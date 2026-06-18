Как купить криптовалюту в России, если вы никогда этого не делали. Понятный гайд
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Зачем покупать криптовалюту?
В России криптовалютой нельзя расплатиться за кофе в кафе или за обновки на маркетплейсах. Потому что по закону это не деньги, а имущество.
Но вот что с ней пока что можно делать легально:
Инвестировать. Купить биткоин или другую криптовалюту, подождать, пока цена вырастет, продать — и зафиксировать прибыль.
Оплачивать зарубежные сервисы. Некоторые международные платформы принимают криптовалюту. В основном, этом какой-либо софт. Часто такой способ оплаты принимают иностранные хостинг-провайдеры и регистраторы доменов. Может быть полезно, если вдруг вам нужен свой сайт.
Переводить за рубеж. Криптовалюта работает без банков и Swift. Вы можете отправить ее родственнику за границу. Особенно актуально, если он живет там, где криптой уже можно легально расплачиваться за некоторые привычные товары — например, в нескольких штатах США.
Хранить в качестве альтернативы иностранным валютам. Некоторые покупают стейблкоины — криптовалюты, привязанные к доллару, — как способ сохранить сбережения в иностранной валюте.
Чаще всего россияне берут крипту именно для инвестиций или хранения денег, следует из исследования «СберАналитики».
Самые популярные криптовалюты для покупки
Прежде чем перечислять монеты, важно понять, по каким критериям их оценивают.
Капитализация — общая стоимость всех монет в обращении. Чем выше, тем крупнее проект и тем сложнее ему обанкротиться.
Ликвидность — от ее объема зависит то, как быстро вы можете продать актив по рыночной цене. Если у криптовалюты высокая ликвидность, вы всегда найдете покупателя. Если низкая — можете застрять с активом, который никому не нужен. Для инвестора это критично: ликвидность защищает от ситуаций, когда рынок падает, и продать накопления невозможно.
Возраст проекта — чем старше и прозрачнее проект, тем меньше вероятность, что он внезапно исчезнет со всеми деньгами инвесторов. Самая старая и известная криптовалюта в мире — биткоин. Она появилась в 2009 году. В криптосообществе биток часто называют «дедом».
Самые популярные криптовалюты
|Криптовалюта
|Что это
|Капитализация на 17 июня 2026
|Особенности
|Bitcoin (BTC)
|Первая и самая известная криптовалюта
|$1,30 трлн
|Максимальная надежность, «цифровое золото», ограниченная эмиссия в 21 млн монет
|Ethereum (ETH)
|Платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений
|$212,96 млрд
|Вторая по капитализации, основа для большинства DeFi-проектов
|Solana (SOL)
|Быстрый блокчейн с низкими комиссиями
|$41,75 млрд
|Популярен среди разработчиков, но сеть периодически дает сбои
|XRP
|Криптовалюта для межбанковских переводов
|$73,89 млрд
|Тесно связана с компанией Ripple, активно используется в платежных системах
|BNB
|Токен экосистемы Binance
|$81,27 млрд
|Привязан к крупнейшей криптобирже, что дает стабильность и риски одновременно
|TON
|Блокчейн, изначально связанный с Telegram
|$4,56 млрд
|Активно развивается в русскоязычном сегменте, интегрирован с мессенджером
По проекту нового закона, с 1 июля 2026 года на организованных биржевых торгах в России смогут торговаться только криптовалюты с капитализацией свыше 5 трлн рублей за два года и среднесуточным объемом торгов свыше 1 трлн рублей.
Под эти критерии подпадают пока только Bitcoin и Ethereum, сообщает «Интерфакс».
Однако, вероятно, сроки принятия закона сдвинутся. Даже если его примут за оставшиеся недели июня, вступить в силу он не успеет.
Где можно купить криптовалюту в 2026 году из России
Пока новый закон о криптовалютах не принят, россиянам доступны три основных способа покупки цифровых активов:
1. Криптобиржи
Это онлайн-площадки, где можно купить, продать и обменять криптовалюту. Работают по принципу биржи ценных бумаг: есть заявки на покупку и продажу, система подбирает контрагентов автоматически.
Популярные среди россиян биржи в 2026 году:
OKX — большая зарубежная биржа. Но в 2023 году она закрыла сделки с рублем на p2p-платформе. Об этом способе покупки мы еще расскажем ниже.
Bitget — подходит для покупки крипты за рубли через p2p и для копирования сделок других трейдеров.
BingX — простая биржа для новичков. Меньше сложностей, легче начать.
MEXC — биржа с огромным количеством монет и широким функционалом. Подходит для поиска интересных, но рискованных проектов.
Bybit — одна из самых популярных зарубежных криптобирж.
В марте 2026 года в российских крипто-СМИ появились сообщения о блокировках аккаунтов пользователей из России на Bybit. Как минимум 10 человек обратились к юристам, а крупнейший замороженный депозит составлял около 500 000 USDT — примерно 47,5 млн рублей.
История получилась запутанной: сначала бот поддержки Bybit ответил журналистам, что регистрация и торговля для пользователей из России запрещены. Позже оператор поддержки заявил, что политика биржи в отношении россиян не менялась, а первый ответ был ошибкой ИИ-бота.
Плюсыкриптобирж в том, что там удобно торговать и инвестировать, комиссии на операции низкие.
Среди минусов — порой строгая верификация личности, возможны блокировки аккаунтов, непредсказуемые ограничения для пользователей из России.
2. Криптообменники
Криптообменник — сервис-посредник, который продает вам криптовалюту за рубли. По сути это похоже на обычный обменник валют: вы выбираете сумму, оплачиваете переводом с карты или через СБП, а сервис отправляет криптовалюту на ваш кошелек или биржевой счет.
Их преимущество — простота. Не нужно искать продавца, изучать рейтинги и ждать подтверждения сделки.
Минус в том, что курс обычно менее выгодный, чем на крупных биржах.
Важно пользоваться только проверенными обменниками с хорошей репутацией.
Эксперт в области цифровой экономики Андрей Михайлишин считает, что покупать криптовалюты через российских посредников сейчас небезопасно. У таких обменников нет правового статуса и разрешения на подобную деятельность, отметил эксперт.
Об этом говорит финансовый эксперт Виктор Емченко.
По состоянию на июнь 2026 года в России нет полноценной системы лицензирования криптообменников по аналогии с банками, и назвать какой-либо обменник с BestChange легальным в строгом юридическом смысле пока нельзя.
По словам специалиста, в качестве альтернативы можно покупать через белорусские криптообменники и криптоплатформы, работающие в рамках Декрета президента № 8 «О развитии цифровой экономики».
Для работы с ними требуется KYC (верификация с помощью паспорта или другого документа). Большинство платформ работают с СБП, SberPay, картами МИР.
3. Криптоматы
Автоматы для покупки криптовалюты за наличные рубли. Вставляете купюры, сканируете QR-код своего кошелька — крипта приходит на счет. Их пока очень мало, больше всего — в Москве.
Они удобны, но их главный минус — высокие комиссии, до 10-15%.
Как зарегистрироваться на криптобирже
Регистрация
Процесс занимает 5–10 минут:
- Указываете email и придумываете пароль.
- Подтверждаете почту.
- Включаете двухфакторную аутентификацию — обязательно. Это когда для входа нужен не только пароль, но и код из приложения на телефоне.
Верификация личности
Это процедура проверки, что вы реальный человек, а не бот. Биржа просит:
- Паспорт или загранпаспорт
- Селфи с документом
- Иногда — подтверждение адреса (квитанция ЖКХ или выписка из банка)
Как купить криптовалюту — способы оплаты на бирже и через обменники
Первый способ — через P2P-платформу на бирже :
Проще говоря, рублями со своей банковской карты у другого человека, держателя нужной вам криптовалюты.
P2P работает внутри биржи, но сделка идет между людьми. Биржа просто предоставляет площадку, обеспечивает честность и безопасность сделки.
Потому что из-за санкций российские банки не всегда пропускают прямые переводы на счета бирж.
А P2P работает через обычные переводы между физлицами — СБП, карта на карту.
Как это выглядит пошагово:
- Заходите в раздел P2P на бирже
- Выбираете продавца: смотрите рейтинг (выше 98%), количество сделок (лучше больше 500) и отзывы
- Создаете заявку на нужную сумму — например, 10 000 ₽
- Биржа блокирует крипту продавца на его счету
- Переводите рубли по реквизитам продавца (СБП, карта, наличные)
- Нажимаете «Оплачено»
- Продавец проверяет поступление и подтверждает, что получил средства
- Биржа переводит крипту на ваш счет
Если продавец не отпускает крипту после вашей оплаты — открываете спор, биржа разбирается. Если докажете, что перевели деньги — получите крипту или вам вернут деньги.
И все же риск нарваться на мошенника есть.
На P2P‑площадках распространены схемы, когда мошенник получает криптовалюту, а потом отзывает платеж, использует поддельные платежные документы или заявляет в банк, что перевод был совершен под давлением/в результате обмана.
Еще есть риск столкнуться с «дропером», который за небольшое вознаграждение принимает деньги на свою карту и тут же отправляет их дальше, помогая скрыть следы преступного происхождения средств. Теоретически можно угодить в цепочку по отмыванию доходов.
Закон прямо предусматривает ответственность за участие в таких схемах — вплоть до уголовной, отметил Михайлишин.
Минус P2P-сделок — это завышенный курс. Как уже говорилось, стейблкоин USDT привязан к доллару. Например, курс доллара по данным ЦБ сегодня — 72 рубля. Но на P2P-платформе за 1 USDT могут просить 80 рублей. Если сделка крупная, на этой разнице можно потерять серьезные суммы.
Процедура покупки через обменники похожа. Но здесь вы платите напрямую обменнику.
Пошаговый алгоритм:
- Выбираете обменник и направление обмена — например, рубли → USDT;
- Указываете сумму обмена;
- Вводите адрес криптокошелька или счета на бирже;
- Получаете реквизиты для оплаты;
- Переводите деньги;
- После подтверждения платежа обменник отправляет криптовалюту на указанный адрес.
Как и в случае с P2P, предлагаемый курс вас вряд ли обрадует.
|Способ покупки
|Кому подходит
|Как происходит покупка
|Плюсы
|Минусы
|Напрямую на бирже
|Тем, у кого уже есть криптовалюта или USDT
|Обмениваете имеющиеся на счете стейблкоины на нужную криптовалюту по рыночному курсу
|Быстро, удобно, обычно лучший курс
|Сначала нужно пополнить счет криптовалютой
|Через P2P на бирже
|Тем, кто хочет купить крипту за рубли с карты
|Переводите деньги другому пользователю, а биржа выступает гарантом сделки
|Можно купить крипту за рубли через СБП или перевод с карты
|Курс обычно выше рыночного, есть риск ошибок при выборе контрагента
|Через криптообменник
|Тем, кто хочет максимально простой способ покупки
|Переводите деньги обменнику, который отправляет криптовалюту на ваш кошелек или биржевой счет
|Простая процедура, не нужно искать продавца
|Курс часто менее выгодный, чем на бирже или в P2P
|Через банковскую карту (если доступно)
|Пользователям из стран, где биржа принимает карты напрямую
|Оплачиваете покупку картой Visa или Mastercard прямо на бирже
|Самый простой способ для новичков
|Для российских карт обычно недоступен из-за санкций
Совет: используйте отдельную карту для криптоопераций, а не зарплатную. В любой момент банк может заблокировать карту, особенно если вы часто покупаете и продаете крипту на P2P-платформах. Чтобы снизить риск блокировки, не делайте частые однотипные переводы физлицам на одинаковые суммы — банки считают их подозрительными.
Где хранить криптовалюту
Горячие кошельки
Так называют специальные программы на телефоне или компьютере, постоянно подключенные к интернету. Они удобны для частых операций.
Самые популярные из них — Trust Wallet, MetaMask, Exodus.
Плюсы: бесплатно, быстрый доступ, удобный интерфейс.
Минусы: уязвимы для хакеров, вирусов и фишинга. Если украдут телефон или взломают компьютер — могут украсть и крипту.
Холодные кошельки
Это уже аппаратные, физические устройства для хранения. Они хранят приватные ключи в офлайне. Похожи на флешку, но со встроенным чипом безопасности.
Примеры: Ledger (Nano X, Flex), Trezor (Safe 3, Safe 7).
Ledger использует сертифицированные чипы безопасности уровня EAL5+ и EAL6+ — это стандарт военного и правительственного уровня. Trezor делает ставку на открытый исходный код и прозрачность.
Плюсы: максимальная защита, ключи никогда не покидают устройство.
Минусы: высокая стоимость, подходят только для хранения. Если потеряете устройства без резервной копии, средства вернуть не получится.
Рекомендации по безопасности
-
Для небольших сумм и активного использования используйте горячие кошельки.
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Для долгосрочного хранения заведите холодный кошелек.
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Никогда не храните код восстановления на телефоне или в облаке. Запишите на бумаге, положите в сейф. Код восстановления — это набор слов, который позволяет восстановить доступ к кошельку, если вы потеряли устройство.
-
Проверяйте адреса перед каждой отправкой — один неверный символ, и деньги уйдут навсегда.
-
Не отвечайте на сообщения от «поддержки» в Telegram и соцсетях — это в 99% случаев мошенники.
Как платить налоги на прибыль с криптовалюты
Когда нужно платить
Налог возникает при продаже криптовалюты с прибылью. Если вы просто купили и держите — платить не нужно. Если обменяли биткоин на рубли и заработали — нужно.
Ставки НДФЛ
|Доход
|Ставка НДФЛ
|До 2,4 млн ₽ в год
|13%
|От 2,4 до 5 млн ₽
|15%
|От 5 до 20 млн ₽
|18%
|От 20 до 50 млн ₽
|20%
|Свыше 50 млн ₽
|22%
Майнеры платят по той же шкале. Нерезиденты РФ — фиксировано 30%, без права на вычеты.
Налог платится с чистой прибыли.
Важный нюанс: если продали по цене ниже рыночной более чем на 20%, налоговая пересчитает доход по формуле «рыночная цена минус 20%».
Как платить
- Подайте декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным;
- Уплатите налог до 15 июля;
- Сохраняйте скриншоты сделок, чеки обменников, выписки с бирж — это ваши доказательства.
С 2026 года операции с криптовалютой не облагаются НДС, сообщает «Интерфакс».
В чем риски криптовалют
Волатильность
Цены на криптовалюту колеблются на десятки процентов за дни, а иногда и часы. Даже самая ликвидная криптовалюта, биткоин, может вырасти на 10% за неделю, а потом упасть на 15%. Это норма для рынка. А активы более молодых проектов могут за год обесцениться вдвое.
Причем предусмотреть обвалы зачастую нереально. Например, в апреле 2026 года известный токен AAVE потерял около 20% стоимости всего за день. Но самое интересное, что с самим AAVE ничего не случилось. Проблемы возникли у связанного с ним криптопроекта, — и некоторые инвесторы запаниковали.
Как снизить риск: не вкладывайте больше, чем готовы потерять. Долгосрочное инвестирование снижает влияние краткосрочных колебаний.
Мошенничество
Вот с чем чаще всего сталкиваются новички:
- Фишинговые сайты — копии бирж, которые крадут пароли.
- Поддельные обменники — берут деньги и не отправляют крипту.
- Пирамиды под видом криптовалют — обещают гарантированный доход.
Как защититься:
- проверяйте URL сайтов и бирж, на которые переходите;
- используйте только известные биржи;
- никому не сообщайте код восстановления пароля;
- включайте двухфакторную аутентификацию.
О других минусах криптовалют читайте здесь.
Рекомендации
-
Начните с малого. Можно купить крипту на малую сумму, просто чтобы разобраться в интерфейсе биржи. Попробуйте вывести на кошелек.
-
Не храните все на бирже. Биржи взламывают, блокируют, они закрываются. История знает примеры — от Mt.Gox до FTX.
-
Ведите учет сделок. Excel-таблица с датами, суммами, курсами и комиссиями упростит налоговую отчетность.
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Используйте отдельную карту для криптоопераций.
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Не отдавайте свою крипту незнакомым людям под обещание прибыли. Если кто-то гарантирует доход — будь то 5% или 50% в месяц — это почти наверняка развод. Никто не может обещать заработок на криптовалюте: рынок слишком непредсказуем. Деньги уйдут, и вернуть их не получится.
Что будет с криптовалютой в России дальше
В апреле 2026 года Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов «О цифровой валюте и цифровых правах».
Если закон примут окончательно, возможно, уж в этому году купить криптовалюту легально можно будет только через лицензированных посредников из реестра ЦБ РФ. А потом еще и P2P-сделки вне лицензированных площадок попадут под запрет.
Что это значит на практике:
-
Появятся лицензированные российские криптообменники и биржи.
-
Все операции пройдут через цифровые депозитарии — специальные организации, которые будут вести учет активов.
-
На биржевых торгах, скорее всего, будут доступны только Bitcoin и Ethereum.
-
Для остальных криптовалют останутся обменники, но с ограничениями для неквалифицированных инвесторов
По словам старшего аналитика агрегатора BestChange.ru Никиты Зуборева, Роскомнадзор якобы может начать блокировать сайты криптобирж, не зарегистрированных в России, уже этим летом.
Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет не было. Концепция Центробанка допускает покупку криптовалюты за рубежом и перевод активов за границу через российских посредников. Регулятор, скорее, стремится сделать криптовалютный рынок более прозрачным, контролируемым.
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Current price of Bitcoin for June 15, 2026 // Fortune, — 2026
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Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations // CoinMarketCap, — 2026
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Is it true that Bybit has started blocking Russian accounts? // BeInCrypto, — 2026
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Russians Report Account Freezes at Bybit EU and Revolut // ForkLog, — 2025
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Russia prepares to block global crypto exchanges this year, report // Cryptopolitan, — 2026
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Налоги на операции с криптовалютами (ЦФА) в России // TAdviser, — 2026
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Правительство РФ одобрило законопроект о налогообложении криптовалют и ЦФА // Интерфакс, — 2026
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Правкомиссия одобрила законопроект о введении НДФЛ на операции с цифровой валютой // Forbes, — 2026
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Налог на криптовалюту в России в 2026 году // Клерк.ру, — 2025
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Налог на криптовалюту в России 2026: что платить, как считать и не ошибиться // DTF, — 2025
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Как платить налоги с продажи криптовалюты в РФ в 2026 году // Альфа-Курс, — 2025
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Top 10 Cryptocurrencies by Market Cap June 2026 // Bitcoin Foundation, — 2026