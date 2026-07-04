Главное к утру 4 июля. Массовый обман российских удаленщиков, перерыв в переговорах Ирана и США и смерчи на Кубани

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с NFC на чужих телефонах . Раньше людей просили приложить карту к телефону. Теперь просят поднести к своему смартфону чужой телефон, якобы для проверки. Через NFC считывается токен доступа к онлайн-банку, и мошенники получают контроль над счетом жертвы.

Есть и другой вариант — «прямой NFC Gate». Жертве звонят и уговаривают установить поддельное приложение. Для завершения «авторизации» просят приложить карту к телефону и ввести пин-код. После этого деньги можно снимать через банкоматы в любом регионе.

Также мошенники начали рассылать сообщения о якобы подключенных платных подписках . Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.

Схема работает так: человеку приходит сообщение о подключении платной услуги, а через несколько минут — еще одно, с предложением отключить подписку по номеру. ЖЕртва звонит по нему, а «оператор» подтверждает услугу и просит назвать код из смс.