Если бумажной книги в торговой точке нет, пригласите администратора. Эксперты рекомендуют составить письменную претензию в двух экземплярах и потребовать поставить подпись на вашем.

Если реакции нет, просто достаньте телефон и включите видеозапись. Снимайте ценник, сам товар, ваши 5000 рублей, вывеску на улице и сотрудника, который отказывается вас обслуживать. По словам экспертов, вести аудиозапись разговора тоже законно, но вы обязаны заранее предупредить об этом собеседника.

Позже, когда появится стабильная связь, отправьте жалобу через сайт Роспотребнадзора. Для этого нужно будет авторизоваться через «Госуслуги».