ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян«Наше отставание — парадоксальное преимущество»
Попадем ли мы в «ловушку автоматизации»: три коротких инсайта от экспертов
ИИ обходится дешевле людей, поэтому бизнесу логично заменить сотрудников на нейросети. Но есть нюанс: уволенные люди — это еще и потребители.
Когда происходят массовые увольнения, общий спрос падает: люди покупают все меньше товаров. В итоге страдает бизнеся в том числе компании, которые уволили людей.
Исследователи называют это «ловушкой автоматизации». Их математическая модель показывает: такой сценарий неизбежен.
Но работает ли эта логика в российской реальности? Вот три вещи, которые стоит понимать:
1. Глобальный кризис не предрешен: ИИ создаст новые рынки
Исторически инновации не только уничтожают, но и создают рабочие места. К тому же, если нейросети возьмут на себя рутину, у людей появятся новые потребности — и это подтолкнет к созданию новых отраслей экономики и рынков, где понадобятся сотрудники.
2. Россия в относительной безопасности из-за низкой безработицы
Из-за демографической ямы на рынок труда выходит меньше людей, чем уходит на пенсию. Отсюда — низкая безработица и кадровый голод во многих отраслях. Алгоритмам некого выгонять на улицу — скорее они мягко закроют дефицит рабочих рук.
3. Нам не стоит расслабляться в любом случае
Алгоритмы заберут шаблонные задачи, а за нами останется то, что машине пока не под силу: работа со сложным контекстом, интуиция, вкус и ответственность за результат. Главное правило теперь — регулярно обновлять компетенции и учиться грамотно делегировать поручения искусственному интеллекту.
Теперь обо всем по порядку.
Почему масштабный кризис из-за ИИ — это пока скорее страшилка
Замещение труда искусственным интеллектом не приведет автоматически к кризису, уверены опрошенные ТВЗ эксперты. Вот их аргументы.
Сто лет назад шоферы заменили кучеров. Означает ли это, что кучеры стали меньше потреблять в ловушке автоматизации? Они просто нашли себе другую работу, причем не все сразу, а постепенно. С ИИ происходит нечто похожее — просто плавная замена одних профессий (например, иллюстраторов) на другие (промпт-инженеров).
Снизив посредством технологий себестоимость существующей продукции, люди откроют для себя возможности к расширению потребительской корзины, то есть будут появляться новые рынки и отрасли, на которых будут работать новые компании, создающие дополнительные рабочие места.
Все будет зависеть от условий для бизнеса, добавил Лысенко. Где они благоприятные, этот кризис из-за «ловушки автоматизации» может протекать мягче или вовсе отсутствовать. Но там, где бизнес-климат плохой, а рынки сильно монополизированы, даже при медленном внедрении ИИ могут начаться катаклизмы с безработицей.
Глава Anthropic (развивает нейросеть Claude) Дарио Амодеи говорил, что мы придем «к миру с очень высоким ростом ВВП и потенциально очень высокой безработицей. Такой комбинации мы почти никогда не видели».
Но это лишь прогноз. И это может произойти даже не через 5–10 лет. Пока я вижу, что про ИИ много говорят, но фактически внедрение идет не так быстро. Можно говорить об использовании отдельных инструментов для части задач, но серьезной ИИ-трансформации я практически не наблюдаю. Даже в продвинутых и крупных компаниях ИИ пользуется относительно небольшой процент людей.
CEO Anthropic считает, что безработица в США может вырасти на 10–20%, в первую очередь среди начинающих специалистов в белых воротничках. В наибольшей зоне риска — IT, финансы, право, консалтинг.
При этом развивающиеся экономики могут удвоить ВВП на душу населения за 5–10 лет за счет ИИ, уверен он.
Почему кризисный сценарий обойдет Россию стороной
Эксперты верят, что небольшое технологическое отставание дает нам время на подготовку.
В России огромная нехватка кадров во многих отраслях, уровень безработицы исторически низкий. Даже если автоматизация приведет к увольнению конкретного человека, то, скорее всего, он легко найдет работу. Если предположить, что массовое внедрение ИИ все же вызовет мировой кризис, то наша обособленность (точнее технологический суверенитет) смягчит последствия.
В нашей стране более низкое проникновение ИИ относительно западных стран, а опенсорсные решения отстают на полгода-год от закрытых. Предполагаю, у нас в стране будет более плавное и растянутое внедрение ИИ, и это даст нам время более осознанно подготовиться.
Наше отставание — парадоксальное преимущество. Мы успеем посмотреть, на какие грабли наступают в Кремниевой долине, прежде чем самим в них попасть. Воспользуемся ли этой привилегией — отдельный вопрос. Можно пройти этот кризисный момент более плавно, а можно безвозвратно отстать.
Что делать уже сейчас, чтобы не потерять работу из-за ИИ
В любом случае успокаиваться не стоит: уже есть люди, кого работодатели заменили нейросетями. Как есть и другая сторона, когда ИИ обеспечивает профессиональный и карьерный трамплин.
Как не остаться за бортом? Эксперты предлагают готовиться не к «кризису автоматизации» как событию, а к экономике, где шаблонная задача быстро дешевеет, а нестандартная — дорожает.
Встройте ИИ в свою профессиональную практику настолько глубоко, чтобы делать с ним в несколько раз больше, чем без него. Нужно не «изучить ИИ» абстрактно, а сделать его рабочим инструментом. Те, кто просто ждет, попадают в зону риска. Те, кто использует, становятся дороже. Пока этот разрыв в зарплатах не такой драматичный, как обещают визионеры, но он уже виден.
Развивайте качества, которые отличают нас от искусственного интеллекта, — интуицию и креативность, междисциплинарность и стремление осваивать новое. Работайте не только мозгами, но и руками.
Именно навыки ручного труда развивают когнитивные способности, используемые впоследствии для проектирования сложных ИИ-систем. Работа руками позволит вам понимать каждый уровень абстракции, зашитый в системах ИИ. А это, в свою очередь, позволит проектировать и чинить системы, находящиеся под управлением ИИ. Вот вам и занятость.
Современный профессиональный мир живет по законам быстрого обновления — то, что вчера было вашим уникальным преимуществом, завтра может быть встроено в базовый ИИ-инструмент. Раз в полгода-год необходимо проводить честную «пересборку» того, что вы умеете и знаете. Часто ли вы обновляете свои компетенции? Комфортно ли чувствуете себя в роли новичка? Если человек не готов меняться сам, он автоматически становится первым в очереди «на выход».
Развивайте критическое мышление, способность объяснять сложное простым языком и принимать этические решения в условиях неполных данных. Именно эти софт-скиллы становятся страховочным тросом, когда автоматизация «наступает на пятки», а рынок меняется быстрее, чем вы успеваете обновить резюме.
Не забывайте о гибкости карьерных стратегий и будьте готовы к разнообразным карьерным трекам. Эпоха «одна компания — одна иерархия должностей — карьерная лестница» безвозвратно ушла. На смену ей приходит гибкая модель, где профессиональный капитал может складываться из разных карьерных траекторий (не только классический наем, но и проектная работа, личные инициативы, преподавание, стартапы).
Ищите межотраслевые, межфункциональные связи в вашей профессии, и хорошим показателем будет, что вы сможете ответить на вопрос: есть ли у вас минимум два-три направления, куда можно развернуться без потери экспертного веса и профессиональной идентичности?