Повестка из Владивостока. Покупателей авто со всей России вызывают на таможню. Зачем?И во сколько обойдется вынужденная поездка
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Почему таможня стала требовать от покупателей автомобилей личную явку
Покупатели машин в соцсетях и на форумах делятся историями: пришло таможенное уведомление и пришлось срочно менять планы и лететь во Владивосток. Эти истории не единичные, хотя и не массовые.
На сегодняшний день вызывают около 5% собственников, если мы говорим про Владивостокскую таможню. Остальные 95% таможатся без собственников.
«Многие владельцы автомобилей вынуждены нести дополнительные расходы на срочные поездки в регионы оформления транспортных средств для прохождения процедуры личной идентификации», — подтверждает гендиректор фирмы «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.
Почему?
Таможня требует личной явки, потому что борется со схемами, когда машины для перепродажи ввозят под видом покупки машины для личного пользования. Во втором случае утилизационный сбор составит сотни тысяч рублей, а в первом — около 5 тыс. рублей.
Есть правило: если ввозите автомобиль для личного пользования, вы не должны в течение года его продавать. Если продали — доплатите разницу.
рублей может составлять разница между льготным утильсбором для физического лица и коммерческим.
Недобросовестные брокеры и компании научились обходить эту схему: они оформляют машину на подставное лицо. Для этого находят паспортные данные человека (иногда просто через утечку баз данных) или привлекают дропов — и платят льготный утильсбор. Так ввозят машину — а потом продают ее реальному покупателю, который ничего не подозревает.
Это посредники, которые помогают оформить на себя транзит автомобилей, ввезенных из других стран. За посредничество дропы получают небольшое вознаграждение. При этом они обычно даже не участвуют в сделке, подписи за них ставят другие люди. Но официально, по документам, именно дроп является первым покупателем и потом продавцом машины.
Некоторые люди даже не подозревают, что на них оформили машину. Так, одна женщина в 2025 году узнала, кто-то еще в 2023 году растаможил на ее имя чужую машину (Hyundai Elantra) по липовым документам и поддельной доверенности, а потом продал.
Именно для проверки таких схем таможня и вызывает людей лично — убедиться, что собственник реальный, а не «дроп», и что автомобиль не будет перепродан в обход закона.
Это главная, но не единственные причины вызова. Вот еще три основания вызвать вас:
- Подтвердить, что временная регистрация не липовая. Таможня может попросить доказательства, что вы действительно в регионе. По закону, чтобы оформить ввоз машины, у покупателя должна быть регистрация в регионе таможни — то есть в Дальневосточном федеральном округе. Без этого таможня откажет в выпуске. Автомобиль не пройдет лабораторию и не получит электронный паспорт (ЭПТС).
Фирмы по привозу авто помогают решить вопрос с пропиской: находят владельцев квартир, который регистрируют покупателя у себя (только на бумаге, без реального переезда). Иногда покупатели сами договариваются с кем-нибудь из местных. Инспектор на таможне обычно видит справку о регистрации — и пропускает машину.
- Проверить таможенную стоимость машины. Таможня смотрит, сколько вы заплатили за авто, и сверяет с аукционами и базами. Если увидят неточности, попросят доплатить пошлину.
- Спросить за ошибки в документах. Не тот VIN, ошибка в инвойсе, нет печати. Таможня попросит принести оригиналы документов и все объяснить.
Кто в зоне риска: кого могут вызвать на таможню
Вынужденными путешественниками могут стать:
- Жители других регионов. Если у вас нет постоянной регистрации (а только временная) в Приморье, но вы оформляете машину через местную фирму — вероятность «поехать в гости» выше.
- Пожилые и слишком молодые покупатели. Как правило, это люди старше 60 лет и моложе 23 лет, говорит Латышевский.
Именно эта категория людей часто становится дропами по незнанию или из желания заработать. Пенсионеры, не подозревая обмана, могут легко передать свои данные, родственникам, приятелям, так и малознакомым людям. Молодые люди часто еще студенты, у которых мало свободных денег, а это способ подзаработать 3−5 тысяч рублей. Поэтому зачастую именно этих людей часто вызывают на личную явку.
- Покупатели новых машин. Уссурийская таможня часто «приглашает» к себе людей, которые приобрели себе новый автомобиль из Китая.
Зачастую машина приобретается по скидочной цене и получается значительно дешевле, чем в каталогах. Например, мы этот транспорт купили за 100 тысяч юаней, но в каталогах официальных дилеров он стоит дороже — 120 тысяч юаней. Тогда таможня выставляет покупателю доначисления пошлины и вызывает на прием в Уссурийск.
- Покупатели нескольких машин за короткий срок. Таможня может заподозрить, что покупатель занимается предпринимательской деятельностью и перепродает привезенные машины.
Если вы обычный покупатель, который везет одну машину для себя, у вас есть реальная регистрация во Владивостоке и все документы в порядке — вероятность вызова близка к нулю. Таможне не нужны лишние люди. Она ищет тех, кто участвует в серых схемах.
Что делать, если вызвали на прием
Если владелец автомобиля получил требование о личной явке, игнорировать его не стоит. Других способов подтвердить, что вы — это вы, обычно нет, говорит Дмитрий Клатаевский.
Что взять с собой:
- оригинал паспорта (и копии на всякий случай);
- договор с брокером или фирмой посредником;
- аукционный лист;
- документы на оплату инвойс (договор купли-продажи);
- другие платежные документы (выписки из банков, чеки на подтверждение оплаты машины, доставки, страховки и т. д.);
- ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) — если уже оформили;
- доверенность на брокера или фирму-посредника.
Кроме проверки документов, сотрудники таможни проведут уточняющую беседу.
Перед посещением таможни обязательно свяжитесь с компанией, через которую вы покупали и ввозили автомобиль. Потому что на месте могут задавать достаточно конкретные вопросы: когда покупался автомобиль, по какой цене, какая стоимость указана в инвойсе, были ли скидки и по какой причине они предоставлялись. Например, это могла быть акция производителя или особенности комплектации. Важно понимать основные детали своей сделки и быть готовым их подтвердить.
Что будет, если не явиться
Автомобиль не выпустят с таможни. Он будет храниться на складе временного хранения (СВХ) максимум 30 дней и, если покупатель не объявится, то по закону машина может перейти в федеральную собственность.
Хранение на СВХ бесплатно только первые 5 дней.
В среднем с 6-х по 8-е сутки придется платить по 1000 рублей в сутки. С 9-х суток — 2000 рублей в сутки. На разных складах цены разнятся от 500 до 2000 рублей в день.
Считаем: простой машины на СВХ в 7 дней в среднем обойдется собственнику в 17 тысяч рублей.
Есть ли альтернатива поездке во Владивосток
Можно оформить транзитную декларацию. Вы ввозите машину через Владивосток, но не растамаживаете ее там, а оформляете транзит. Это специальный документ, который разрешает доехать на авто до вашего региона (или просто поставить его на автовоз до вашего региона). А уже по месту жительства пройти полноценную растаможку (оплатить налоги, пошлины и все другие платежи) и поставить на учет.
«Объем транзитных отправок резко вырос. За первый квартал 2026 года их было 33, а за апрель 2026 — уже 220», — сообщила нам пресс-служба ГК «Автодом».
Что это значит для покупателей
Если вы заказали машину из‑за рубежа и ждете, что машину привезут «под ключ», нужно быть готовым к неожиданностям. Главный риск — личная поездка и дополнительные расходы.
- Билеты на Дальний Восток. От 20 тысяч рублей в зависимости от сезона и региона.
- Проживание. Еще 3−5 тысяч в сутки, если вопросы не получится решить за один день.
- Время. Как минимум 2−3 дня, которые придется вырвать из графика.
После того как таможня выпустит машину, вы не можете просто сесть в самолет и улететь. Автомобиль нужно будет забрать и везти домой своим ходом, либо заказывать автовоз до своего региона. Это тоже деньги.
Если решите ехать сами: расходы на топливо — 10−20 тысяч рублей в зависимости от расстояния, минимальное ТО перед дорогой — 5−10 тысяч рублей.
Если решите пользоваться услугами транспортной компании — от 100 тысяч рублей в зависимости от габаритов машины (седан, кроссовер, внедорожник) и конечного пункта назначения.
Однако Кирилл Митин предполагает, что эта практика вряд ли станет постоянной:
«Представьте: вызывать каждого владельца автомобиля на личную беседу — это огромная нагрузка и на таможню, и на самих граждан. Скорее всего, это временная мера. В дальнейшем государство наверняка будет искать более удобные инструменты проверки. Мы давно живем в цифровую эпоху, и многие вопросы можно решить через видеосвязь, официальные сервисы или дистанционную идентификацию без необходимости ехать через полстраны на таможенный пост».