Повестка из Владивостока. Покупателей авто со всей России вызывают на таможню. Зачем?

«Многие владельцы автомобилей вынуждены нести дополнительные расходы на срочные поездки в регионы оформления транспортных средств для прохождения процедуры личной идентификации», — подтверждает гендиректор фирмы «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

Почему?

Таможня требует личной явки, потому что борется со схемами, когда машины для перепродажи ввозят под видом покупки машины для личного пользования. Во втором случае утилизационный сбор составит сотни тысяч рублей, а в первом — около 5 тыс. рублей.

Есть правило: если ввозите автомобиль для личного пользования, вы не должны в течение года его продавать. Если продали — доплатите разницу.