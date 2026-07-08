Почему оформленный на супруга декрет может обернуться проблемами. Ответ юристаРазбираем ловушку «нулевого дохода»
Правда ли схема с декретом отца грозит потерей денег
Если женщина оформила пособие по уходу за ребенком на супруга или бабушку, ее официальный доход — нулевой. Часто система видит этот ноль и автоматически блокирует выдачу единого пособия.
Государство платит его каждый месяц семьям, чей средний доход на каждого человека не дотягивает до прожиточного минимума.
Такой формат поддержки семей с невысоким доходом появился в 2023 году. Его ввели, чтобы объединить несколько уже существовавших ранее видов социальных выплат, которые предоставлялись отдельно.
Подробнее читайте здесь.
Дело в том, что с 2026 года для назначения выплаты доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять минимум восемь МРОТ в год, подчеркивает юрист Key Consulting Group Ирина Дементьевская.
Социальный фонд России при рассмотрении заявки на пособие иногда ограничивается формальной проверкой и, видя у заявителя нулевой доход, отказывает в выплате.
Законно ли отказывают в едином пособии из-за нулевого дохода
Нет, Соцфонд должен внимательнее оценивать обстоятельства, считают опрошенные нами юристы. Ведь правило 8 МРОТ ввели, чтобы отсечь от господдержки тех, кто не хочет работать без уважительной причины. А это явно не тот случай.
При рассмотрении заявки на единое пособие Социальный фонд оценивает общий доход семьи и проверяет, почему у трудоспособных членов семьи нет заработка. Если женщина не трудоустроена и не получает иных доходов, но занимается ребенком, она вправе указать в качестве уважительной причины «уход за ребенком до 3 лет».
Иногда фонд отклоняет заявку абсолютно обоснованно — если семья не проходит по другим жестким критериям. Например, когда ваши средние доходы на каждого человека превышают прожиточный минимум.
Еще одна частая проблема — лишние квартиры или машины. Проверка по имуществу работает очень строго и часто становится самостоятельным поводом заблокировать выплату, предупреждает Ратмир Плиев.
Выплату не одобрят и в том случае, если кто-то другой из трудоспособных родственников сидит без денег и без уважительной причины, отмечает Ирина Дементьевская.
Как оспорить отказ СФР и защитить свои права
Если вы все же получили автоматический отказ, его можно оспорить. Для этого подготовьте доказательства того, что именно вы ухаживаете за ребенком.
Сотрудники фонда вправе запросить такие подтверждения, поэтому пригодятся справки от лечащего врача, записи из медицинской карты малыша и свидетельства родственников, подсказывает адвокат Ратмир Плиев.
Кому зачислят пенсионный стаж при таком декрете
Многие мамы боятся, что вместе с выплатами отдают родственникам и свою будущую пенсию. Но это популярный миф.
Тот факт, что пособие перечисляют мужу, сам по себе не означает, что женщина автоматически теряет стаж, говорит Ирина Дементьевская.
ВАЖНО
С 1 января 2026 года время вашей заботы о малыше младше 1,5 лет идет в зачет страхового стажа и напрямую влияет на расчет индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Период ухода за ребенком засчитывается одному родителю, если соответствующий период не был засчитан другому родителю при установлении ему страховой пенсии.