Уникальный Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото

Бордовый Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото

Роскошный автомобиль российского певца Филиппа Киркорова сняли на фото в Москве. Соответствующий пост публикует Telegram-канал Migalkinet_msk.

Речь идет об уникальном Aurus Senat бордового цвета, который запечатлели на одной из улиц в столице. На кадрах видно, что на машину также нанесена эмблема артиста в виде первых букв его имени и фамилии.

При этом известно, что стоимость подобного автомобиля начинается от 25 миллионов и может достигать более 50 миллионов рублей.

