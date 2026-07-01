Это ловушка мышления, в которую попадает наш мозг. Как только вещь становится нашей, мы автоматически завышаем ее ценность. Это понятие ввел американский экономист, будущий нобелевский лауреат Ричард Талер. Позже он вместе с создателем поведенческой экономики Даниэлем Канеманом доказал этот эффект в знаменитом эксперименте со студентами Корнеллского университета.

Ученые подарили половине участников фирменные кофейные кружки и предложили продать их второй половине студентов. Выяснилось, что новоиспеченные владельцы просили за посуду в среднем $7. А вот покупатели объективно оценивали товар и готовы были заплатить не больше $3.

На досках объявлений работает ровно тот же механизм: для продавца старая гитара наполнена эмоциями, а для покупателя это просто б/у инструмент.