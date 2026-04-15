Бюджетное правило — это инструмент, с помощью которого государство сглаживает влияние нефтяных цен на экономику.

Когда нефть дорогая, Минфин покупает валюту и копит ее в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Когда дешевая — продает валюту из ФНБ, чтобы пополнить бюджет рублями. Благодаря этим операциям курс рубля так сильно не скачет вслед за каждым движением нефтяных котировок.

В конце февраля власти объявили, что хотят поменять правило. Российская нефть тогда была дешевой, дефицит бюджета быстро рос. Минфин по бюджетному правилу активно тратил резервы ФНБ, чтобы закрыть дыру. При таких темпах фонд мог иссякнуть до конца года. Поэтому власти планировали снизить цену отсечения — с $59 до $45–50 за баррель — это позволило бы продавать меньше валюты из ФНБ.

Но, когда цены на нефть из-за ситуации на Ближнем востоке выросли, власти передумали срочно менять правило и пока вообще поставили его на паузу.