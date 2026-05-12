ИИ продиктует, что вы купите? Вернут ли России плановую экономикуЗачем в России создают «ИИ-Госплан 2.0»
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Правда ли агрегаторы такси — это плановая экономика
Мы наблюдаем возврат плановой экономики в лучшем ее виде, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. В качестве примера он привел сервис «Яндекс Go».
В такси больше нет рынка. Есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Не можешь больше выбирать кто вас повезет, не можешь выбирать цену. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена.
Опрошенные нами экономисты видят ситуацию иначе.
Пример с такси показывает лишь внешнее сходство с плановой системой: решение принимает единый центр-алгоритм, который лишает клиента возможности повлиять на стоимость, говорит старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.
Но природа явления иная. Называть сложную компьютерную программу плановой экономикой — значит упрощать явление и игнорировать его рыночную природу, замечает специалист.
Цена в 428 рублей — не плановая, а скорее равновесная, то есть сформированная в результате мгновенного анализа спроса и предложения. Если через 5 минут начнется ливень или произойдет сбой в работе метро, стоимость точно такой же поездки вырастет в разы — и для кого-то услуга перестанет быть доступной. Как в фильме«Три тополя на Плющихе», где героиня говорит: «Я рубль и десять копеек в руке зажму, и все... Что с меня возьмешь — приехали».
Цифровые платформы не отменяют рыночные принципы: частная собственность, конкуренция, нет госпланирования, заметила доцент экономфака РУДН Наталия Шувалова. По ее словам, рыночная модель просто приспособилась к цифровым технологиям.
Зачем властям понадобилась система «ИИ-Госплан 2.0»
Даже если Орешкин допустил неточность, сделал он это не на пустом месте.
Государство с 2021 года по поручению президента строит масштабную цифровую платформу стратегического планирования под названием «ИИ-Госплан 2.0». Название намекает на реинкарнацию советской модели экономики.
Государство само решало, что, кому и в каком количестве производить. Главной задачей было не удовлетворить желания обычного покупателя, а достичь глобальных целей: поддержать военную мощь, развить тяжелую промышленность и обеспечить всеобщую занятость. Предприятия стремились выполнить план на бумаге любой ценой, часто отодвигая качество и инновации на второй план.
Подробностей о платформе не так много. Разработчики заявляют, что система использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинное обучение. Они помогут чиновникам принимать быстрые решения с учетом современных глобальных вызовов, от цифровизации до климатических изменений.
Специалисты уже собрали прототипы ключевых модулей системы и настраивают алгоритмы. За разработкой стоит целая группа ведомств и организаций: Минэнерго, Минвостокразвития, администрация президента РФ и фонд «Кристалл роста».
ИИ-Госплан — это не возврат в прошлое, а шаг в будущее. Мы создаем инструмент, который позволит государству и промышленности действовать согласованно, быстро и точно, опираясь на большие данные и искусственный интеллект. Такой подход необходим для ускоренного экономического роста и технологического прорыва России.
Выглядит так, что ИИ власти надежду устранить одну из ключевых проблем советской плановой экономики — необходимость обработать гигантский объем данных.
Идея поручить экономику компьютерам не нова. В 1970-е годы правительства провели два масштабных эксперимента. В СССР академик Виктор Глушков пытался внедрить общегосударственную систему ОГАС для контроля предприятий. Примерно в то же время в Чили разрабатывали систему кибернетического управления Cybersyn. Оба проекта свернули: системам банально не хватало исходных данных для точного анализа, а чиновники не хотели отдавать свою власть машинам.
В ХХ веке это было трудно, но сейчас перспектива выглядит иначе.
Может ли ИИ реально взять на себя функцию Госплана
Вряд ли, считают опрошенные нами эксперты.
Если пофантазировать и дать советскому Госплану современный ИИ, программа сгладила бы процесс расчетов, говорит Екатерина Безсмертная. Но глубинные исторические и управленческие проблемы плановой экономики алгоритмы преодолеть бы не смогли.
Эксперт «Сколково» Евгений Осадчук сформулировал два вопроса, которые пока остаются открытыми:
-
- Насколько ИИ сможет охватить всю информацию, учесть все факторы, действительно стать всевидящим оком и супермозгом одновременно?
-
- Насколько за этими электронными мозгами будет поспевать физическое производство?
Легко перекраивать планы, но трудно их реализовывать, особенно если ИИ не знает законов физического мира и трудностей реальных производственных процессов. Соответственно, надо говорить не о движении к плановой экономике, а о движении к более планируемой экономике.
К тому же распределить ресурсы по такой огромной территории и найти баланс между интересами разных регионов невероятно сложно.
Вообще, крупные корпорации уже несколько десятилетий не чужды планированию, и новые технологии позволяют повысить качество. Но жесткие планы на государственном уровне маловероятны даже сейчас. Безусловно советские госплановцы оценили бы вычислительные возможности — но это вряд ли бы им помогло сверстать реализуемые планы.
Алгоритмы ИИ хорошо пересобирают известную информацию, но не умеют предсказывать появление новых вещей.
Госплан 1985 года не мог предсказать смартфоны, потому что их никто еще не хотел: желание появилось вместе с продуктом. Свободный рынок обнаруживает новые потребности через тысячи параллельных проб и ошибок. Централизованная система по построению консервативна.
Экономическая наука (в лице австрийской школы) еще в первой половине прошлого века сделала вывод, что центральное планирование невозможно, напомнил Владимир Еремкин.
Все потому, что разработчики планов никогда не смогут обладать всей полнотой информации для оптимального распределения ресурсов, объясняет Владимир Еремкин.
Без информации о рыночной цене невозможно определить выгодность или убыточность производства. Если чиновники сами назначают цену, исчезает главная обратная связь — кошелек покупателя.
Big Data не решает проблему экономического расчета, так как цены и предпочтения формируются в процессе рыночного взаимодействия, а не вычисляются по формуле.
«Фридрих Хайек справедливо указывал, что критически важное экономическое "знание обстоятельств времени и места" в принципе не может быть полностью собрано, обработано и передано в центр», — подчеркнул экономист.
Плановая экономика порождает искажения в поведении субъектов на местах, которые действуют рационально в собственных интересах, добавил Еремкин. Цифровой Госплан неминуемо столкнется с хитрыми руководителями на местах, которые начнут искажать статистику ради получения дополнительных денег из бюджета. В точности как это происходило при СССР.
Советская плановая экономика была системной ловушкой не только потому, что у нее не хватало мощностей обработки данных (хотя в принципе эта цель не достижима и на текущем уровне развития технологий), а потому что принципиально не могла решить проблемы дефицита товаров, сбора распределенного знания и выстраивания конкурентоспособных стимулов. Это барьеры, которые, скорее всего, останутся непреодолимыми для любой технологии.
Кроме того, ИИ плохо справляется с анализом политических, социальных и культурных аспектов, которые могут существенно влиять на экономику. ИИ-модели не могут адаптироваться к кризисным явлениям в режиме реального времени.
ИИ может стать инструментом для поддержки принятия управленческих решений, помогая анализировать и оптимизировать бизнес-процессы. Однако взять на себя полностью функции централизованного планирования в масштабе страны, аналогично Госплану, невозможно из-за перечисленных ограничений.
Судя по анонсам и экспертным дискуссиям, разработчики платформы «ИИ-Госплан 2.0» все это понимают. Поэтому не пытаются воссоздать советский Госплан. По их замыслу, вместо жестких директив система готовит варианты решений, а финальный выбор всегда остается за людьми — искусственный интеллект просто возьмет на себя тяжелую работу по анализу и расчетам.
В любом случае не стоит переживать, что завтра цифровой Госплан укажет вам, где работать, какую колбасу есть и сколько пар обуви покупать в год. Советская система с жестко фиксированными ценами осталась в учебниках истории.