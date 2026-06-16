Эксперты статьи:

София Жидких, старший юрист практики трудового права Key Consulting Group;

Станислав Вершинин, адвокат.

Когда можно не работать

1. Донорство крови

Вы можете не работать в день медосмотра и сдачи крови, а также в дополнительный день отдыха. Если вы выйдете на работу в день сдаче, то получите отгул в другой день.

Как оплачивается: по среднему заработку.

2. Обязательные медицинские осмотры

Если вам нужно пройти обязательный медицинский осмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование, то сделать это можно в рабочий день — и получить за него оплату.

Как оплачивается: в размере среднего заработка.

3. Диспансеризация

Пенсионеры и предпенсионеры получают 2 дня для прохождения диспансеризации раз в год. Если вам от 18 до 39 лет включительно, то положен 1 день раз в 3 года, а если вы старше 40 — 1 день ежегодно).

Как оплачивается: по среднему заработку.

4. Военные сборы или явка в военкомат

Вас обязаны освободить от работы на время прохождения сборов или медосвидетельствования.

Как оплачивается: это время компенсируется военкоматом, исходя из оклада военнослужащего. Работодатель не платит, но сохраняет за вами рабочее место.

5. Вызов в суд или к следователю

От работы освобождают и для исполнения государственных обязанностей (свидетеля, присяжного, потерпевшего, истца или ответчика в гражданском процессе, арбитражного заседателя).

Как оплачивается: можно рассчитывать на выплаты от суда — он компенсирует процессуальные издержки и средний заработок.

6. Беременность

Если вам оформили справку о необходимости перевода на «легкий труд», то вам должны либо снизить норму выработки, либо освободить от воздействия вредных факторов. И пока вопрос не решат, вас освободят от работы.

Помимо этого, беременные могут рассчитывать на оплату дней, которые они посвятят обязательному диспансерному обследованию.

Как оплачивается: в размере среднего заработка.

7. Уход за ребенком-инвалидом

Дает 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

Как оплачивается: в размере среднего заработка, деньги пришлет Соцфонд.

7. Прогул по вине работодателя

Если вас незаконно отстранили от работы, то это не считается обычным прогулом. Работодатель должен оплатить этот день (или дни), хоть вы и не трудились.

Как оплачивается: в размере среднего заработка.

8. Задержка зарплаты

Если деньги не выплачивают дольше 15 дней, то вы можете перестать работать. Зарплата при этом будет начисляться и дальше. Главное — письменно уведомить работодателя о том, что вы взяли паузу, пока не увидите деньги.

Как оплачивается: по среднему заработку.

9. Простой

Простой не по вине работника случается, если, к примеру, закончилось сырье, сломалась техника или на производстве отключили электричество. В такой ситуации работать вы попросту не можете.

Как оплачивается: не менее 2/3 средней зарплаты.

Когда можно работать меньше

1. Работа в предпраздничные дни

В дни перед официальными праздниками работать можно на 1 час меньше. Если производство непрерывное, то переработку компенсируют доплатой по нормам сверхурочной работы (не менее чем в полуторном размере) или дополнительным временем отдыха.

Как оплачивается: сокращенный день оплачивается так же, как и обычный.