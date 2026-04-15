Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до летаОбъясняет аналитик
Почему рубль так сильно укрепляется
Российская валюта растет из-за резкого притока долларов от экспортеров. С марта цены на нефть марки Brent держатся на высоком уровне — $100–110 за баррель. Доходы страны от экспорта растут. Компании продают выручку, чтобы заплатить налоги и выдать дивиденды в рублях.
Когда в марте рубль падал, валюты в России было заметно меньше. Не только долларов, но и юаней. Ставки по коротким займам в них взлетали до 44%, а сейчас снизились до обычного уровня 3–5%.
Еще одна причина апрельского укрепления рубля — Минфин приостановил действие бюджетного правила до 1 июля.
Бюджетное правило — это инструмент, с помощью которого государство сглаживает влияние нефтяных цен на экономику.
Когда нефть дорогая, Минфин покупает валюту и копит ее в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Когда дешевая — продает валюту из ФНБ, чтобы пополнить бюджет рублями. Благодаря этим операциям курс рубля так сильно не скачет вслед за каждым движением нефтяных котировок.
В конце февраля власти объявили, что хотят поменять правило. Российская нефть тогда была дешевой, дефицит бюджета быстро рос. Минфин по бюджетному правилу активно тратил резервы ФНБ, чтобы закрыть дыру. При таких темпах фонд мог иссякнуть до конца года. Поэтому власти планировали снизить цену отсечения — с $59 до $45–50 за баррель — это позволило бы продавать меньше валюты из ФНБ.
Но, когда цены на нефть из-за ситуации на Ближнем востоке выросли, власти передумали срочно менять правило и пока вообще поставили его на паузу.
Российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на внутренний рынок. Минфин посчитал нужным убрать с рынка сильный компенсирующий фактор. Поэтому резкое и сильное ослабление рубля сменилось его сильным укреплением.
При этом импортерам теперь нужно меньше долларов и евро, так как экономика немного замедлилась. Обычные покупатели тоже не спешат бежать в обменники на фоне падения курсов.
Биржевые спекулянты видят этот тренд и закрывают свои позиции, массово скидывают валюту и тем самым помогают рублю укрепляться еще сильнее.
Каким будет курс рубля весной и летом
Сейчас американская валюта стремится к отметке 75,5 рубля.
Здесь проходит линия сопротивления: считается, что, дойдя до нее, цена с большой вероятностью развернется. Но, если рубеж окажется пробит, Потавин допускает дальнейшее падение доллара до 72,5 рубля.
Если это и произойдет, то ненадолго. Во втором квартале 2026 года курс доллара останется в коридоре от 75 до 80 рублей, полагает эксперт.
Теоретически рубль в мае – июне может опять укрепиться до тех уровней, которые некомфортны для госбюджета и экспортеров. В такой ситуации Минфин может опять включить бюджетное правило, не дожидаясь начала июля, и станет покупать валюту в резервы (если цены на нефть к тому времени останутся высокими).
Когда можно ждать самого низкого курса доллара
В конце весны. Тогда Минфин будет погашать крупный выпуск еврооблигаций на 2,3 млрд евро.
Государство проводит выплаты в рублях, низкий курс иностранной валюты в момент расчетов как нельзя кстати.
Подобная ситуация уже происходила во время прошлых выплат в ноябре 2025 года, заметил эксперт: тогда курс доллара опустился до минимума.
Если так будет и на этот раз, 27 мая и в ближайшие даты можно подумать о покупке валюты.
Как укрепление рубля повлияет на ставку
Крепкий рубль обычно помогает затормозить рост цен. Это аргумент в пользу снижения ключевой ставки.
Но Центробанк опасается, что события на Ближнем Востоке могут, наоборот, разогнать мировую и российскую инфляцию.
Несмотря на эти риски, эксперты ждут смягчения политики ЦБ. Скорее всего, на ближайшем заседании регулятор снизит ключевую ставку с 15% до 14,5%. Оно состоится 24 апреля.
