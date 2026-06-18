Скрытые возможности ИИ. 10 промптов и скиллов, которые сэкономят вам часы рутины
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Сценарии ниже подходят для всех сценариев работы с ИИ:
- веб-чат — самый простой и доступный (Claude.ai, ChatGPT, deepseek и т. д.);
- десктопный клиент — более продвинутый (например, Claude cowork, Codex desktop app);
- терминальный — для тех, кто готов подключать дополнительные инструменты (например, Claude code, Open code).
Чем сложнее интерфейс, тем шире возможности. Но даже обычного чата хватит для большинства бытовых задач.
1. Куда уходят деньги: разбор банковской выписки
Семейный бюджет — штука хитрая и загадочная. Вроде только что получили зарплату, а через неделю уже непонятно, куда все ушло. Банковская выписка, конечно, все показывает, но в ней сотня операций, полсотни названий, и глаза разбегаются. Вручную разбирать это — занятие для терпеливых.
А вот ИИ разберется быстро и в наглядной форме. Вы скачиваете выписку по счету за три месяца (в PDF или Excel) и даете одну инструкцию:
«Разнеси все траты по категориям — продукты, транспорт, кафе, подписки, ЖКХ, развлечения. Посчитай сумму и долю каждой. Покажи пять самых крупных разовых трат и подскажи, на чем можно сэкономить без потери качества жизни».
Через пару минут получаете таблицу и короткие выводы. Часто именно так находятся забытые подписки, регулярные импульсивные покупки или неожиданно дорогая доставка еды, которую вы заказывали в прошлом месяце.
Тот же прием работает и для малого бизнеса, если предприниматель сам ведет учет: «раздели поступления и списания, выдели регулярные платежи контрагентам и покажи, какие расходы выросли по сравнению с прошлым кварталом».
Только не забывайте: все, что связано с деньгами и персональными данными, — это крайне чувствительная информация, которую не стоит скармливать нейросети в «сыром» виде. Удалите номер счета и другие деаномизирующие данные перед загрузкой.
И не пользуйтесь первым попавшимся сайтом, который обещает «проанализировать выписку бесплатно», или Telegram-каналом с «бесплатным» доступом к ИИ. Выбирайте проверенный сервис.
2. Меню и семейное планирование
Слово «домохозяйка» или даже «домохозяин» до сих пор часто употребляют пренебрежительно. А между тем это тоже работа, требующая немалого количества слотов времени, внимания и мозговых усилий. Кто ведет дом, вынужден держать в голове бюджет, список продуктов, меню на неделю, расписание детских кружков и еще тысячу мелочей.
Часть этой нагрузки можно отдать ИИ — и вздохнуть свободнее. Например, в один запрос получить меню на неделю, где будут учтены все пожелания, вкусы и противопоказания для семьи:
«Составь меню на неделю на семью из четырех человек: двое взрослых, дети 6 и 9 лет. Без грибов и морепродуктов, бюджет 35 тысяч рублей. Блюда простые, не дольше 40 минут на готовку. Сразу собери список покупок, чтобы один раз заказать и хватило на неделю, сгруппированный по отделам магазина».
Тот же принцип работает для планирования поездки с детьми, расписания секций на месяц или распределения домашних дел между членами семьи. Заведите под вашу семью отдельный проект или хотя бы просто чат с контекстом, который будет хранить все постоянные переменные (например, аллергии, дни рождения, даты семейного отпуска) и сверяться с ними, когда вы даете ему новые вводные, чтобы ничего не противоречило друг другу.
«Помоги составить семейный календарь на июль. Нужно учесть оплату коммунальных услуг, дни рождения родственников, запись ребенка к врачу, техобслуживание автомобиля и подготовку к отпуску. Разбей все задачи по неделям и отметь, что нужно сделать заранее».
В один запрос можно сэкономить целый вечер раздумий и жонглирования с календарем.
3. Разобраться в договоре без юридического образования
Договор-оферта маркетплейса, налоговое уведомление, инструкция к технике — сплошные формулировки на языке, который непонятен нормальному человеку. Читаешь, перечитываешь и все равно не уверен, что правильно понял.
ИИ помогает быстро войти в курс дела и заметить подводные камни, которые легко пропустить при беглом чтении.
«Объясни простыми словами: что я обязан буду делать, в чем обязательства другой стороны, какие штрафы и последствия при неисполнении, что будет, если расторгнуть договор раньше. Отдельно выпиши пункты, которые звучат рискованно для меня как Исполнителя и которые стоит убрать из договора».
Вы получаете перевод с юридического на человеческий. И уже понимаете, о чем речь. Но предупреждаем: довольно часто нейросети ошибаются, путают статьи законов и даже могут сослаться на несуществующие нормативные акты. Поэтому по важным документам последнее слово всегда за юристом. Воспринимайте юридический диалог с ИИ не как консультацию, а как способ быстро войти в курс дела и подметить моменты, которые вы сами могли бы упустить.
4. Фото товара для маркетплейса
Допустим, вы продаете хендмейд-фигурки или кружки с принтами. Есть одно фото на телефон, сделанное в спешке. А для карточки на маркетплейсе и для соцсетей нужно несколько кадров — и желательно разных. Заказывать новую фотосессию дорого и долго.
ИИ справляется и с этим. Одна фотография — и несколько вариантов на выходе.
«Вот фото моего товара — керамическая кружка на столе. Сделай из него три варианта:
- Чистую карточку на белом фоне для маркетплейса.
- Уютный кадр с кружкой на фоне пледа и чашки кофе.
- Вертикальный вариант для историй с местом под текст сверху.
Сам товар не искажай».
Но здесь крайне важно проверять результат глазами: для карточки важно, чтобы товар остался узнаваемым и не «поплыл». В противном случае желание сэкономить и приукрасить действительность может дорого обойтись — продавца могут обвинить в несоответствии товара показанному на фото, ведь будучи выгруженным из чата в карточку товара, оно буквально становится публичной офертой.
При разумном же и трезвом подходе такие ИИ-фотосессии — хорошая экономия времени и денег, которой давно пользуются многие продавцы (даже если не признаются).
5. Письма и ответы клиентам
У многих предпринимателей и специалистов большая часть рабочего дня уходит на однотипные письма. Кому-то сообщить о переносе сроков, кому-то напомнить об оплате, кому-то ответить на типовой вопрос. Каждый раз садиться и формулировать одно и то же — утомительно.
ИИ готовит черновики за один запрос:
«Составь три варианта письма клиентам о переносе срока поставки на неделю: 1) постоянному лояльному клиенту; 2) новому клиенту; 3) клиенту, который уже был недоволен. Тон вежливый, без оправданий, с конкретной новой датой. Каждое письмо — не длиннее 5−7 предложений».
Если показать нейросети одно или несколько своих удачных писем как образец — она подхватит ваш стиль и будет писать естественнее. Так можно делать вежливые напоминания об оплате или ответы на типовые обращения — быстро и без раздражения. В итоге на каждом письме легко сэкономить 10−20 минут.
6. Доходы самозанятого
У фрилансера или владельца небольшого интернет-магазина деньги приходят отовсюду: переводы на карту, оплаты от компаний, выплаты маркетплейса. К концу месяца картина размывается, и непонятно, сколько заработал и сколько откладывать на налог.
ИИ помогает свести все в понятную таблицу. Запрос:
«Вот список поступлений за месяц. Собери их в одну таблицу: дата, источник, сумма. Посчитай общий доход, отдели поступления от физлиц и от компаний, прикинь налог по ставкам НПД 4 и 6% и покажи, сколько отложить».
На выходе — аккуратная таблица и понимание, сколько денег откладывать на налог.
Это не официальный расчет — официальный можно посмотреть в приложении «Мой налог». Но чтобы быстро оценить финансовую ситуацию, ИИ подходит идеально. Сложные вопросы лучше задать бухгалтеру.
Вообще же, если вы часто работаете с документами и проектами, лучше не ограничиваться простым веб-чатом: для некоторых сценариев понадобятся дополнительные инструменты (скиллы), которые подключаются к терминальным и десктопным клиентам. Но экономия времени стоит того.
7. ИИ против ста комментариев в Word
Коллеги прислали документ на согласование и оставили несколько десятков комментариев. Открываешь — глаза разбегаются. Искать каждый вручную неудобно, легко что-нибудь пропустить, особенно когда документ многостраничный.
Для этого существуют специальные скиллы для работы с Word-файлами (находятся в специальных репозиториях, как GitHub). Установите их (например, скилл для работы с файлами Word и скиллы для комментариев: извлечение и возврат правок) — и можете давать ИИ команды.
Сначала вы просите ИИ: «извлеки комментарии из приложенного файла с помощью /word-comments-extract». Получаете аккуратную, не перегруженную таблицу, где по каждому пункту можно проставить свое решение. Вы заполняете столбец с решениями, а потом отдаете файл обратно: «Я заполнил столбец „что делаем“ своими комментариями, отредактируй исходный файл в соответствии с моими указаниями».
Если вам нужно добавить свои правки именно в форме комментариев, есть другой скилл — /word-comments-inject. Промпт:
«Добавь мои комментарии в файл с помощью /word-comments-inject — возьми комментарии отсюда (путь к файлу, созданному /word-comments-extract с вашими правками)».
Вам не нужно перечитывать файл раз за разом, выискивая забытые комментарии. Один раз обработали таблицу — и готово.
8. Интервью вместо догадок
Неочевидный, но очень мощный прием. Иногда вы не до конца уверены в постановке задачи, или хотите заранее учесть риски и ограничения, или просто — посоветоваться с ИИ о более простом решении.
Для этого существует инструмент AskUserQuestionTool (доступен в некоторых клиентах). ИИ-помощник изучает контекст и сам, в формате интервью, уточняет у вас детали — так всплывают факторы, которые легко упустить.
Промпт (адаптируйте под себя): «Проведи со мной подробное интервью с помощью инструмента AskUserQuestionTool буквально по любым аспектам проекта: бизнес-требования, цели и метрики успеха, целевая аудитория и пользовательские сценарии, процессы и бизнес-сценарии, интеграции и зависимости, риски и ограничения, приоритизация функционала, границы базовой версии, дорожная карта, ресурсы и сроки, стейкхолдеры, UX-логика, пограничные случаи, компромиссы и допущения. Вопросы должны быть не поверхностными и не очевидными — копай вглубь, как опытный аналитик или продакт-менеджер, который вытаскивает скрытые предположения и неявные требования. Веди интервью непрерывно и последовательно, пока не соберешь полную картину. Уложи все вопросы максимум в 7 смысловых блоков (секций). После завершения интервью создай файл „Результат интервью“. Язык документа — русский».
Вы отвечаете на вопросы, и в конце получаете структурированный файл, который можно использовать как основу для ТЗ или обсуждать с командой.
9. Режим планирования
Главный совет, который сэкономит часы переделок: когда даете ИИ многошаговую задачу, не просите делать сразу. Сначала заставьте составить план. Просто добавьте в конце промпта: «Перейди в режим планирования, напиши последовательный план выполнения задачи с критериями приемки и гейтами для перехода от этапа к этапу. Не приступай к исполнению, пока я не согласую план».
В терминальном клиенте Claude Code режим планирования включается сочетанием клавиш Shift+Tab.
Вы получаете план, можете его пересмотреть, поправить, уточнить. А еще — отдать на ревью другому ИИ-ассистенту. Для плана, написанного Claude, при передаче в Codex хорошо работает такой промпт:
«Вот план, написанный дешевой open source моделью. Проведи тщательное критическое ревью и выдай новую версию. Файл назови так же, добавь версию 1.2. В своей редакции объясни причины изменений: что в исходном плане хорошо, а какие пункты требуют пересмотра. Вот контекст задачи…»
Важно: у ИИ-ревизора должен быть такой же полный контекст исходной задачи, как и у ИИ, писавшего план.
Только после вашего одобрения нейросеть начинает делать. Результат точнее, правок меньше. Потому что ИИ лучше справляется со сложной задачей, когда она разбита на шаги, а вы оценили каждый из них заранее. С такой стратегией часы переделок превращаются в несколько минут на согласование плана.
Бонус: как заставить нейросеть писать нормальным русским языком
В документах, которые создает ИИ, особенно по IT-проектам, часто возникает мешанина из русских и английских слов и технических терминов. «Фичи», «флоу», «митигировать риски» — от этого потом приходится избавляться вручную, потому что так писать нельзя. Заказчик такого не поймет.
Это можно предотвратить заранее, задав правила в начале работы. Два промпта решают проблему.
Промпт 1 — русский текст без англицизмов и выдумывания:
«Пиши деловым русским языком, без англицизмов. Английские аббревиатуры допустимы только для устоявшихся терминов: HTTP, API, LLM, SQL. Допустимы устойчивые английские названия технологий: Redis, Python, Nginx. Примеры замен: тикет → задача, скоуп → объем, митигация → снижение рисков, фича → возможность, флоу → процесс, кейс → пример. Без разговорных оценок: крутой, топовый, раскрученный, фишка. При неуверенности — „предположительно“ или ссылка на источник. Утверждения о фактах — только с доказательством либо пометкой о допущении».
Промпт 2 — требования к форматированию:
«Оформляй в Markdown. Заголовки самообъясняющие: раскрывают суть раздела, вводный абзац не нужен. Уровни: # название, ## раздел, ### подраздел. Не используй горизонтальные разделители вне таблиц. Списки нумерованные, каждый пункт с описанием 3−7 слов — без „голых“ номеров. Таблицы — для сравнений от трех строк; меньше — обычный текст или маркированный список».
Один раз задали стиль — все последующие документы выходят единообразными, без мусора и без необходимости править руками. Для проверки и правки готового текста есть специальные скиллы: ru-text и slop-stop. Они помогут отловить оставшиеся ошибки, а 10−20 минут правок на каждый документ превращаются в ноль, если правильно настроить.
Для проверки и правки готового текста можно использовать, например, скиллы ru-text и slop-stop (ищутся на GitHub).
Что в сухом остатке
Нейросети хороши не тогда, когда вы просите «сделай все за меня», и не когда используете их как поисковик. Максимальная польза — когда они берут на себя механическую работу: сортируют данные, ищут закономерности, готовят черновики. То есть избавляют от того, что отнимает время и силы.
Однако каждый промпт и скилл здесь можно и нужно дорабатывать под себя. И обязательно, как минимум на первых порах, проверять результаты с особой въедливостью, как будто вам сдает экзамен нерадивый студент. До тех пор, пока вы не убедитесь, что скиллы работают как ВАМ надо — и сможете расслабиться, перестав тратить время на скучную рутину.