В начале 2022 года экс-прокурор России в разговоре оценил «Газете.Ru» ежегодный объем изъятых в стране фальшивок в 1 млрд рублей.

Что делать, если обнаружили фальшивку сразу у кассы

Требуйте заменить фальшивку на настоящие деньги. Если продавец отказывается мирно поменять деньги, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит советует действовать по такому сценарию:

Составьте письменную претензию на имя руководителя магазина. Подробно опишите, когда и при каких обстоятельствах вам выдали подделку.

Соберите доказательства. Привлеките свидетелей из очереди или потребуйте записи с камер видеонаблюдения над кассой.

Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд.



Правозащитник напоминает: когда продавец не отдает вам законную сдачу нормальными деньгами, он незаконно обогащается за ваш счет. Выдача фальшивки — это прямое нарушение ваших прав.

Что делать, если обнаружили подделку позже

Доказать вину конкретного продавца будет сложно. Поэтому идти обратно и качать права эксперты не советуют.

Если вы не уверены на 100%, что у вас фальшивка, отнесите сомнительную банкноту в банк. Кассир проверит ее на специальном оборудовании. Если купюра фальшивая, банк вызовет полицию, а саму бумажку у вас изымут. Компенсацию вы не получите. Но сможете рассказать оперативникам, в каком именно магазине вам выдали эту сдачу — это поможет выйти на след фальшивомонетчиков.

Если поддерлка очевидна, лучше обратиться сразу в полиции с заявлением о факте передачи такой купюры и не пытаться использовать ее для расчетов, сказал адвокат из коллегии «Люди Дела» Александр Иноядов.

Что категорически не делать с фальшивкой

Сразу уберите сомнительную бумажку в дальний карман и ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Не нужно идти в соседний ларек за сигаретами или отдавать купюру таксисту. Попытка сбыть подделку делает вас преступником.

Полиция и суд расценят такие действия как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса РФ, предупредил Юрий Пустовит. За эту ошибку грозит серьезное наказание — от крупного штрафа и исправительных работ до лишения свободы.