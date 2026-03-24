Мощный взрыв в жилом доме, штрафы за старую мебель на балконе и «клещи-преследователи». Что нового к утру 24 марта

В Севастополе прогремел взрыв в многоэтажке. ЧП случилось около 23:50 мск. В результате обрушились стены, два человека погибли, еще восемь человек пострадали. Развернут пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы, сообщил глава города Михаил Развожаев. Из-за мощной взрывной волны поврежден также соседний дом.

Причины взрыва устанавливаются. Известно, что режим воздушной тревоги в момент ЧП не действовал.