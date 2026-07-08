Дело в том, что с 2026 года для назначения выплаты доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять минимум восемь МРОТ в год, подчеркивает юрист Key Consulting Group Ирина Дементьевская.

Социальный фонд России при рассмотрении заявки на пособие иногда ограничивается формальной проверкой и, видя у заявителя нулевой доход, отказывает в выплате.

Законно ли отказывают в едином пособии из-за нулевого дохода

Нет, Соцфонд должен внимательнее оценивать обстоятельства, считают опрошенные нами юристы. Ведь правило 8 МРОТ ввели, чтобы отсечь от господдержки тех, кто не хочет работать без уважительной причины. А это явно не тот случай.