Предсказано в «Симпсонах»: главные загадки и странности вспышки хантавируса на лайнереКак инфекция попала туда и почему стольких заразила
© Создано при помощи нейросети
Смертельный круиз: как случилась вспышка хантавируса
1 апреля 2026 года голландский круизный лайнер MV Hondius вышел из Ушуайи — самого южного города мира — со 149 пассажирами из разных стран и 72 членами экипажа на борту.
Спустя 10 дней пути, когда судно находилось в Атлантическом океане, один из туристов почувствовал недомогание. Вскоре он скончался. Позже умерла его жена, сошедшая на берег в ЮАР, и еще одна пассажирка из Германии.
В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила: причиной смерти стал хантавирус.
По данным главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, всего по состоянию на 12 мая подтверждено 11 случаев заранее. Девять из них точно подхватили южноамериканский штамм хантавируса «Андес». Трое заболевших погибли.
10 мая лайнер прибыл на Канарские острова (Испания), где началась эвакуация. Пассажиров направили в военный госпиталь Мадрида на карантин. Само судно с частью экипажа отправилось в Нидерланды для полной дезинфекции.
Что такое хантавирус и чем он опасен
Хантавирусы — это группа инфекций, которые переносят грызуны (мыши, крысы, полевки). Сами животные не болеют, но выделяют вирус с мочой, слюной и экскрементами. Человек заражается, вдыхая зараженную пыль.
В отличие от норовируса или ротавируса, которые часто вызывают вспышки кишечных инфекций на круизных судах, хантавирус действует иначе. Он поражает кровеносные сосуды, вызывая внутренние кровотечения.
Патогенные хантавирусы вызывают два типа заболеваний:
-
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Встречается в Евразии (в том числе в России). Поражает почки. Смертность — от 1 до 15%.
-
Хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС). Характерен для Америки. Вирус вызывает отек легких и острую сердечную недостаточность. Летальность достигает 50%.
Болезнь развивается стремительно, а специфического лечения или вакцины от американских штаммов не существует. Инкубационный период длится от одной до шести недель.
Симптомы хантавируса на ранней стадии напоминают грипп: высокая температура, головная боль, ломота в мышцах. Затем состояние резко ухудшается, наступает удушье, и пациенту требуется перевод в отделение интенсивной терапии для подключения к аппарату ИВЛ.
Как вирус попал на борт: версии экспертов
Одна из главных загадок этой вспышки — как вирус, который обычно можно найти только в почве в дикой природе, оказался на изолированном судне в двух днях пути от берега. Специалисты ВОЗ и независимые вирусологи рассматривают несколько путей, по которым источник заражения мог попасть на лайнер.
«Аргентинский след».
Судно вышло из порта Ушуайя в Южной Америке, где штамм Андес встречается чаще всего. Академик РАН Сергей Нетесов полагает, что туристы или один пассажир могли контактировать с грызунами или вдыхать зараженную пыль еще на берегу, перед самым отплытием.
Заражение во время экскурсии
Вторая версия связана с промежуточными остановками. Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове предположила, что пассажиры заразились во время экскурсий.
Во время рейса в Атлантическом океане лайнер останавливался у нескольких островов у побережья Кабо-Верде и Африки. Многие туристы любовались птицами в местах, где обитает множество грызунов.
Корабельные крысы
Хотя современные суда проходят жесткую санитарную обработку, хантавирусы крайне живучи. Вирусолог Алексей Аграновский допускает, что проблема могла быть в системе вентиляции.
Если частицы выделений грызунов попали в кондиционеры, инфекция могла распространиться по каютам и ресторанам, даже если сами крысы не бегали по палубам.
Западные СМИ утверждают, что вспышку хантавируса предсказали в вультсериале «Симпсоны». в В 19-м эпизоде 23-го сезона, который вышел в 2012 году, Гомер с женой Мардж и детьми Бартом, Лизой и Мэгги путешествуют на лайнере. Вскоре им становится известно о быстром распространении опасного вируса «Пандора», и на судне начинается паника.
Расследование затрудняет долгий инкубационный период болезни. То есть симптомы хантавируса могут проявиться через несколько недель после заражения. Это значит, что человек мог подхватить инфекцию на суше, а заболеть уже в открытом море, став невольным переносчиком вируса.
«Просто стресс»: почему врачи проглядели смертельный вирус
Первые случаи заболевания на лайнере MV Hondius медики ошибочно приняли за грипп или обычную реакцию на стресс. По данным британской газеты The Guardian, одна из пассажирок рассказала о недомогании еще во время рейса. Но на хантавирус никто не подумал.
Они не думали, что эти симптомы совместимы с хантавирусом. Почему? Потому что она рассказывала им, что несколько дней назад у нее был приступ кашля, который прошел, и то, что она испытывала в тот момент, было чем-то вроде стресса, беспокойства или нервозности.
В итоге драгоценное время потеряли, и женщина попала в реанимацию в критическом состоянии уже после того, как сошла на берег и прилетела в Париж.
Инфекционист Наталья Шведова объясняет: хантавирус легко путать с обычной простудой — без правильного лечения состояние человека может сильно ухудшиться всего за пару дней.
Почему вирус оказался настолько заразным
Большинство хантавирусов не передаются от человека к человеку, но южноамериканский штамм Андес — исключение. По данным ВОЗ, именно этот штамм способен передаться от одних людей к другим.
Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что риск заражения был максимальным для тех, кто жил в одной каюте с первыми заболевшими или находился в постоянном контакте с ними в начале болезни.
Опасения по поводу заразности вируса подтвердил случай в Нидерландах. Там 12 сотрудников медицинского центра Радбауд отправили на карантин из-за простой ошибки.
Они работали с кровью и мочой пациента без усиленного режима биобезопасности, хотя при штамме Андес это критически важно.
Почему на лайнере погибло так много людей
Обычно от хантавирусов погибает не более 10% зараженных, отметили вирусолог Сергей Нетесов и профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский. По такой статистике, на три смерти должно было приходиться около 30 заболевших, а выявили всего 11.
Специалисты объясняют такую смертность особенностями штамма. Академик РАН Сергей Нетесов объяснил, что «Андес» вызывает кардиопульмональный синдром — это тяжелое поражение сердца и легких.
Смертность от одной из наиболее опасных разновидностей хантавируса под названием Андес составляет от 30 до 50%, а три смерти из восьми [на тот момент] заболевших соответствуют именно такой картине.
Вторая причина — у врачей нет вакцины против этого вируса, а болезнь развивается слишком быстро. Инфекционист Наталья Шведова пояснила, что препарата от хантавируса вообще не существует.
Если пациента вовремя не перевести в реанимацию, он может погибнуть от отека легких или острой нехватки кислорода всего за пару дней.
Есть версия, что вирус мог мутировать. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов предположил: если патоген стал агрессивнее и научился легче передаваться от человека к человеку, все станет намного серьезнее.
Окончательно это станет ясно только после генетического анализа штамма.
Почему лайнер не хотели пускать в порты
Ближайшие порты несколько дней отказывались принимать MV Hondius, опасаясь распространения инфекции на суше. Когда судно находилось у побережья Кабо-Верде, местные власти не разрешили пассажирам сойти на берег.
То же самое произошло, когда лайнер взял курс на Канарские острова (Испания).
Президент островов Фернандо Клавихо заявил, что швартовка судна создает опасность для жителей. Власти боялись, что крысы с лайнера сбегут на берег и заразят местных грызунов — в этом случае распространение вируса стало бы неуправляемым.
В ситуацию вмешалась погода. В понедельник из-за штормового ветра лайнер был вынужден пришвартоваться в порту по соображениям безопасности. Только после этого испанское правительство разрешило начать эвакуацию людей.
Всех туристов вывезли с судна за 48 часов.. Людей сопровождали медики в защитных костюмах и респираторах. Всего из порта Тенерифе отправили 120 человек из 23 стран — их доставили на карантин в спецгоспитали Мадрида, Парижа и Лондона.
Чего ждать дальше
ВОЗ не ждет мировой пандемии, но готовит медиков к новым случаям заражения среди туристов. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил сегодня, что за пределами лайнера вирус пока не распространяется. Но в ближайшие дни число заболевших может вырасти — пассажиры долго общались друг с другом до того, как на судне объявили карантин.
Главный риск в том, что этот штамм может передаваться от человека к человеку.
На данном этапе пандемия вряд ли возможна, но потенциал для этого есть, если в результате мутаций вирус станет более заразным. Сейчас его необходимо как можно быстрее задавить.
Пока хантавирус распространяется медленнее, чем ковид или грипп. Но всё может измениться, если патоген мутирует. Поэтому сейчас врачам важно изолировать всех, кто был на корабле, и не дать вирусу выйти за пределы этого круга.
Европейские штаммы хантавируса реже передаются от человека к человеку. Они поражают почки, а не легкие, поэтому вирусу сложнее распространяться воздушно-капельным путем.
