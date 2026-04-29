Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

Mercedes Филиппа Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

Автомобиль российского певца выставили на продажу за миллиард рублей. Соответствующая информация появилась на сайте auto.ru.

Речь идет о Mercedes-Benz Viano Extra Long L3 I (W639), который, согласно объявлению, принадлежит Филиппу Киркорову. Отмечается, что машина 2008 года выпуска имеет пробег более 170 тысяч километров и сменила четырех или более владельцев.

«Просим относиться серьезно и с уважением. Из-за своей уникальности и истории. Такие авто — редкость на просторах интернета», — говорится в описании.

В сентябре 2025 года уникальный Aurus Senat Филиппа Киркорова за миллионы рублей сняли на фото.