Самозанятость не подойдет, если...

1. Работодатель предлагает оформить ее вместо трудового договора

Компании идут на это ради экономии на налогах и страховых взносах или когда им нужен человек для редких разовых проектов, объясняет основатель сервиса «Консоль.Про» Михаил Провизион. Но если работа постоянная, соглашаться на это нельзя.

По трудовому договору работодатель перечисляет за каждого сотрудника НДФЛ — 13% — и страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. С самозанятым эти расходы исчезают: он сам платит налог в 4 или 6%, а социальные гарантии работодатель ему не обязан обеспечивать. Разница в расходах работодателя существенная — и это именно то, ради чего предлагают переход.

Вместе с трудовым договором вы теряете:

оплачиваемый отпуск;

больничные;

защиту от незаконного увольнения;

право на минимальный размер оплаты труда.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход, а не НДФЛ, — и поэтому не могут оформить налоговый вычет за квартиру, лечение или обучение.

Иногда самозанятость предлагают уже после увольнения — например, для разовых задач, подработок. Это еще более рискованный вариант. Закон прямо запрещает самозанятым работать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения — если отношения раньше строились по трудовому договору.

Если вы уволились и продолжаете работать с той же компанией как самозанятый, налоговая может пересчитать налоги и начислить штрафы. Ограничение не касается тех, кто изначально работал по договору ГПХ.

2. Вы планируете ипотеку или крупный кредит

По данным ЦИАН, банки требуют от самозанятых заемщиков работать в этом статусе не менее шести-двенадцати месяцев, чтобы претендовать на ипотеку.

Доход подтверждается чеками из приложения «Мой налог» — у сотрудника по найму для этого достаточно справки 2-НДФЛ. Многие банки дополнительно требуют привлечь созаемщика, желательно работающего по трудовому договору.

Есть еще один момент, который часто упускают. Самозанятые не платят НДФЛ — а значит, не могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости. Вычет доступен только если параллельно есть доход, облагаемый НДФЛ, например, от работы по найму.