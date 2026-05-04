ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян

Но работает ли эта логика в российской реальности? Вот три вещи, которые стоит понимать:

1. Глобальный кризис не предрешен: ИИ создаст новые рынки

Исторически инновации не только уничтожают, но и создают рабочие места. К тому же, если нейросети возьмут на себя рутину, у людей появятся новые потребности — и это подтолкнет к созданию новых отраслей экономики и рынков, где понадобятся сотрудники.

2. Россия в относительной безопасности из-за низкой безработицы

Из-за демографической ямы на рынок труда выходит меньше людей, чем уходит на пенсию. Отсюда — низкая безработица и кадровый голод во многих отраслях. Алгоритмам некого выгонять на улицу — скорее они мягко закроют дефицит рабочих рук.

3. Нам не стоит расслабляться в любом случае

Алгоритмы заберут шаблонные задачи, а за нами останется то, что машине пока не под силу: работа со сложным контекстом, интуиция, вкус и ответственность за результат. Главное правило теперь — регулярно обновлять компетенции и учиться грамотно делегировать поручения искусственному интеллекту.

Теперь обо всем по порядку.

Почему масштабный кризис из-за ИИ — это пока скорее страшилка

Замещение труда искусственным интеллектом не приведет автоматически к кризису, уверены опрошенные ТВЗ эксперты. Вот их аргументы.