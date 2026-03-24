Мощный взрыв в жилом доме, штрафы за старую мебель на балконе и «клещи-преследователи». Что нового к утру 24 марта
Мощный взрыв в многоэтажке в Ставрополе
В Севастополе прогремел взрыв в многоэтажке. ЧП случилось около 23:50 мск. В результате обрушились стены, два человека погибли, еще восемь человек пострадали. Развернут пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы, сообщил глава города Михаил Развожаев. Из-за мощной взрывной волны поврежден также соседний дом.
Причины взрыва устанавливаются. Известно, что режим воздушной тревоги в момент ЧП не действовал.
Беспилотники атаковали российские регионы: что известно
В Белгородской области четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. У них минно-взрывные травмы и баротравмы. В другой части региона беспилотник ударил по автомобилю. В результате у мужчины, который был в машине, диагностировали баротравму, у женщины, находившейся рядом, слепое осколочное ранение и перелом ноги.
В Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус. ЧП произошло в Стародубском районе. В результате ранены водитель и двое пассажиров.
В России могут усилить контроль за безналичными доходами физлиц
Банк России будет передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о россиянах, получающих переводы от других физлиц без уплаты налогов. Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, сообщил источник РИА «Новости».
Поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ и ряд других законов. Они позволят налоговым органам запрашивать выписки по счетам таких граждан даже без проверки и усилят контроль за безналичными доходами.
Кроме того, ФНС будет передавать ЦБ данные об открытии и закрытии счетов, использовании электронных платежных средств, а для идентификации клиентов станет обязательным ИНН.
Суши-бары начали брать плату за имбирь, васаби и соевый соус
Все больше суши-баров и служб доставки перестают включать имбирь, васаби и соевый соус в стоимость роллов и предлагают их за отдельную плату. Основатель службы доставки Денис Селезнев объяснил, что эти позиции никогда не были бесплатными — их стоимость просто раньше входила в цену блюда.
По его словам, выделение соусов в отдельную позицию позволяет не повышать стоимость роллов и дает клиенту возможность заказать только то, что ему действительно нужно. Кроме того, после введения платной модели потребление соусов заметно сократилось, так как раньше значительная их часть просто выбрасывалась.
В России нашли способ отремонтировать старые дома культуры
Нужно обязать иноагентов перечислять не менее 10% своих доходов на ремонт и модернизацию домов культуры в сельской местности и малых городах. Такое предложение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее обращение уже направлено министру культуры Ольге Любимовой.
По его словам, многие дома культуры в регионах работают в зданиях с устаревшей инфраструктурой и нуждаются в обновлении. Предполагается, что средства будут списываться со специальных счетов иноагентов и направляться на развитие культурной инфраструктуры в небольших населенных пунктах.
Мошенники начали пугать россиян «контактами с запрещенными организациями»
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которые недавно вернулись из зарубежных поездок.
Как рассказал сенатор Артём Шейкин, злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы контактировал за границей с запрещенной организацией. После этого злоумышленники начинают пугать проверками и возможной блокировкой счетов, а затем предлагают «решить вопрос» переводом денег на так называемый безопасный счет.
Сенатор подчеркнул, что государственные органы не связываются с гражданами через мессенджеры и не требуют переводить средства, поэтому при таких звонках следует прекратить общение и заблокировать номер.
Россиянам напомнили о штрафах за старую мебель
Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности при хранении старой мебели и других вещей на балконе, сообщил член комиссии Общественная палата России Евгений Машаров.
По его словам, захламленные балконы могут легко загореться, например, от случайно попавшего окурка, а также перекрывать пути эвакуации. Кроме того, из-за перегрузки балконной плиты существует риск ее обрушения, за что также предусмотрены административные штрафы.
В Москве могут появиться «клещи-преследователи»
Клещи рода Hyalomma, которые обычно обитают в засушливых районах Африки, Азии и Южной Европы, могут появляться и в Москве и Московской области. Как рассказал врач Андрей Матюхин, их распространению способствует потепление климата и миграция птиц.
Эти клещи отличаются крупным размером и активным поведением. В отличие от обычных лесных клещей они могут преследовать человека по запаху и теплу на расстояние до 10−15 метров. Кроме того, они способны переносить опасные инфекции. Пока устойчивых популяций таких клещей в Московском регионе не зафиксировано, но возможен завоз отдельных особей перелетными птицами.