Главное за 9 июля. Ответ Кремля Трампу, разрушительный циклон «Бернадетт» и клещи в нетипичных регионах
В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины по объектам в России
Власти США ошибаются, когда говорят, что удары ВСУ по российской инфраструктуре могут приблизить окончание конфликта, заявили в Кремле. Так там отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, которые он произнес на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля.
Американский лидер назвал удары Киева по российским объектам эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».
Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования — это ошибочное суждение.
«Закрытие неба» над Украиной: реакция России
На встрече с Зеленским Трамп допустил, что США при необходимости могут закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности. Такая тема раньше не обсуждалась, поэтому слова главы Белого дома нужно еще осмыслить, сказал Песков.
В этом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России, отметил пресс-секретарь российского президента.
При этом в Кремле не рассматривают заявления Трампа как знак, что США возвращаются к курсу на эскалацию.
С одной стороны, они [США] продолжают поставлять вооружение [для Украины], но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и сохраняют попытки как-то способствовать мирному процессу.
Путин и Трамп пока не созванивались
Американский лидер анонсировал, что поговорит с российским коллегой 8 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции. Однако переговоры пока не состоялись.
Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил.
В Кремле подчеркнули: Путин «всегда рад пообщаться» с Трампом, так как у них «действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения».
МО РФ нанесло удары по поездам с оружием и заправкам для ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками «Герань» по локомотивам, которыми пользуются украинские военные, сообщило Минобороны. На них ВСУ перевозят вооружение и материальные средства в Днепропетровской и Харьковской областях.
Российские военные уничтожили заправки, которыми пользуются ВСУ: две в Днепропетровской области, одну в Харькове и одну в Запорожье. Так они поразили цистерну с топливом.
Непогода бущует: москвичей напугали смерчем, а Дагестан опять подтопило
На Москву 10 июля может обрушиться смерч, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в последний день рабочей недели в столице ожидаются грозы и град диаметром до 2 см. Виноват холодный фронт, который разделит воздушные массы в Подмосковье.
Однако коллега Тишковца, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сказала, что условий для формирования смерча в Москве все же не прогнозируется. Такое явление образуется, когда в жару приходит очень холодный фронт, а в столице сейчас не такая погода.
Тем не менее в Москву должен прийти циклон «Бернадетт», который принес мощнейший за 50 лет шторм в Калининградскую область. Накануне там ветер повалил деревья, повредил частные дома и разрушил пляж. Роскосмос показал, как он надвигается на столицу.
Между тем, Дагестан снова подтопило. В трех селах Гергебильского района республики из-за наводнения эвакуировали жильцов нескольких десятков домов. Несколько десятков населенных пунктов остались без света.
Республика еще не отошла от предыдущего наводнения, которое обрушилось на него в конце мая. Правительство выделило Дагестану и Чечне дополнительные деньги на ликвидацию последствий. Речь идет о сумме в 4,4 млрд рублей.
В России появляются сервисы для проверки наличия топлива на заправках
В СберБанк Онлайн добавили сервис по проверке наличия топлива на заправках. Он охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране. Система с помощью искусственного интеллекта анализируют платежи на заправках именно за горючее, а не за кофе или продукты.
Похожие сервисы ранее запустили Т-Банк и «Яндекс». На карте Т-банка отмечены более 20 тыс. заправок. Умные алгоритмы также отслеживают транзакции на АЗС.
«Яндекс» изначально делал интерактивную карту заправок, где есть топливо и нет очередей, только для водителей такси. Но потом открыл доступ и другим пользователям своих сервисов.
Что еще важно: высылка российских атташе, погибшие школьницы в Туве и розыск комика-иноагента
Италия высылает двух военных атташе посольства России. Причина — арест подозреваемых в шпионаже. Накануне в Италии арестовали двух бывших сотрудников спецслужб, которые больше 10 лет работали в Минобороны страны и якобы шпионили в пользу РФ. Военные атташе должны уехать из Рима в течение 10 дней, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
В России объявили в розыск комика Семена Слепакова (признан иноагентом). Бывшего резидента Comedy Club дважды за год штрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, но продолжил публиковать в соцсетях материалы без предупреждающей плашки, отметили в СК. Юмориста заочно арестовали.
Пропавших в Туве школьниц нашли мертвыми. Тело одной 12-летней девочки выловили из Енисея в районе села Ийи-Тал, второй — возле села Сукпак. Обе пропали вечером 1 июля. Позднее возле реки нашли их обувь и мобильные телефоны. Предположительно, школьницы утонули, когда купались. Признаков насильственной смерти следователи не нашли.
Что еще интересно: новому российскому самолету не разрешили летать в жару и холод, а регионам предсказали нашествие клещей
Новому российскому самолету не разрешили летать в плохую погоду. Росавиация выдала Ил-114-300 сертификат с существенными ограничениями по эксплуатации, выяснили СМИ. В частности, воздушному судну запрещено совершать рейсы в грозу, взлетать с мокрой или грязной взлетно-посадочной полосы, а температура за бортом должна быть в диапазоне от -9 до +25 градусов. Разработчик самолета говорит, что характеристики самолета еще улучшатся, потому что испытания модели продолжатся и после получения сертификата.
Клещи будут расползаться дальше по России, предупредил Роспотребнадзор. Всему виной изменения климата. Из-за этого ареалы обитания паразитов могут расширяться, а сами они будут оставаться активными дольше в течение года. Такую тенденцию наблюдают не только в России, но и в других странах. Потенциально это грозит тем, что инфицированных особей станет больше, просто потому, что общая популяция вырастет.
Умерла Бонни Тайлер. Певица скончалась в возрасте 75 лет после долгой болезни. Минувшим летом ее вводили в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике. Тайлер трижды номинировалась на «Грэмми», два из них за песню Total Eclipse of the Heart. Свой главный хит она исполнила еще в 1983 году, но знают его даже зумеры, потому что песня стала мемом.
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За свою карьеру Бонни Тайлер продала более 100 млн пластинок по всему миру. Певица несколько раз приезжала в Россию, а в 2020 году устроила тур по нескольким российским городам.