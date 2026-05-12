Смертельный круиз: как случилась вспышка хантавируса

1 апреля 2026 года голландский круизный лайнер MV Hondius вышел из Ушуайи — самого южного города мира — со 149 пассажирами из разных стран и 72 членами экипажа на борту.

Спустя 10 дней пути, когда судно находилось в Атлантическом океане, один из туристов почувствовал недомогание. Вскоре он скончался. Позже умерла его жена, сошедшая на берег в ЮАР, и еще одна пассажирка из Германии.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила: причиной смерти стал хантавирус.