Украина нарушает перемирие обстрелами, в Москве нашли «шпионскую» школу, а на Урале шторм. Главное за 9 мая

На параде 2026 года не было колонны с боевой техникой. О том, что она будет отсутствовать, Дмитрий Песков рассказал еще 29 апреля. Это связано с террористическими угрозами со стороны Украины.

Зато впервые по Красной площади промаршировали военнослужащие Корейской народной армии. Во время их марша диктор рассказал, что бойцы КНДР вместе с россиянами освобождали Курскую область.

В первый раз на параде появились и расчеты беспилотных войск.

Всего в мероприятии участвовали более тысячи военнослужащих — участников СВО. Завершили парад авиагруппы «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а штурмовики Су-25 нарисовали в небе российский триколор.

На трибуне рядом с президентом сидели ветераны, среди них — и Константин Федотов, 100-летний участник парада 1945 года. Иностранные гости — лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Лаоса и Малайзии — тоже посетили парад и разместились на зрительских трибунах.

После парада Путин вместе с высокопоставленными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ушаков презрительно высказался о «разрешении» Зеленского провести парад

«Указ» украинского президента Владимира Зеленского, которым тот якобы «разрешил» провести парад в Москве, вызвал презрительную критику.

«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так — клоунада, цирк, что хотите», — сказал помощник президента Юрий Ушаков, добавив, что есть и «другие короткие слова» для оценки этого документа.