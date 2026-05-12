Выявлены 11 зараженных хантавирусом

Глава ВОЗ Гебреисус: У 11 пассажиров лайнера MV Hondius выявили хантавирус

У 11 пассажиров лайнера MV Hondius выявили заражение хантавирусом, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Его цитирует ТАСС.

«На данный момент зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания, в том числе три летальных исхода. Все одиннадцать случаев приходятся на пассажиров или членов экипажа судна», — сказал он.

Гебреисус уточнилл, что у девяти из одиннадцати пациентов подтвержден вирус Андес, в двух других случаях это лишь предварительный диагноз.

5 мая ВОЗ предупредила, что на круизном лайнере MV Hondius могла произойти вспышка смертельного вируса Андес, вакцины от которого не существует.

Как указал научный руководитель центра НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, на разработку вакцины от хантавируса в России может уйти около полутора лет. По словам ученого, такие разработки не проводились, так как для них требуется существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке пока невелик.