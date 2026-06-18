Сделать самому или нанять мастера? Как честно посчитать, что выгоднее

Почему делить зарплату на часы — ошибка

Популярный способ решить дилемму «сам или мастер» — посчитать, сколько стоит ваш рабочий час, и сравнить с расценками специалиста. Если ваш час дешевле — значит, выгодно делать самому.

На первый взгляд логично. Но на практике эта формула часто вводит в заблуждение.

Если у вас фиксированная зарплата, лишний свободный час не превратится в дополнительный доход — и тогда самостоятельная работа действительно может оказаться выгодной. Но если вы фрилансер, предприниматель или эксперт, чей доход зависит от количества встреч и проектов, освобожденное время становится активом, говорит финансовый эксперт, гендиректор «Финтеллекта» Татьяна Волкова.