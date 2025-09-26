Филипп Киркоров купил российский автомобиль по цене от 25 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров купил автомобиль Aurus по цене от 25 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров купил автомобиль российской марки Aurus за миллионы рублей. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

На презентации клипа исполнителей MARGO и Lil Pump на песню Kukareku журналисты поздравили Киркорова с покупкой машины «как у президента». В свою очередь, исполнитель уточнил, что давно заинтересовался данным транспортным средством. «Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — заявил он.

При этом отмечается, что цена данного автомобиля начинается от 25 миллионов и может достигать более 50 миллионов рублей.

В июне российский рэпер Тимати похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей.