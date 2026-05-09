Украина нарушает перемирие обстрелами, в Москве нашли «шпионскую» школу, а на Урале шторм. Главное за 9 мая
Украина почти 9000 раз нарушила перемирие на День Победы, пострадали дети
Украина нарушила договоренности
Во время режима тишины Вооруженные силы Украины 1173 раза обстреляли позиции российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, ВСУ 7151 раз атаковали российскую сторону беспилотниками и еще совершили 12 нападений на российские подразделения.
раз Украина нарушила договоренности о временном перемирии с 9 по 11 мая.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
По данным Минобороны РФ, российские войска строго соблюдали режим тишины, но зеркально отвечали на нападения.
Украинские дроны атаковали:
- Пермский край;
- Ставропольский край;
- Краснодарский край;
- Тульскую область;
- Калужскую область;
- Смоленскую область;
- Орловскую область;
- Московскую область;
- Воронежскую область;
- Ростовскую область;
- Рязанскую область;
- Липецкую область;
- Брянскую область;
- Белгородскую область;
- Курскую область;
- Крым;
- Адыгею;
- Чечню.
Какие регионы пострадали
Чеченские силовики отразили атаку пяти беспилотников на гражданские объекты с помощью мобильных групп ПВО, сообщил вице-премьер Ахмед Дудаев.
В результате пострадало три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет <…>, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское, два остальных сбитых БПЛА рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой.
В поселке Разумном Белгородской области дрон ударил по коммерческому объекту, повредив фасад и стекла. Помимо этого, задело еще павильон и 18 автомобилей.
Пять человек были ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У 12-летней девочки диагностировали резаную рану лица, а троим сотрудникам скорой помощи и еще одной местной жительнице осколки попали в плечи и ноги.
Продлят ли временное перемирие
России и Украине стоит продлить режим тишины, с условиями которого они согласились на 9–11 мая, заявил американский президент Дональд Трамп. Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что такая надежда лидера США ничем не обоснована. Тем более о действующем перемирии пришлось договариваться через американских посредников.
Мы два дня вели телефонные переговоры на этот счет, представители российской администрации и американской.
Военные КНДР, бойцы беспилотных отрядов и другое: чем запомнился парад Победы в Москве
Как прошел парад в Москве
Парад на Красной площади начался в 10 часов с минуты молчания, которую объявил Владимир Путин. Президент пожал руки ветеранам, один из них передал ему конверт с посланием.
В своей речи Путин назвал 22 июня 1941 года «одной из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории» и подчеркнул, что русский солдат шел на колоссальные жертвы во имя свободы народов Европы.
Твердо уверен, что наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
На параде 2026 года не было колонны с боевой техникой. О том, что она будет отсутствовать, Дмитрий Песков рассказал еще 29 апреля. Это связано с террористическими угрозами со стороны Украины.
Зато впервые по Красной площади промаршировали военнослужащие Корейской народной армии. Во время их марша диктор рассказал, что бойцы КНДР вместе с россиянами освобождали Курскую область.
В первый раз на параде появились и расчеты беспилотных войск.
Всего в мероприятии участвовали более тысячи военнослужащих — участников СВО. Завершили парад авиагруппы «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а штурмовики Су-25 нарисовали в небе российский триколор.
На трибуне рядом с президентом сидели ветераны, среди них — и Константин Федотов, 100-летний участник парада 1945 года. Иностранные гости — лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Лаоса и Малайзии — тоже посетили парад и разместились на зрительских трибунах.
После парада Путин вместе с высокопоставленными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Ушаков презрительно высказался о «разрешении» Зеленского провести парад
«Указ» украинского президента Владимира Зеленского, которым тот якобы «разрешил» провести парад в Москве, вызвал презрительную критику.
«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так — клоунада, цирк, что хотите», — сказал помощник президента Юрий Ушаков, добавив, что есть и «другие короткие слова» для оценки этого документа.
Путин встретился с Фицо, султаном Малайзии и президентом Лаоса. О чем говорили лидеры стран
Чем закончилась встреча с Робертом Фицо
Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо прошли в Кремле после парада. Сначала они побеседовали тет-а-тет в Зеленой гостиной, затем продолжили с участием делегаций. Путин поблагодарил Фицо за визит, за желание сохранять историческую правду, бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов.
Российский лидер отметил, что двусторонние отношения двух стран постепенно восстанавливаются после политики прежнего руководства. Фицо в ответ заметил, что в Европе возникает новый «железный занавес», но Словакия поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения, которые не ограничиваются только энергетикой.
Как прошли встречи с лидерами Малайзии и Лаоса
Затем Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии Исмаилом Ибрагимом. Султан прибыл в Москву на праздник, в прошлый раз он посещал Россию в конце января.
Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом.
Во время беседы он пригласил Путина посетить Малайзию.
Переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом тоже прошли успешно. Президент России отметил укрепление отношений между странами и улучшение торговли. Сисулит же поблагодарил за теплый прием.
Что еще важно: переговоры США и Ирана, школа шпионов в Москве и шторм на Урале
США и Иран могут возобновить переговоры уже 11–17 мая в Исламабаде. Стороны с участием пакистанских посредников работают над меморандумом из 14 пунктов, который определит условия мирного договора. Иран впервые согласился обсуждать свою ядерную программу, а США призывают Тегеран ослабить контроль над Ормузским проливом и снять блокаду иранских портов.
Ситуация с хантавирусом «находится под очень хорошим контролем», заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Всемирная организация здравоохранения «очень хорошо знает этот вирус», поэтому паниковать не стоит, к тому же хантавирус не передается от человека человеку — «в отличие от COVID».
В МГТУ им. Баумана существует «сверхсекретная» кафедра, где студентов якобы готовят для работы в военной разведке. По крайней мере в этом уверены британские журналисты из The Guardian. По их данным, учащимся там рассказывают, как совершать кибератаки, заниматься скрытым наблюдением и распространять дезинформацию. И такие кафедры якобы есть и в других российских вузах.
Стихия бушует на Урале. На Екатеринбург обрушился ураган с градом: сильный ветер повалил деревья и светофоры, сорвал крыши, перевернул биотуалеты на стройке, порывами даже вырвало люк у автобуса и сорвало обшивку с ТЦ.
Соседний Пермский край тоже атаковала непогода, а в Татарстане, Челябинской области и других регионах Урала объявили штормовое предупреждение. В Челябинске из-за сильного ветра и осадков могут отменить праздничный салют.
Что еще интересно: RPG-парад на 9 Мая и самое большое Знамя Победы
Российские геймеры устроили свой парад Победы онлайн. Любители видеоигр заранее договорились — обустроили (или построили) локации, обзавелись нужной военной техникой и утром 9 мая, включив запись диктора или советские победные песни, отправились на демонстрацию. Участие в онлайн-марше принимали геймеры из Roblox, GTA и других игр.
Самое большое Знамя Победы развернула донецкая молодежь. Активисты из ДНР устроили автопробег до кургана «Саур-Могила», где и растянули знамя. Для масштабного флага (65 × 35 м) потребовалось 50 машин, признались участники акции.
Сегодняшняя акция посвящена памяти наших бойцов: это и наши деды, и прадеды, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, и наши современники, ребята, которые сложили свои головы за Отечество. Мы помним каждого и верим, что на землю Донбасса придет мир, мы ждем этого с нетерпением.
