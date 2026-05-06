Теперь вы знаете
Деньги
06 мая 2026, 04:00

Сдача с подвохом. Что делать, если вам выдали фальшивую купюру

До сих пор преступники печатают поддельные банкноты на многие миллионы рублей в год. Ненастоящие пятитысячные иногда выдают даже банкоматы, не говоря уже о кассах в магазинах у дома. Разбираем вместе с юристом, что делать, если вам подсунули фальшивку, чтобы эта случайность не сделала вас фигурантом уголовного дела.
Сдача с подвохом. Что делать, если вам выдали фальшивую купюру

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Реально ли вообще получить фальшивку в 2026 году

Да, такое до сих пор случается. В начале 2026 года две поддельные банкноты нашли в Мурманской области. А за 2025 год только в Краснодарском крае банки выловили 266 фальшивок. Общая сумма кубанских подделок приблизилась к 1 млн рублей.

ФАКТ
В основном подделывают купюры номиналом 5000 рублей (64%) и 1000 рублей (27%), по данным Банка России.

В конце 2023 года ФСБ и МВД накрыли целую банду фальшивомонетчиков. Преступники напечатали на станках в Дагестане 1 млрд поддельных рублей. Эти бумажки разъехались по всей России.

Пятитысячные подделки получились настолько реалистичными, что их иногда выдавали обычным людям даже банкоматы. Чтобы остановить подпольный конвейер, спецназ задерживал преступников одновременно в 7 регионах страны.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В начале 2022 года экс-прокурор России в разговоре оценил «Газете.Ru» ежегодный объем изъятых в стране фальшивок в 1 млрд рублей.

Что делать, если обнаружили фальшивку сразу у кассы

Требуйте заменить фальшивку на настоящие деньги. Если продавец отказывается мирно поменять деньги, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит советует действовать по такому сценарию:

    1. Составьте письменную претензию на имя руководителя магазина. Подробно опишите, когда и при каких обстоятельствах вам выдали подделку.
    1. Соберите доказательства. Привлеките свидетелей из очереди или потребуйте записи с камер видеонаблюдения над кассой.
    1. Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд.

Правозащитник напоминает: когда продавец не отдает вам законную сдачу нормальными деньгами, он незаконно обогащается за ваш счет. Выдача фальшивки — это прямое нарушение ваших прав.

Что делать, если обнаружили подделку позже

Доказать вину конкретного продавца будет сложно. Поэтому идти обратно и качать права эксперты не советуют.

Если вы не уверены на 100%, что у вас фальшивка, отнесите сомнительную банкноту в банк. Кассир проверит ее на специальном оборудовании. Если купюра фальшивая, банк вызовет полицию, а саму бумажку у вас изымут. Компенсацию вы не получите. Но сможете рассказать оперативникам, в каком именно магазине вам выдали эту сдачу — это поможет выйти на след фальшивомонетчиков.

Если поддерлка очевидна, лучше обратиться сразу в полиции с заявлением о факте передачи такой купюры и не пытаться использовать ее для расчетов, сказал адвокат из коллегии «Люди Дела» Александр Иноядов.

Что категорически не делать с фальшивкой

Сразу уберите сомнительную бумажку в дальний карман и ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Не нужно идти в соседний ларек за сигаретами или отдавать купюру таксисту. Попытка сбыть подделку делает вас преступником.

Полиция и суд расценят такие действия как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса РФ, предупредил Юрий Пустовит. За эту ошибку грозит серьезное наказание — от крупного штрафа и исправительных работ до лишения свободы.

Больше полезных знаний
18+ неочевидных штрафов, на которые можно попасть в России в 2026 году
Оглянитесь — вас скоро уволят. 13 признаков грядущих сокращений в компании
Что делать, если лагает интернет и не ловит мобильная связь в своем доме? Рабочие лайфхаки от технических экспертов