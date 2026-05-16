Проанализируйте закупку и логистику товара

Допустим, вы хотите продавать товары для дома. Если это не собственное производство, а перепродажа, подумайте, откуда будете закупать продукцию — Россия, Китай или другая страна, как будете ввозить.

Кто-то занимается импортом самостоятельно, кто-то нанимает сторонних исполнителей: ВЭД-операторов (берут на себя поиск поставщиков, заключение контрактов, логистику, валютный контроль и таможенное оформление), таможенных брокеров.

Приехавший товар нужно упаковать и распределить по складам. Этот процесс тоже можно отдать специальной организации (фулфилмент), которая занимается распределением товара по разным площадкам маркетплейсов, забирает товар, упаковывает и переупаковывает продукции.