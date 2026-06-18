Скрытые возможности ИИ. 10 промптов и скиллов, которые сэкономят вам часы рутины

Один раз задали стиль — все последующие документы выходят единообразными, без мусора и без необходимости править руками. Для проверки и правки готового текста есть специальные скиллы: ru-text и slop-stop. Они помогут отловить оставшиеся ошибки, а 10−20 минут правок на каждый документ превращаются в ноль, если правильно настроить.

Для проверки и правки готового текста можно использовать, например, скиллы ru-text и slop-stop (ищутся на GitHub).

Что в сухом остатке

Нейросети хороши не тогда, когда вы просите «сделай все за меня», и не когда используете их как поисковик. Максимальная польза — когда они берут на себя механическую работу: сортируют данные, ищут закономерности, готовят черновики. То есть избавляют от того, что отнимает время и силы.

Однако каждый промпт и скилл здесь можно и нужно дорабатывать под себя. И обязательно, как минимум на первых порах, проверять результаты с особой въедливостью, как будто вам сдает экзамен нерадивый студент. До тех пор, пока вы не убедитесь, что скиллы работают как ВАМ надо — и сможете расслабиться, перестав тратить время на скучную рутину.