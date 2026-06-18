Зачем покупать криптовалюту?

В России криптовалютой нельзя расплатиться за кофе в кафе или за обновки на маркетплейсах. Потому что по закону это не деньги, а имущество.

Но вот что с ней пока что можно делать легально:

Инвестировать. Купить биткоин или другую криптовалюту, подождать, пока цена вырастет, продать — и зафиксировать прибыль.

Оплачивать зарубежные сервисы. Некоторые международные платформы принимают криптовалюту. В основном, этом какой-либо софт. Часто такой способ оплаты принимают иностранные хостинг-провайдеры и регистраторы доменов. Может быть полезно, если вдруг вам нужен свой сайт.

Переводить за рубеж. Криптовалюта работает без банков и Swift. Вы можете отправить ее родственнику за границу. Особенно актуально, если он живет там, где криптой уже можно легально расплачиваться за некоторые привычные товары — например, в нескольких штатах США.

Хранить в качестве альтернативы иностранным валютам. Некоторые покупают стейблкоины — криптовалюты, привязанные к доллару, — как способ сохранить сбережения в иностранной валюте.