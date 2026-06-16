Россияне могут работать меньше не в ущерб зарплате. Вот 14 законных поводов передохнуть
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Эксперты статьи:
- София Жидких, старший юрист практики трудового права Key Consulting Group;
- Станислав Вершинин, адвокат.
Когда можно не работать
1. Донорство крови
Вы можете не работать в день медосмотра и сдачи крови, а также в дополнительный день отдыха. Если вы выйдете на работу в день сдаче, то получите отгул в другой день.
Как оплачивается: по среднему заработку.
2. Обязательные медицинские осмотры
Если вам нужно пройти обязательный медицинский осмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование, то сделать это можно в рабочий день — и получить за него оплату.
Как оплачивается: в размере среднего заработка.
3. Диспансеризация
Пенсионеры и предпенсионеры получают 2 дня для прохождения диспансеризации раз в год. Если вам от 18 до 39 лет включительно, то положен 1 день раз в 3 года, а если вы старше 40 — 1 день ежегодно).
Как оплачивается: по среднему заработку.
4. Военные сборы или явка в военкомат
Вас обязаны освободить от работы на время прохождения сборов или медосвидетельствования.
Как оплачивается: это время компенсируется военкоматом, исходя из оклада военнослужащего. Работодатель не платит, но сохраняет за вами рабочее место.
5. Вызов в суд или к следователю
От работы освобождают и для исполнения государственных обязанностей (свидетеля, присяжного, потерпевшего, истца или ответчика в гражданском процессе, арбитражного заседателя).
Как оплачивается: можно рассчитывать на выплаты от суда — он компенсирует процессуальные издержки и средний заработок.
6. Беременность
Если вам оформили справку о необходимости перевода на «легкий труд», то вам должны либо снизить норму выработки, либо освободить от воздействия вредных факторов. И пока вопрос не решат, вас освободят от работы.
Помимо этого, беременные могут рассчитывать на оплату дней, которые они посвятят обязательному диспансерному обследованию.
Как оплачивается: в размере среднего заработка.
7. Уход за ребенком-инвалидом
Дает 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Как оплачивается: в размере среднего заработка, деньги пришлет Соцфонд.
7. Прогул по вине работодателя
Если вас незаконно отстранили от работы, то это не считается обычным прогулом. Работодатель должен оплатить этот день (или дни), хоть вы и не трудились.
Как оплачивается: в размере среднего заработка.
8. Задержка зарплаты
Если деньги не выплачивают дольше 15 дней, то вы можете перестать работать. Зарплата при этом будет начисляться и дальше. Главное — письменно уведомить работодателя о том, что вы взяли паузу, пока не увидите деньги.
Как оплачивается: по среднему заработку.
9. Простой
Простой не по вине работника случается, если, к примеру, закончилось сырье, сломалась техника или на производстве отключили электричество. В такой ситуации работать вы попросту не можете.
Как оплачивается: не менее 2/3 средней зарплаты.
Когда можно работать меньше
1. Работа в предпраздничные дни
В дни перед официальными праздниками работать можно на 1 час меньше. Если производство непрерывное, то переработку компенсируют доплатой по нормам сверхурочной работы (не менее чем в полуторном размере) или дополнительным временем отдыха.
Как оплачивается: сокращенный день оплачивается так же, как и обычный.
2. Работа ночью
Если вы работаете с 22:00 до 06:00, то продолжительность смены должна быть короче на 1 час. Исключений тут два:
- вы работаете сокращенную неделю;
- вас приняли специально для ночной работы.
Как оплачивается: работа в ночное время оплачивается как минимум на 20% выше, чем труд днем. Но деньги перечислят только за фактически отработанные часы.
3. Работа с вредными и опасными условиями
Если у вас как раз такие, то рабочая неделя не может быть более 36 часов. А продолжительность смен не должна превышать 8 часов при 36-часовой неделе и 6 часов при 30-часовой неделе.
Как оплачивается: оклад сохраняется в полном размере.
4. Работа матерей с детьми до полутора лет
Таким сотрудницам положены перерывы для кормления ребенка. Их должны предоставлять не реже чем каждые 3 часа по 30 минут минимум. При стандартном 8-часовом рабочем дне выходит 1 час. Перерывы можно суммировать и перенести в начало или конец дня.
Как оплачивается: в размере среднего заработка.
5. Работа в жару
Нормальной температурой помещении в теплое время года считается 28 градусов и не больше. Если у вас жарче, то работодатель должен сократить рабочий день.
Температуре воздуха посвящена таблица 5.2 в СанПине 1.2.3685-21. Трудовой кодекс обязывает работодателей придерживаться государственных требований охраны труда. А Роспотребнадзор уточняет параметры сокращенного дня.
По рекомендациям Роспотребнадзора сократить рабочий день можно при температуре:
- 28,5 градуса — на 1 час;
- 29 градусов — на 2 часа;
- 30,5 градуса — на 4 часа.
Либо ваш работодатель должен подумать, как изменить условия труда.
Как оплачивается: время простоя по независящим от вас причинам оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки.