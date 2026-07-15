Среднедушевой доход считают по формуле:

Все учитываемые доходы семьи за 12 месяцев ÷ 12 ÷ количество членов семьи.

Если результат равен региональному прожиточному минимуму или превышает его, в пособии отказывают.

Если семья прошла этот фильтр, Соцфонд определяет размер выплаты. Для этого смотрят, насколько доход ниже минимума.

Сначала рассчитывают вариант с 50% от регионального прожиточного минимума. Если даже с этой доплатой среднедушевой доход семьи всё равно не дотягивает до минимума, выплату повышают до 75%. Если и этого недостаточно — назначают 100%.

При этом для беременной женщины в расчёте используют прожиточный минимум для трудоспособного населения, а для ребёнка — детский прожиточный минимум.

Льгота для многодетных семей

Для многодетных семей, которые уже получали пособие, действует льгота. Им могут продлить выплату на 12 месяцев, даже если доход превышает прожиточный минимум — но не более чем на 10 %.

Если многодетная семья уже получала пособие, при повторном обращении она может сохранить выплату еще на 12 месяцев, если доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%.

При этом размер пособия установят в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка

Льгота не отменяет проверку имущества, минимального дохода и других условий.

Что входит в среднедушевой доход

Доходом обычно считают :

зарплату, премии, отпускные и выплаты по гражданско-правовым договорам;

доходы ИП и самозанятых;

пенсии, стипендии и пособие по безработице;

больничные;

алименты;

доходы от аренды и продажи имущества;

проценты по вкладам;

денежное довольствие военнослужащих и силовиков;

авторские вознаграждения и другие облагаемые доходы.

Что Соцфонд не учитывает:

выплаты по социальному контракту,

налоговые вычеты,

некоторые целевые субсидии,

отдельные выплаты участникам боевых действий и их семьям,

региональный маткапитал,

доходы школьников и студентов до 18 лет от работы во время учебы,

некоторые компенсации людям с инвалидностью.

С марта 2026 года из расчета исключены необлагаемые НДФЛ единовременные выплаты работодателя при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребенком в пределах установленного налогового лимита.

Как избежать превышения дохода из-за крупной сделки

Из-за одной крупной, но разовой выплаты могут отказать в пособии. Например, если деньги поступили от продажи квартиры или авто.

Даже если деньги уже потрачены, их все равно посчитают — и среднедушевой доход семьи может оказаться выше прожиточного минимума.