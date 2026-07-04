Главное к утру 4 июля. Массовый обман российских удаленщиков, перерыв в переговорах Ирана и США и смерчи на Кубани
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравительную телеграмму: 4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие независимости от британской короны.
Он напомнил, что 250 лет назад Россия поддержала США в борьбе за свободу от Великобритании, а также вспомнил о том, как Вашингтон и Москва вместе победили нацизм в XX веке.
И сегодня Россия и Соединенные Штаты — как две крупнейшие ядерные державы — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.
Российский лидер пожелал американцам счастья и процветания.
США и Иран прекратили переговоры на неделю
Иран и США сейчас не ведут переговоры о мире из-за похорон верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами.
Прощание с Хаменеи, который погиб в результате ударов армий США и Израиля 28 февраля, началось накануне в Тегеране. На мероприятиях присутствуют делегаты более чем из 100 стран.
6 июля по улицам иранской столицы пройдет траурное шествие, а 8 июля тело Хаменеи отправят в Ирак для прощания с местными шиитами. Погребение лидера состоится в его родном городе Мешхед 9 июля.
МИД России заявил о провокации Латвии на границе с РФ
Планы Латвии построить совместно с Украиной завод по производству беспилотников на границе с Россией — провокация, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Провокационные планы Латвии <...> вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны.
По его словам, таким образом латвийские политики «осваивают бюджеты» и пытаются приобрести геополитическую значимость.
О том, что Киев и Рига вместе построят завод БПЛА, в июне сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Стоимость проект и сроки его реализации он не уточнил.
В России будут проверять игрушки на соответствие традиционным ценностям
Игрушки для детских садов будут отправлять на экспертизу, соответствующий законопроект уже разрабатывает Минпросвещения РФ совместно с научными учреждениями. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Игрушки будут проверять на соответствие не только требованиям безопасности, но и традиционным ценностям. Кроме того, они должны будут способствовать развитию ребенка.
NFC, подключение платной подписки и выплаты от Соцфонда. Как мошенники по-новому обманывают россиян
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с NFC на чужих телефонах. Раньше людей просили приложить карту к телефону. Теперь просят поднести к своему смартфону чужой телефон, якобы для проверки. Через NFC считывается токен доступа к онлайн-банку, и мошенники получают контроль над счетом жертвы.
Есть и другой вариант — «прямой NFC Gate». Жертве звонят и уговаривают установить поддельное приложение. Для завершения «авторизации» просят приложить карту к телефону и ввести пин-код. После этого деньги можно снимать через банкоматы в любом регионе.
Также мошенники начали рассылать сообщения о якобы подключенных платных подписках. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.
Схема работает так: человеку приходит сообщение о подключении платной услуги, а через несколько минут — еще одно, с предложением отключить подписку по номеру. ЖЕртва звонит по нему, а «оператор» подтверждает услугу и просит назвать код из смс.
На самом деле код может относиться совсем к другому действию: входу в личный кабинет, восстановлению доступа, изменению настроек или подключению нового устройства.
Мошенники звонят удаленщикам и предлагают вернуть плату за интернет. Звонки поступают от Соцфонда или ФНС. Для того, чтобы якобы вернуть деньги за домашний интернет, мошенники просят пройти «идентификацию» через «Госуслуги», сообщить реквизиты карты или назвать код из СМС. Россиян предупредили, что так можно потерять доступ к аккаунту и деньги.
Россиян предупредили о смерчах на курортах Кубани
В эти выходные, 4 и 5 июля, на черноморском побережье Кубани возможны смерчи. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Смерчи прогнозируют на участке черноморского побережья от Анапы до Магри.
Обычно смерчи формируются над морем и остаются над водой. Но иногда выходят на сушу. Поэтому туристам и местным жителям стоит быть внимательнее.
Также в выходные ожидается подъем уровня воды в реках бассейна Кубани, а еще на территории Сочи и Сириуса.
Санкт-Петербург ночью подвергся масштабному налету беспилотников
В Кировском районе города дрон попал в нефтяной терминал. Техногенные последствия уже устранили, пострадавших нет. Всего силы ПВО сбили 72 беспилотных летательных аппарата над городом. Один из уничтоженных дронов упал в Петергофе. Жертв и разрушений также нет.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, активно работают средства ПВО. Он попросил жителей оставаться дома и не выходить на улицу до того, как не отменят беспилотную опасность. Также он предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.
В России создают «лунный полигон» для подготовки космонавтов
Специалисты ФМБА работают над наземным комплексом, который будет имитировать условия на Луне. По сути, это тренировочная площадка для космонавтов перед высадкой на спутник Земли.
На «лунном полигоне» будут отрабатывать выходы на поверхность, обслуживание и ремонт техники, а также очистку от пыли при возвращении в модуль. Отдельное внимание уделят нештатным ситуациям, психологической устойчивости и слаженности экипажа.
Параллельно специалисты агентства разрабатывают тренажеры для вестибулярного аппарата и методики оценки готовности космонавтов сразу после посадки.