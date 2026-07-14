Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Памятка по налогуКто и сколько должен платить
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Что считается подарком и кто платит налог
С точки зрения закона подарок — это доход, который человек получает безвозмездно по договору дарения. И здесь важный момент, который многих удивляет: налог платит не тот, кто дарит, а тот, кто получает подарок. Все потому, что даритель никакой выгоды не получает, а вот у получателя подарка появляется доход. Именно он в ряде случаев облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ).
Ставка НДФЛ со стоимости подарка по общему правилу определяется так же, как для большинства доходов. С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала:
- со стоимости подарка в пределах 2,4 млн рублей за год налог составит 13%;
- с суммы сверх этого порога — 15%.
То есть повышенная ставка касается только по-настоящему дорогих подарков вроде элитной недвижимости.
При этом подарки в виде имущества образуют отдельную налоговую базу: их стоимость не суммируется с зарплатой, а шкала здесь только двухступенчатая — 13 и 15%, более высокие ставки общей прогрессии (18, 20, 22%) к подаркам не применяются.
Если получатель подарка хотя бы один день в году был иноагентом, то ему придется платить налог. При чем по повышенной ставке 30%.
Какие подарки не облагаются налогом
Большая часть подарков в обычной жизни под налог не попадает.
Нормы в отношении налогообложения дарения между физическими лицами работают по принципу «разрешено все, что не запрещено».
НДФЛ платить не нужно в следующих случаях:
- Подарки от близких родственников и членов семьи — любые. Если даритель и получатель — члены семьи или близкие родственники, налог не платится, что бы ни подарили: деньги, квартиру, автомобиль и т. д. Основание — пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса.
Перечень закреплен в Семейном кодексе, к ним относятся: супруги; родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные; дедушки, бабушки и внуки; полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
А вот тети, дяди, двоюродные братья, племянники и свекры в этот список не входят — подарок от них уже может облагаться налогом.
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Деньги от любого физлица. Денежный подарок от физлица не облагается НДФЛ независимо от суммы и от того, кто подарил — родственник, друг или посторонний человек. Деньги по закону не относятся к недвижимости, транспорту или ценным бумагам, поэтому под налог не подпадают.
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Подарки от организаций и ИП — до 4000 рублей в год. Подарки от организаций и работодателя общей стоимостью до 4000 рублей за год НДФЛ не облагаются. Налог возникает только со стоимости, превышающей этот лимит.
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Подарки ветеранам и инвалидам ВОВ и приравненным лицам — до 10 000 рублей в год. По пункту 33 статьи 217 Налогового кодекса помощь и подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам ВОВ, вдовам и бывшим узникам концлагерей не облагаются НДФЛ: за счет бюджета — в полном размере, а от обычных дарителей — в части, не превышающей 10 000 рублей за год.
Какие подарки облагаются налогом
Платить НДФЛ придется, если подарок получен не от близкого родственника и относится к одной из категорий:
- недвижимость — квартира, дом, земельный участок, комната, гараж;
- транспорт — автомобиль, мотоцикл и другой транспорт;
- акции, доли, паи и другие ценные бумаги.
Такие подарки, если их сделал не член семьи, получатель должен задекларировать. Как это сделать, объясняем ниже.
Пример
Если посторонний человек подарил вам машину или квартиру — это налогооблагаемый доход, с него нужно платить НДФЛ. А если ту же квартиру подарили родители — не нужно.
Отдельно стоит запомнить про подарки от организаций. Если работодатель дарит сотруднику подарок дороже 4000 рублей, он сам рассчитает и удержит НДФЛ со стоимости, превышающей лимит, — обычно из ближайшей зарплаты. Подавать декларацию в этом случае не нужно.
Налог на переводы: нужно ли платить, когда переводят деньги на карту
Сам по себе денежный перевод между гражданами налогом не облагается. Сумма перевода и степень родства значения не имеют. С точки зрения закона это не доход, а просто перемещение средств.
Но есть нюанс, о котором важно знать. Банки и налоговая видят движение средств по счетам. Если поступления на карту регулярны и выглядят как систематическая оплата чего-либо, налоговая может посчитать это скрытой предпринимательской деятельности или зарплатой «в конверте». И тогда она доначислит налог.
Контроль за этим могут усилить: в апреле в Госдуму внесли законопроект, согласно которому налоговая будет автоматически получать сведения о счетах людей с неясным источником доходов от 2,4 млн руб. в год.
Пока закон не принят. Предполагается, что, когда он вступит в силу, автоматическая проверка заработает не ранее 2027 года.
Чтобы обезопасить себя при крупном денежном подарке, стоит зафиксировать его природу: составить расписку или письменный договор дарения либо попросить указать в назначении перевода «подарок» или «дарение».
Это простой способ подтвердить, что деньги получены безвозмездно, если у налоговой возникнут вопросы.
Как определяется стоимость подарка
Стоимость подарка определяется исходя из того, за сколько его приобрел даритель, пояснил юрист Тимур Фатыхов.
Если стоимость подарка неизвестна, то стоимость подаренной недвижимости определяется по кадастровой оценке на первое января года, в котором зарегистрирован переход права собственности. Для автомобилей и ценных бумаг ориентиром служит рыночная цена, подтверждаемая отчетом оценщика либо биржевыми котировками.
Сумма налога рассчитывается так: стоимость подарка умножается на ставку.
Нужен ли договор дарения
Для большинства обычных подарков отдельный договор не нужен: дарение, при котором вещь передается из рук в руки, можно совершить устно. Но в некоторых случаях письменная форма обязательна.
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Дарит организация, и подарок дороже 3000 рублей. В этом случае договор дарения нужно оформить письменно, устный договор будет ничтожен (пункт 2 статьи 574 ГК). То же правило действует, если даритель обещает подарить что-то в будущем.
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Дарение недвижимости. С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между гражданами должен удостоверить нотариус. Затем переход права регистрируют в Росреестре.
Даже там, где закон письменную форму не требует, при крупном подарке разумно составить договор дарения или расписку.
Документ подтверждает, что имущество или деньги получены именно в дар, — это снимает вопросы у налоговой и защищает обе стороны.
Как подать декларацию и в какие сроки
Декларацию подают в налоговую по месту жительства — лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Важно соблюсти срок подачи. Декларацию нужно подать до 30 апреля года, следующего за годом получения подарка.
Пример
За подарок, полученный в 2026 году, отчитаться нужно до 30 апреля 2027 года.
Срок уплаты НДФЛ — до 15 июля того же года, в котором подана декларация.
Если подарок получен от близкого родственника и налогом не облагается, подавать декларацию не нужно. Но налоговая при проверке вправе запросить документы, подтверждающие родство, поэтому их стоит сохранить.
Что будет, если не заплатить
За нарушения предусмотрены санкции.
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За несвоевременную подачу декларации — штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы).
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За неуплату налога — штраф 20% от суммы налога, а при умышленном уклонении — 40%.
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На сумму неуплаченного налога дополнительно начисляют пени за каждый день просрочки.
Как избежать лишних налогов на законных основаниях
Специально «оптимизировать» тут почти нечего — правила простые. Но несколько ориентиров помогут не переплатить и не нарушить закон.
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Дарение дорогого имущества между близкими родственниками полностью освобождено от НДФЛ — это законный и самый простой способ передать квартиру или машину внутри семьи без налога.
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Если дарятся деньги, налог не возникает в любом случае — ни по сумме, ни по степени родства.
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Сохраняйте договор дарения и документы о родстве: они пригодятся, если у налоговой возникнут вопросы.
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В сложных ситуациях — дарение доли в бизнесе, коммерческой недвижимости, имущества от дальней родни — стоит заранее проконсультироваться с налоговым специалистом.
Главное
- Налог с подарка платит получатель, а не даритель.
- Любые подарки от членов семьи и близких родственников освобождены от НДФЛ.
- Денежные подарки от физических лиц не облагаются НДФЛ независимо от суммы и степени родства.
- Недвижимость, транспорт и ценные бумаги от человека, который не относится к близким родственникам, нужно задекларировать.
- Подарки от организаций и ИП не облагаются НДФЛ в пределах 4 000 рублей за год; налог считают только с превышения.
- Декларацию подают до 30 апреля следующего года, а налог уплачивают до 15 июля.
- Для крупных подарков стоит сохранить договор дарения, расписку и документы о родстве.
- За просрочку декларации и неуплату налога предусмотрены штрафы и пени.
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