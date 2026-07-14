Что считается подарком и кто платит налог

С точки зрения закона подарок — это доход, который человек получает безвозмездно по договору дарения. И здесь важный момент, который многих удивляет: налог платит не тот, кто дарит, а тот, кто получает подарок. Все потому, что даритель никакой выгоды не получает, а вот у получателя подарка появляется доход. Именно он в ряде случаев облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

Ставка НДФЛ со стоимости подарка по общему правилу определяется так же, как для большинства доходов. С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала:

со стоимости подарка в пределах 2,4 млн рублей за год налог составит 13%;

с суммы сверх этого порога — 15%.

То есть повышенная ставка касается только по-настоящему дорогих подарков вроде элитной недвижимости.

При этом подарки в виде имущества образуют отдельную налоговую базу: их стоимость не суммируется с зарплатой, а шкала здесь только двухступенчатая — 13 и 15%, более высокие ставки общей прогрессии (18, 20, 22%) к подаркам не применяются.

Если получатель подарка хотя бы один день в году был иноагентом, то ему придется платить налог. При чем по повышенной ставке 30%.

Какие подарки не облагаются налогом