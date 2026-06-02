Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
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Самозанятость не подойдет, если...
1. Работодатель предлагает оформить ее вместо трудового договора
Компании идут на это ради экономии на налогах и страховых взносах или когда им нужен человек для редких разовых проектов, объясняет основатель сервиса «Консоль.Про» Михаил Провизион. Но если работа постоянная, соглашаться на это нельзя.
По трудовому договору работодатель перечисляет за каждого сотрудника НДФЛ — 13% — и страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. С самозанятым эти расходы исчезают: он сам платит налог в 4 или 6%, а социальные гарантии работодатель ему не обязан обеспечивать. Разница в расходах работодателя существенная — и это именно то, ради чего предлагают переход.
Вместе с трудовым договором вы теряете:
- оплачиваемый отпуск;
- больничные;
- защиту от незаконного увольнения;
- право на минимальный размер оплаты труда.
Самозанятые платят налог на профессиональный доход, а не НДФЛ, — и поэтому не могут оформить налоговый вычет за квартиру, лечение или обучение.
Иногда самозанятость предлагают уже после увольнения — например, для разовых задач, подработок. Это еще более рискованный вариант. Закон прямо запрещает самозанятым работать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения — если отношения раньше строились по трудовому договору.
Если вы уволились и продолжаете работать с той же компанией как самозанятый, налоговая может пересчитать налоги и начислить штрафы. Ограничение не касается тех, кто изначально работал по договору ГПХ.
2. Вы планируете ипотеку или крупный кредит
По данным ЦИАН, банки требуют от самозанятых заемщиков работать в этом статусе не менее шести-двенадцати месяцев, чтобы претендовать на ипотеку.
Доход подтверждается чеками из приложения «Мой налог» — у сотрудника по найму для этого достаточно справки 2-НДФЛ. Многие банки дополнительно требуют привлечь созаемщика, желательно работающего по трудовому договору.
Есть еще один момент, который часто упускают. Самозанятые не платят НДФЛ — а значит, не могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости. Вычет доступен только если параллельно есть доход, облагаемый НДФЛ, например, от работы по найму.
На самозанятости вы теряете до 260 000 рублей при покупке жилья и до 390 000 рублей на процентах по ипотеке.
Если вы планируете ипотеку в ближайшие год-два, заранее оцените: не выгоднее ли зарегистрировать ИП на общей системе налогообложения.
3. Вы работаете только с одним заказчиком
Закон не запрещает самозанятым работать только с одним клиентом, но это привлекает внимание налоговой. Инспекторы смотрят не на текст договора, а на то, как устроена работа на деле.
Если вы получаете фиксированную сумму в одни и те же дни, соблюдаете рабочий график компании, пользуетесь ее программами и отчитываетесь за каждый час — для налоговой это обычная работа по найму.
В таком случае компании придется доплатить за вас 13% НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы. А вам как самозанятому могут пересчитать налог по ставке 13% вместо льготных 6% и заставить менять формат работы.
С октября 2026 года Минэкономразвития планирует ограничить работу самозанятых с единственным заказчиком через цифровые платформы.
Если вы сотрудничаете с одной компанией через биржу или агрегатор дольше шести месяцев подряд и отрабатываете больше 160 часов в месяц, платформа будет обязана заблокировать ваш контракт. Государство приравнивает такую нагрузку к полноценной пятидневной работе в штате, которую нельзя маскировать под фриланс.
4. Вы планируете беременность
На обычной работе женщина получает декретные выплаты, размер которых зависит от ее средней зарплаты за два прошлых года. Самозанятым такие деньги не платят — они могут получить только минимальное фиксированное пособие от государства, которое никак не связано с их реальным доходом.
С 1 января 2026 года самозанятые могут добровольно оформить страховку в Соцфонде, чтобы получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно подать заявление и каждый месяц платить взносы.
Максимальная выплата по такой страховке ограничена — не больше 50 000 рублей в год.
Если вы планируете завести ребенка в ближайшие два-три года, работать как самозанятая просто невыгодно. Из-за разницы в правилах расчета выплат вы можете потерять несколько сотен тысяч рублей по сравнению с обычной работой в штате.
5. Вы не хотите копить на пенсию самостоятельно
Самозанятые не обязаны платить взносы на будущую пенсию. Но тогда годы работы на себя в старости никак не учтут при расчете будущего пособия.
Вы можете платить взносы добровольно через Соцфонд — тогда эти годы пойдут в стаж.
Если вы параллельно устроены в компании по трудовому договору, стаж продолжает идти по основному месту работы. В этом случае подрабатывать на себя можно спокойно — статус самозанятого на будущую пенсию никак не повлияет.
6. Ваш доход стабильно выше 200 тысяч рублей в месяц
Самозанятость возможна только до тех пор, пока ваш доход не превысил 2,4 млн рублей в рамках одного календарного года.
Как только вы перешагнете этот порог, статус самозанятого сразу аннулируют. Каждое 1 января счетчик обнуляется и отсчет начинается заново. Если ваш ежемесячный доход высокий, лимит закончится задолго до конца года.
Вот когда вы упретесь в лимит при стабильном доходе:
|Доход в месяц
|Когда закроется лимит (2,4 млн ₽)
|400 000 ₽
|В июне — за 6 месяцев
|300 000 ₽
|В августе — за 8 месяцев
|250 000 ₽
|В октябре — за 10 месяцев
|200 000 ₽
|В декабре — впритык к лимиту
При доходе в 150–170 тысяч рублей в месяц вы укладываетесь в годовой лимит, но крупная премия или дополнительный заказ в конце года могут его превысить.
После превышения лимита вам придется платить обычный НДФЛ 13% со всех новых поступлений как физлицо, либо срочно открывать ИП и переходить на другой режим.
Оформлять документы в спешке неудобно. Поэтому, если вы изначально зарабатываете около 200 тысяч рублей в месяц и планируете расти, практичнее сразу открыть ИП на УСН «Доходы» (6%).
Это избавит от лишней бумажной волокиты и сюрпризов в конце года.
7. Ваши основные заказчики — юридические лица
Если вы работаете с физлицами, никаких проблем не будет. Но крупным компаниям на общей системе налогообложения (ОСНО) важно получать документы с НДС, чтобы уменьшать свои налоги. По правилам ФНС, самозанятые этот налог не платят, поэтому выставить счет-фактуру не могут.
В итоге часть корпоративного рынка для вас закроется: одни заказчики сразу откажутся от сотрудничества, другие попросят скидку в размере своих налоговых потерь — а это до 20% от стоимости ваших услуг.
Если вы планируете работать в основном с бизнесом, а не с частными клиентами, самозанятость может мешать. В такой ситуации выгоднее сразу открыть ИП — это предоставит вам доступ к крупным корпоративным заказам без ограничений.
8. Вы зарабатываете нестабильно или часто делаете перерывы в работе
На первый взгляд, самозанятость удобна: если нет заказов, вы ничего не платите. Но есть и минус — вы остаетесь без денег во время болезни или затяжного перерыва в работе.
Как уже говорилось, максимальная выплата по больничному у самозанятых ограничена — не больше 50 000 рублей в год. У штатных сотрудников выплаты зависят от их реальной зарплаты и могут быть в разы выше.
Чтобы получать больничные, нужно подать заявление в приложении «Мой налог», на Госуслугах или в отделении Соцфонда, а затем каждый месяц самостоятельно платить взносы.
Если вы заболеете без оформленной страховки, никакой компенсации от государства не будет. Для тех, чей заработок полностью зависит от физической работы, — строителей, курьеров, мастеров красоты — этот вопрос лучше решить сразу при регистрации, а не откладывать на потом.
Как оформить самозанятость. Понятная инструкция
Зарегистрировать самозанятость можно онлайн за несколько минут — без поездок в налоговую и заполнения бумаг.
ФНС разрешает пройти регистрацию четырьмя способами. Самый популярный и быстрый — в мобильном приложении «Мой налог». Для этого понадобится сфотографировать паспорт на камеру телефона или ввести свой ИНН с паролем от личного кабинета налоговой.
|Как регистрироваться
|Что для этого нужно
|В приложении «Мой налог»
|Паспорт и селфи либо ИНН и пароль от личного кабинета налоговой
|На сайте налоговой (npd.nalog.ru)
|ИНН и пароль от личного кабинета ФНС
|Через мобильное приложение банка
|Доступ в приложение вашего банка-партнера
|Через «Госуслуги»
|Подтвержденная учетная запись на портале
Сразу после регистрации вы можете отправлять клиентам чеки и принимать оплату. Первый налог начислят не сразу. Например, если вы зарегистрировались в июне, первая платежка придет только к середине августа, а оплатить ее нужно будет до 28 августа.
Все расчеты приложение делает автоматически, вам нужно только вовремя переводить деньги.
Налоговый вычет от государства
Первые 10 000 рублей налога вам платить не придется — эту сумму компенсируют автоматически. Пока бонус не израсходован, налог при работе с физлицами снижается с 4 до 3%, а при работе с компаниями — с 6 до 4%.
Какие налоги платят самозанятые
У самозанятых возможны всего две налоговые ставки — они зависят от того, кто именно переводит вам деньги.
Если вы принимаете оплату от физлиц, налог составляет 4%, а если от компаний или ИП — 6%. Никаких других обязательных платежей или взносов нет.
Декларации и отчеты сдавать не нужно: приложение само все считает, а налог списывается раз в месяц — оплатить его нужно до 28-го числа.
|Что получает самозанятый
|Чего он лишается
|Низкий налог (4 или 6%)
|Пенсионный стаж (если не платить взносы самому)
|Никаких обязательных страховых взносов
|Оплачиваемый отпуск от нанимателя
|Никаких деклараций и отчетов
|Декретные выплаты по средней зарплате
|Возможность работать без статуса ИП
|Право на налоговые вычеты по НДФЛ (например, за покупку квартиры)
|Совмещение с официальной работой в штате
|Защита по Трудовому кодексу
|Оплата больничных по желанию (до 50 000 ₽ в год)
|Возможность выставлять счета-фактуры с НДС
Отменят ли самозанятость
Нет, по крайней мере до 2029 года: закон о самозанятых действует до этого срока.
Этот налоговый режим ввели в 2019 году как эксперимент на 10 лет. На протяжении всего этого срока государство не имеет права повышать налоговые ставки.
Но контролировать самозанятых будут жестче. Налоговая служба активно ищет компании, которые оформляют самозанятых вместо обычных сотрудников, чтобы уклоняться от страховых взносов.
Главное
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Самозанятость — простой и законный режим для фрилансеров и людей с нерегулярными подработками, но не универсальное решение для всех, кто хочет работать официально.
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Если работодатель предлагает самозанятость вместо трудового договора, вы рискуете потерять право на оплачиваемый отпуск, больничные, пенсионный стаж и защиту по Трудовому кодексу.
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Закон запрещает самозанятым работать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения — нарушение грозит перерасчетом налогов.
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Банки рассматривают самозанятых сложнее при одобрении ипотеки, а налоговый вычет за жилье недоступен без дохода, облагаемого НДФЛ.
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Годовой лимит дохода на самозанятости — 2,4 миллиона рублей: при заработке от 150 тысяч в месяц он заканчивается меньше чем за полтора года.
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Декретные при самозанятости остаются минимальными; больничные с 2026 года доступны добровольно — но не более 50 000 рублей в год.
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Пенсионный стаж при самозанятости не идет автоматически — только при добровольных взносах в Соцфонд.
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Режим самозанятости действует до 2029 года, ставки по закону не изменятся — но контроль за схемами подмены трудовых отношений последовательно усиливается.
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