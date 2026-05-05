Мелочи не найдется. Что делать, если в магазине нет сдачи
Законно ли не продавать товары из-за отсутствия сдачи
Отказ противоречит закону «О защите прав потребителей». Магазин обязан принять оплату наличными, если этого хочет покупатель (а банкнота в 5000 рублей — законное платежное средство).
Продавцы не имеют права отказывать в продаже из-за отсутствия сдачи — это прямое нарушение прав потребителей. Руководство магазина обязано обеспечить кассиров разменными купюрами.
Вы не обязаны бегать по соседним точкам и менять деньги. Если кассир отправляет вас искать мелочь, он нарушает ваши права. Юристы советуют стоять на своем и требовать продать вам воду или хлеб.
Как зафиксировать нарушение для жалобы в Роспотребнадзор
Госорганы в своих памятках часто рекомендуют в таких ситуациях написать жалобу в книгу отзывов и предложений.
Многие уверены, что такая книга обязательно должна быть в каждом магазине, но это не совсем так. С 1 января 2021 года для розничных магазинов она перестала быть обязательной — продавец сам решает, заводить ее или нет. А вот для сферы услуг (кафе, автосервисы, парикмахерские) она по-прежнему требуется. Если книга в магазине есть, вам обязаны выдать ее по первому требованию. Если книги нет, это не лишает вас права на полноценную жалобу — подается она в иной форме.
Если бумажной книги в торговой точке нет, пригласите администратора. Эксперты рекомендуют составить письменную претензию в двух экземплярах и потребовать поставить подпись на вашем.
Если реакции нет, просто достаньте телефон и включите видеозапись. Снимайте ценник, сам товар, ваши 5000 рублей, вывеску на улице и сотрудника, который отказывается вас обслуживать. По словам экспертов, вести аудиозапись разговора тоже законно, но вы обязаны заранее предупредить об этом собеседника.
Позже, когда появится стабильная связь, отправьте жалобу через сайт Роспотребнадзора. Для этого нужно будет авторизоваться через «Госуслуги».
СОВЕТ
Лучше писать не на сайт федерального Роспотребнадзора, а на сайт своего регионального отделения — так обращение рассмотрят быстрее.
Что реально грозит продавцу за отсутствие сдачи
Магазин накажут рублем по статье 14.15 КоАП. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 1000 до 3000 рублей; на юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей. По словам Алексея Головченко, Роспотребнадзор реально штрафует предпринимателей за
Сослаться на форс-мажор или отсутствие интернета у руководства не выйдет. Банки выдают размен, инкассация работает по графику. Просто торговая точка не подготовилась.