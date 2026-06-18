Сделать самому или нанять мастера? Как честно посчитать, что выгоднее

Сделать самому или нанять мастера? Как честно посчитать, что выгоднее4 техники для верного выбора
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Почему делить зарплату на часы — ошибка
Популярный способ решить дилемму «сам или мастер» — посчитать, сколько стоит ваш рабочий час, и сравнить с расценками специалиста. Если ваш час дешевле — значит, выгодно делать самому.
На первый взгляд логично. Но на практике эта формула часто вводит в заблуждение.
Если у вас фиксированная зарплата, лишний свободный час не превратится в дополнительный доход — и тогда самостоятельная работа действительно может оказаться выгодной. Но если вы фрилансер, предприниматель или эксперт, чей доход зависит от количества встреч и проектов, освобожденное время становится активом, говорит финансовый эксперт, гендиректор «Финтеллекта» Татьяна Волкова.
Вопрос, который советует задавать себе Волкова: что я смогу сделать за это время, если не буду заниматься задачей сам? Если освободившиеся 2–3 часа дадут вам переговоры с клиентом или оплачиваемую работу — делегировать выгоднее почти всегда.
Есть и второй сбой в формуле «зарплату делить на часы». Она измеряет только деньги, но не то, чем вы за эту экономию платите. А платите вы временем, которое могли отдать семье, отдыху или хобби. Эксперт по венчурным инвестициям, ментор акселератора Alchemist Алексей Овсянников советует считать ценность своего часа именно через то, от чего вы отказываетесь ради задачи.
Экономист Кырлан Марчел добавляет к этому понятие «качества времени». Выходной день после тяжелой рабочей недели — не бесплатный ресурс, которым можно свободно распоряжаться». Это ограниченный и довольно дорогой запас сил.
Если человек экономит 3 тысячи рублей, но теряет весь день, устает, ссорится с семьей — это плохая экономия. Важно считать не только рубли, но и последствия для здоровья, работы и семьи.
И последняя ловушка: работа почти всегда занимает больше времени, чем кажется в начале. Вы планировали управиться за два часа — а ушел весь день. Это стоит закладывать, прежде чем брать в руки инструмент.
Из чего складывается реальная цена «сделать самому»
Если формула «мой час против часа мастера» не работает, что тогда считать? Ответ простой: не один час своего времени, а полную стоимость самостоятельного решения.
В полную стоимость входит куда больше, чем сама работа. Это:
- время на изучение вопроса (видео на YouTube, форумы, советы знакомых);
- поездка в строительный магазин — и часто не одна;
- покупка или аренда инструмента, который потом будет лежать без дела;
- расходные материалы;
- риск что-то испортить и купить заново;
- цена переделки, если результат окажется так себе.
Ремонт «своими руками» выглядит дешевым только до первого сорванного крана, испорченной детали автомобиля или неправильно уложенной плитки, предупреждает Кырлан Марчел.
Психолог Родион Чепалов добавляет еще один важный нюанс: нужно честно разделять обучение и экономию. Если вы впервые в жизни ставите межкомнатную дверь, чините окно или меняете масло в машине — это не экономия. Это покупка нового навыка. И как у любой покупки, у него есть цена: лишние часы, испорченные материалы, возможно, вызов мастера в финале. Это нормально, но считать это «экономией» некорректно.
И это еще не все. Есть фактор, который сложно оцифровать, но игнорировать нельзя — удовольствие от процесса. Для одних починить кран или собрать стеллаж — это рутина и потерянный вечер. Для других — отдых, чувство компетентности и контроля над ситуацией, говорит Родион Чепалов. Если работа вам в радость, ее «цена» для вас ниже, чем для соседа, который терпеть не может возиться с инструментами.
Как понять, что пора звонить мастеру
После всей этой арифметики решение чаще всего сводится к простому правилу.
Делать самому стоит, если задача простая, обратимая, безопасная и не требует дорогого профессионального инструмента. Покрасить участок стены, собрать готовую мебель из коробки, поменять дверную ручку, настроить роутер, привести в порядок грядку — здесь вы экономите деньги, получаете навык и почти не рискуете, говорит Кырлан Марчел.
Звонить мастеру логично в противоположной ситуации — когда ошибка может стоить дороже самой услуги. Это электрика, газ, сложная сантехника, ремонт автомобиля, работа с несущими конструкциями, дорогая техника, юридические и налоговые вопросы, медицина. В этих случаях вы платите не только за руки специалиста, но и за опыт, скорость, гарантию и уверенность в результате, объясняет Кырлан Марчел.
Если самостоятельная работа займет в 2–3 раза больше времени, чем у специалиста, требует покупки инструмента и при ошибке грозит дополнительными расходами — нанимайте профессионала.
Когда числовая формула не помогает (а так бывает часто — кто измерит «риск ошибки» в рублях?), можно использовать психологический тест. Родион Чепалов предлагает задать себе три вопроса:
- Умею ли я это делать?
- Нравится ли мне этим заниматься?
- Сколько будет стоить ошибка?
Если хотя бы на два вопроса ответ отрицательный — выгоднее обратиться к специалисту. Если же работа простая, безопасная и приносит удовольствие, делайте сами: получите и экономию, и чувство удовлетворения.
Есть и третий ракурс — управленческий. Основатель строительной компании NordBox Никита Прохоренко советует посмотреть на быт как на бизнес-процесс. Он использует принцип: если важная задача отнимает больше двух часов в день, пора нанимать человека. Этот же принцип работает и дома. Если вы каждую неделю тратите по полдня на уборку, починки и мелкий ремонт — возможно, дешевле один раз договориться с клинером, разнорабочим или мастером на час, чем бесконечно жертвовать своими вечерами.
При этом необязательно сразу делегировать все. Прохоренко советует разбивать задачи на блоки: оставить себе то, что важно или приятно, а рутину отдать недорогому помощнику — например, студенту на подработку.
Тогда работает принцип очередности: сначала закрываем то, где цена ошибки максимальна (газ, электрика, авто, юридические документы). Все остальное — по мере возможностей.
Главное, не браться за опасные задачи без навыка ради сиюминутной экономии: счет потом будет больше.
В итоге набор инструментов получается такой:
- правило «простое и безопасное → сам, сложное и рискованное → мастер»;
- формула «в 2–3 раза дольше → нанимайте»;
- тест из трех вопросов;
- принцип «больше двух часов в день → делегируйте».
Любой из них работает лучше, чем привычное деление зарплаты на часы.
Почему «по дружбе» часто выходит дороже мастера
«Зачем нанимать, у меня же сосед — электрик» или «брат обещал помочь с машиной на выходных». Звучит как идеальный вариант: и качественно, и бесплатно. На практике помощь близких нередко обходится дороже, чем работа наемного специалиста. Просто счет приходит не сразу и не в рублях.
Первая скрытая статья расходов — моральные обязательства. После такой помощи у вас появляется чувство долга. Вас могут привлечь к неинтересной работе в ответ или попросить о содействии, когда у вас нет на это ни времени, ни возможностей, предупреждает Алексей Овсянников.
Вторая статья — зависимость от чужого графика. Мастер приходит, когда вам удобно, и работает, пока не закончит. Друг или родственник приедет, когда сможет, и уйдет, когда устанет. Работа делается в его темпе и по его расписанию, отмечает Татьяна Волкова. В итоге простой ремонт растягивается на недели, а иногда — на месяцы.
Третья и самая болезненная статья — невозможность спросить за результат. С мастером отношения простые: есть цена, срок, объем работ и ответственность. Если что-то не так — звоните и требуете переделать. С другом или родственником вместо договора часто появляются обиды, объясняет Кырлан Марчел.
Предъявить претензии за криво поклеенные обои или сорванные сроки практически невозможно — рискуете испортить отношения. В итоге либо живете с плохим результатом, либо доделываете сами, либо вызываете мастера и платите дважды.
Эксперты сходятся в одном: помощь друзей и родственников оправданна, когда задача простая, человек реально умеет ее делать, сроки не критичны и обе стороны спокойно относятся к мелким недочетам.
Помочь маме передвинуть шкаф, поучаствовать в субботнике у друга на даче, разобраться с настройками телефона у бабушки — это нормально. А вот доверять близкому ремонт квартиры перед переездом, дорогую технику или машину — уже рискованно.
Алексей Овсянников делает из этого жесткий вывод: проще и легче либо справиться своими силами, если уверены в результате, либо привлечь профессионала. Третий вариант — звать друга — чаще создает проблем больше, чем решает.
И здесь мы возвращаемся к главному принципу. Кырлан Марчел формулирует его так: «Выгоднее не всегда означает дешевле в моменте. Выгоднее означает безопаснее, быстрее и предсказуемее по итоговому результату».
Прежде чем взять отвертку, написать в чат «помоги, ты же умеешь» или вызвать мастера, попробуйте честно сложить все компоненты — деньги, время, риски, отношения и собственное настроение.
Универсальной формулы не существует. Но если считать не только рубли, ответ почти всегда находится сам.