В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно оказаться без выплаты в 2026 году
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Как Соцфонд оценивает нуждаемость в 2026—2027 годах
Социальный фонд России (СФР) проводит комплексную оценку того, нуждается ли семья в пособии. Он проверяет:
- Подходит ли вы по статусу. Например, есть ли у вас гражданство России и живет ли вы в стране;
- Не превышает ли среднедушевой доход семьи региональный прожиточный минимум.
- Есть ли у каждого трудоспособного взрослого доход не ниже установленного минимума или уважительная причина, почему его нет.
- Укладывается ли имущество семьи в допустимые лимиты.
- Не превышает ли доход по банковским вкладам установленный предел.
- Совпадают ли сведения из заявления с данными госреестров.
СФР взаимодействует с налоговой службой, ГИБДД, Росреестром и другими госорганами. Пособие назначают, если семья соответствует всем критериям нуждаемости.
Кто входит в состав семьи и почему это влияет на отказ
Допустим, вы обратились за единым пособием. Кого из вашей семьи учтет СФР при оценке нуждаемости:
- вас;
- супруга или супругу;
- несовершеннолетних детей,
- детей под опекой или попечительством;
- детей до 23 лет, если они учатся очно, кроме обучения только по дополнительным программам.
Не учитываютсядоходы и имущество бабушек, дедушек, братьев и сестер, родителей, а также партнеров без зарегистрированного брака — даже если они зарегистрированы с вами по одному адресу.
Их доходы и имущество не учитываются только потому, что они зарегистрированы по одному адресу.
Из состава семьи при оценке доходов и имущества исключают людей на полном государственном обеспечении, лишенных родительских прав в отношении ребенка.
Также не считаются военнослужащие по призыву, заключенные под стражу и отбывающие наказание, объявленные в розыск или безвестно отсутствующие, а также находящихся на принудительном лечении.
Состав семьи влияет на расчет среднедушевого дохода, перечень доходов и имущества. Ошибка в составе семьи может изменить результат проверки.
Если не включить очно обучающегося ребенка до 23 лет, доход семьи разделят на меньшее количество человек, и среднедушевой показатель может оказаться выше.
Если не указать супруга, СФР все равно получит сведения о браке, но в пособии могут отказать из-за недостоверных данных.
Каким должен быть среднедушевой доход семьи
Если общий доход семьи выше регионального прожиточного минимума на человека, семье в пособии откажут.
Чтобы сравнить доход семьи с прожиточным минимумом, СФР учитывает доходы за 12 календарных месяцев, которые заканчиваются за месяц до подачи заявления на пособие.
Пример
При обращении в сентябре 2026 года СФР учтет доходы за 12 месяцев — с сентября 2025 по август 2026 года. Месяц подачи заявления (сентябрь) в расчет не входит.
Среднедушевой доход считают по формуле:
Все учитываемые доходы семьи за 12 месяцев ÷ 12 ÷ количество членов семьи.
Если результат равен региональному прожиточному минимуму или превышает его, в пособии отказывают.
Если семья прошла этот фильтр, Соцфонд определяет размер выплаты. Для этого смотрят, насколько доход ниже минимума.
Сначала рассчитывают вариант с 50% от регионального прожиточного минимума. Если даже с этой доплатой среднедушевой доход семьи всё равно не дотягивает до минимума, выплату повышают до 75%. Если и этого недостаточно — назначают 100%.
При этом для беременной женщины в расчёте используют прожиточный минимум для трудоспособного населения, а для ребёнка — детский прожиточный минимум.
Льгота для многодетных семей
Для многодетных семей, которые уже получали пособие, действует льгота. Им могут продлить выплату на 12 месяцев, даже если доход превышает прожиточный минимум — но не более чем на 10 %.
Если многодетная семья уже получала пособие, при повторном обращении она может сохранить выплату еще на 12 месяцев, если доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%.
При этом размер пособия установят в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка
Льгота не отменяет проверку имущества, минимального дохода и других условий.
Что входит в среднедушевой доход
Доходом обычно считают :
- зарплату, премии, отпускные и выплаты по гражданско-правовым договорам;
- доходы ИП и самозанятых;
- пенсии, стипендии и пособие по безработице;
- больничные;
- алименты;
- доходы от аренды и продажи имущества;
- проценты по вкладам;
- денежное довольствие военнослужащих и силовиков;
- авторские вознаграждения и другие облагаемые доходы.
Что Соцфонд не учитывает:
- выплаты по социальному контракту,
- налоговые вычеты,
- некоторые целевые субсидии,
- отдельные выплаты участникам боевых действий и их семьям,
- региональный маткапитал,
- доходы школьников и студентов до 18 лет от работы во время учебы,
- некоторые компенсации людям с инвалидностью.
С марта 2026 года из расчета исключены необлагаемые НДФЛ единовременные выплаты работодателя при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребенком в пределах установленного налогового лимита.
Как избежать превышения дохода из-за крупной сделки
Из-за одной крупной, но разовой выплаты могут отказать в пособии. Например, если деньги поступили от продажи квартиры или авто.
Даже если деньги уже потрачены, их все равно посчитают — и среднедушевой доход семьи может оказаться выше прожиточного минимума.
Лайфхак
Законный способ избежать отказа в едином пособии — подать заявление позже, когда разовый доход выйдет из расчетных 12 месяцев. Это не сокрытие дохода: расчетный период определяется датой обращения.
Как работает правило нулевого дохода и восьми МРОТ
Правило восьми МРОТ
С 1 января 2026 года для получения единого пособия доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетные 12 месяцев должен быть не меньше восьми МРОТ.
При МРОТ 27 093 рубля порог в 2026 году составляет 216 744 рубля на взрослого. Соцфонд учитывает для этого порога не все поступления в бюджет семьи. Считаются только те доходы, которые показывают трудовую или иную экономическую активность:
- зарплата,
- доход от бизнеса или, например, самозанятости,
- пенсия,
- стипендия,
- больничные.
Один высокий доход супруга не компенсирует отсутствие минимального дохода у другого: условие проверяют по каждому трудоспособному члену семьи отдельно.
Пример
Супруг заработал за расчетный период 900 000 рублей, супруга — 150 000. Супругам откажут в пособии, потому что доход супруги меньше восьми МРОТ, а уважительной причины для такого низкого заработка не было. Что это за причины — читайте ниже.
Правило нулевого дохода
Единое пособие на детей можно оформить даже в том случае, если дохода нет, но на это есть уважительная причина.
Одного бытового объяснения недостаточно. Например, «не работал, потому что не было подходящих вакансий» — это не тоже самое, что официальный статус безработного в службе занятости.
Уважительные причины отсутствия или низкого дохода
СФР признает уважительными, в частности, следующие обстоятельства:
- беременность не менее шести месяцев расчетного периода либо срок от 12 недель на дату обращения;
- уход за ребенком до трех лет;
- статус единственного родителя или единственного опекуна;
- уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства первой группы;
- уход за человеком с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, или человеком старше 80 лет;
- очное обучение до 23 лет;
- срочная служба и три месяца после демобилизации;
- непрерывное лечение от трех месяцев, в том числе уход за длительно болеющим ребенком;
- официальная безработица, но не более шести месяцев;
- нахождение под стражей, домашним арестом или отбывание наказания, а также до трех месяцев после освобождения;
- принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца;
- статус многодетной семьи — им может воспользоваться один из родителей.
Важно: уважительная причина должна быть актуальна именно в пределах расчетного периода или на дату обращения, если правила предусматривают такую возможность.
Не признается уважительной причиной:
-
Низкая зарплата: например, если человек работает неполный рабочий день без объективных причин.
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Нежелание работать — чтобы отсечь таких людей и придумали правило «нулевого дохода».
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Отсутствие официального трудоустройства без подтвержденных уважительных причин.
-Уход за близким родственником, если он не ребенок до 3 лет и не инвалид I группы — при отсутствии необходимости ухода.
Допустим, женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, не имела других доходов. Это уважительная причина, и пособие могут назначить. Другая ситуация: мужчина не работал 6 месяцев, но не состоял на учете в центре занятости, не имел подтвержденной болезни и не занимался уходом за кем-либо. Ему откажут.
Что изменится в уважительных причинах с 21 июля
С 21 июля 2026 года уход за нетрудоспособным человеком будет учитываться как уважительная причина отсутствия дохода только при условии близкого родства То есть уход должен быть за своим ребенком, родителем, супругой, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком.
СФР потребует подтвердить сам период ухода и родство. Например, при уходе за матерью супруга могут понадобиться свидетельство о браке и свидетельство о рождении супруга.
Оценка имущества: лимиты по недвижимости, авто, земле
Даже семья с очень низким доходом может получить отказ в едином пособии из-за своего имущества. Оценивают не рыночную стоимость, а количество объектов, площадь, вид, возраст и некоторые характеристики транспорта.
Какое имущество допустимо
|Имущество
|Обычно допустимо
|Когда возникает риск отказа
|Квартиры
|Одна любой площади; несколько, если суммарно не более 24 м² на человека
|Несколько квартир и площадь выше 24 м² на человека
|Жилые дома
|Один любой площади; несколько, если суммарно не более 40 м² на человека
|Несколько домов и площадь выше 40 м² на человека
|Дача (садовый дом)
|Одна
|Две и более
|Гараж или машино-место
|Одно; два — для многодетных семей, семей с человеком с инвалидностью или если транспорт/помещение получено по программе соцподдержки
|Превышение допустимого количества
|Земля
|Общая площадь всех участков не более 0,25 га (для города) или 1 га (для сельской местности)
|Общая площадь выше лимита
|Нежилое помещение
|Одно
|Два и более учитываемых помещений
|Автомобиль
|Один; два — для многодетных семей, семей с человеком с инвалидностью или если авто получено по программе соцподдержки
|Лишний автомобиль либо автомобиль младше 5 лет с мощностью двигателя свыше 250 л. с. (исключение — семьи с четырьмя и более детьми)
|Мотоцикл
|Один; два — в тех же льготных случаях, что и для авто
|Превышение количества
|Самоходная техника младше 5 лет
|Одна единица; иногда две — при социальной поддержке
|Превышение лимита
|Катер или моторная лодка младше 5 лет
|Одна
|Два и более
Что не должны учитывать
При оценке имущества СФР исключает:
- жилье, признанное непригодным;
- объекты под арестом или запретом регистрационных действий,
- имущество, предоставленное как мера социальной поддержки,
- некоторые небольшие доли,
- имущество опекаемых детей,
- хозпостройки на участках ИЖС и ЛПХ,
- земли сельхозназначения,
- самоходную технику и маломерные суда старше пяти лет.
Доли в недвижимости не учитывают, если совокупная доля всех членов семьи не превышает одну треть объекта.
Отказ из-за вкладов и процентов
СФР смотрит конкретно на доходы по вкладам.
Если за весь прошлый календарный год семья получила по процентам больше, чем прожиточный минимум на человека в регионе, — в пособии могут отказать.
Пример
Допустим, региональный прожиточный минимум — 18 000 рублей. За расчетный период семья получила 20 500 рублей в виде процентов по вкладу — это больше прожиточного минимума, поэтому есть риск, что в пособии откажут.
Но если вклад закрыли не позже чем за 6 месяцев до подачи заявления, эти проценты не учтут при оценке дохода.
Значит, вероятность отказа будет ниже.
Отказ из-за алиментов и «серых» доходов
Алименты
Алименты входят в доход семьи. Если их назначил суд, СФР использует подтвержденные суммы. Если решения суда по алиментам нет, СФР сам рассчитает «виртуальную» долю.
С 1 марта 2026 года берут долю от средней зарплаты по региону за предыдущий год: примерно 25% на одного ребенка, 33% на двоих, 50% на троих и более.
Это может искусственно завысить среднедушевой доход и стать причиной отказа.
«Серые» доходы
Соцфонд пользуется сведениями от налоговой, работодателей, банков и других ведомств. В оценку доходов не включает движения по вашим счетам и картам.
Но с 1 октября по 31 декабря в Подмосковье, ХМАО и ЯНАО проведут эксперимент. Если вы живете там, будьте готовы к отказу в едином пособии, если поступления на ваши банковские счета превысят 200% общего дохода семьи
Переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и доход от продажи имущества из общей суммы поступлений исключат.
Ошибки в заявлении и документах
Заявление обычно заполняют на Госуслугах. СФР самостоятельно запрашивает большую часть сведений у других госорганов и ведомств.
Но есть нюанс: вы сами отвечаете за точность тех данных, которые фонд не может проверить без дополнительных сведений от вас.
Например, если алименты оформляли по нотариальному соглашению, СФР не получит сам документ автоматически.Нужно приложить его копию.
Частые ошибки:
- не указывают супруга или ребенка;
- допускают ошибки в номере СНИЛСа, дате рождения или реквизитах актовой записи;
- не указывают расторжение брака или, наоборот, обычное расставание обозначают как развод;
- некорректно указывают причину отсутствия дохода;
- не представляют документы по запросу СФР;
- указывают реквизиты карты вместо банковского счета;
- подают заявление на ребенка, пособие на которого уже получает другой родитель;
- не подтверждают, что получили имущество как меру поддержки (например, землю многодетным или жилье по целевой программе);
Если фонд обнаружит техническую ошибку, заявление могут вернуть на доработку.
На исправление дают пять рабочих дней.
Если человек намеренно указал неверные данные, СФР может прекратить выплату и потребовать вернуть переплату.
Какие документы могут потребоваться
Точный перечень зависит от ситуации. Чаще всего отдельно подтверждают эти факты:
-
ребёнок до 23 лет учится очно — нужна справка из вуза или колледжа, где сказано, что обучение очное и сколько оно длится;
-
ухаживаете за родственником, которому нужен постоянный уход, — понадобятся документы, которые подтверждают родство (свидетельство о рождении или браке) и сам факт ухода (справка из больницы, заключение МСЭ или акт проверки условий жизни);
-
долго лечились — приложите выписки из медкарты, справки о том, что лежали в больнице, или заключения врачей;
-
платите или получаете алименты — зависит от ситуации: если есть нотариальное соглашение — его копия, если решение суда — само решение или судебный приказ, если идет взыскание через приставов, нужно предоставить документы из ФССП с данными о долге и платежах;
-
жильё или машину дали как помощь от государства — возьмите договор передачи, сертификат, распоряжение властей или выписку из программы поддержки;
-
жильё признали непригодным для жизни — нужен акт проверки, заключение специальной комиссии или решение суда;
-
живёте в регионе, но прописки нет — подтвердить помогут временная регистрация, договор аренды, справка от управляющей компании, квитанции за коммуналку на ваше имя либо справка с работы или учёбы;
-
есть документы о браке или рождении из другой страны — приносите их с нотариально заверенным переводом, при необходимости — с легализацией;
-
получаете доход, которого нет в российских базах, — соберите справки от работодателя, договоры (например, ГПХ), выписки по счетам, декларации или бумаги о выплатах из‑за рубежа.
Формальные основания для отказа: ценз оседлости, сроки, дубли заявлений
Иностранцы и проживающие за рубежом семьи
Единое пособие положено только гражданам России, которые постоянно живут в стране. Если у вас или у ребенка иностранное гражданство либо семья постоянно живет за границей, выплату не назначат.
Беременные
Беременной женщине нужно встать на учет в женской консультации до 12 недель. Дальше важно регулярно посещать врача: если не предоставлять сведения о визитах, выплаты могут приостановить.
С детьми
Пособие назначают до месяца, в котором ребенку исполнилось 17 лет, включительно. Обычно платить начинают с месяца обращения.
Если подать заявление на новорожденного в течение первых шести месяцев, выплату назначат с месяца рождения и перечислят деньги за прошедшие. Если этот срок пропустить, пособие за прошлые месяцы не дадут.
Совет
Если вы получаете пособие и срок его назначения заканчивается, лучше подать новое заявление в последний месяц текущего периода. Если подать слишком рано, система еще не сможет рассчитать новый период. Если слишком поздно, между выплатами может появиться перерыв.
Важно учесть: два родителя не могут получать единое пособие на одного ребенка одновременно. При дублирующих заявлениях СФР проверит, кому уже назначена выплата и с кем проживает ребенок.
Ошибка особенно вероятна после развода или смены места жительства ребенка.
Сколько времени рассматривают заявление и как сообщают о решении
СФР обычно принимает решение) за 10 рабочих дней. В некоторых случаях срок могут продлить до 30 рабочих дней — например, если нужные сведения еще не поступили от других ведомств.
Если в выплате откажут, уведомление с причиной придет на Госуслуги в течение рабочего дня после решения.
Что делать при отказе: обжалование и повторная подача
Сначала нужно прочитать точную формулировку отказа. Формулировки «превышен доход», «не подтвержден доход», «превышен имущественный критерий» и «не представлены документы» требуют разных действий.
Когда лучше подать заново
Новое заявление имеет смысл, если причина объективно устранена:
- исправлена ошибка в анкете;
- закончился расчетный период с высоким разовым доходом;
- закрыт вклад и прошел шестимесячный срок;
- оформлено алиментное соглашение или судебный акт;
- появились документы об уважительной причине;
- доход взрослого достиг минимального порога;
- изменился состав семьи.
СФР разрешает подать новое заявление в любое время после того, как причину отказа устранят. А просто подавать заявление, ничего не исправив, обычно бессмысленно: фонд получит те же сведения и вынесет такое же решение.
Когда стоит жаловаться
Жалоба уместна, если:
- фонд учел имущество, которого нет или которое должно быть исключено;
- не засчитал подтвержденную уважительную причину;
- неверно определил состав семьи;
- посчитал доход не за тот период;
- потребовал документ, не предусмотренный правилами;
- отказал без основания;
- нарушил срок;
- не исправил техническую ошибку.
Жалобу можно подать через Госуслуги (систему досудебного обжалования), МФЦ, лично или по почте. СФР рассматривает обычную жалобу до 15 рабочих дней, а жалобу на отказ принять документы или исправить опечатку — до пяти рабочих дней.
Решение по жалобе можно обжаловать в вышестоящем органе СФР или в суде.
В жалобе полезно указать:
- дату и номер заявления;
- дату и формулировку отказа;
- конкретный расчет или факт, с которым семья не согласна;
- ссылки на подтверждающие документы;
- требование пересмотреть решение.
В территориальное отделение Социального фонда России
Прошу пересмотреть решение об отказе в назначении единого пособия по заявлению от [дата, номер]. В уведомлении указано основание: [точная формулировка].
С отказом не согласен(на), поскольку [краткое объяснение].
Подтверждающие обстоятельства: [перечень документов и сведений]. Прошу проверить расчет дохода, состав семьи и сведения об имуществе, отменить ошибочное решение и повторно рассмотреть заявление.
Приложения: [список].
Как снизить риск отказа до подачи: чек-лист
-
Определите расчетный период: 12 месяцев, заканчивающихся за месяц до обращения.
-
Сложите учитываемые доходы семьи и сравните среднедушевой показатель с региональным прожиточным минимумом.
-
Проверьте доход каждого трудоспособного взрослого: в 2026 году — не менее 216 744 ₽ либо пропорционально меньше при уважительных причинах.
-
Соберите подтверждения уважительных причин и проверьте, сколько месяцев они охватывают.
-
Проверьте состав семьи: в него входят супруг, все несовершеннолетние дети, опекаемые дети и очники до 23 лет, если есть.
-
Закажите выписку ЕГРН и проверьте автомобили, мотоциклы, лодки и самоходную технику.
-
Убедитесь, что социально предоставленное или непригодное имущество правильно отражено и подтверждается документами.
-
Посчитайте проценты по всем вкладам членов семьи и сравните их с региональным прожиточным минимумом.
-
При разводе оформите алименты судебным актом или нотариальным соглашением; при задолженности сохраните документы приставов.
-
Проверьте данные на Госуслугах: ФИО, СНИЛС, акты ЗАГС, детей, брак, адрес и банковский счет.
-
Следите за уведомлениями СФР и представьте запрошенные документы в срок.
-
Не подавайте повторное заявление без устранения причины предыдущего отказа.
-
В Подмосковье, ХМАО и ЯНАО учитывайте эксперимент с оборотами по счетам с октября 2026 года.
-
Подавая заявление в 2027 году, заново проверьте МРОТ и прожиточный минимум: с 2026 года они могут измениться
Частые вопросы
Уважительная причина была не весь год. Как это повлияет на минимальный доход?
Если уважительная причина отсутствия дохода была меньше 10 месяцев из 12, минимальный доход считают только за оставшиеся месяцы.
Берут 8 МРОТ, делят на 12 месяцев и умножают на количество месяцев, когда уважительной причины не было. В 2026 году МРОТ равен 27 093 рубля, поэтому 8 МРОТ — это 216 744 рубля.
Допустим, человек 4 месяца был официально безработным — это уважительная причина. Значит, доход нужно подтвердить за оставшиеся 8 месяцев.
Считаем: 216 744 ÷ 12 × 8 = 144 496 рублей.
Это и есть минимальный доход, который надо показать за эти 8 месяцев. Если уважительные причины в сумме покрывают 10 месяцев или больше, отказать только из‑за отсутствия или недостатка дохода не должны.
Семья продала автомобиль или квартиру, но имущество все равно учли и отказали в пособии. Как такое возможно?
Причина может быть в реестровой ошибке. СФР получает сведения о недвижимости из Росреестра, о транспорте — из МВД, о маломерных судах — из МЧС. Бывает, что по документам имущество все еще числится за семьей, хотя фактически его уже нет.
Сам договор купли‑продажи не обновляет реестры автоматически. Пока сведения в базах не изменятся, СФР будет учитывать это имущество при оценке нуждаемости. Перед тем как подавать заявление, стоит убедиться, что данные уже обновились:
- закажите выписку из ЕГРН — она покажет актуальный статус недвижимости;
- проверьте сведения о транспорте через официальные сервисы.
Если видите, что имущество по‑прежнему числится за вами, сначала нужно добиться актуализации данных в профильном ведомстве (Росреестре, МВД и т. п.) — именно оттуда СФР получает сведения.
После того как запись обновят, можно подавать новое заявление на пособие.
Как и кому назначают пособие после развода?
Для назначения выплаты важно, с кем живет ребенок.
Если после развода суд определил, что ребенок живет с другим родителем, прежнему получателю могут прекратить выплачивать пособие. Еще отказы бывают, если оба разведенных супруга подали заявление на одного ребенка.
Важно: раздельное проживание супругов без развода ничего не меняет. Оба остаются членами одной семьи, их доходы и имущество участвуют в оценке.
Второй родитель не платит алименты. Как их учтут при назначении пособия?
Если второй родитель не платит и есть долг, важно подтвердить задолженность — подойдут документы из исполнительного производства (например, справка от приставов).
Главное
-
Единое пособие назначают только при одновременном прохождении критериев по доходу, занятости, имуществу, вкладам и формальным условиям.
-
В 2026 году каждому трудоспособному взрослому нужен подтвержденный доход не менее 216 744 ₽ за расчетный период либо уважительная причина низкого дохода.
-
Если уважительные причины охватывают десять месяцев или больше, отказ из-за правила 8 МРОТ не должен применяться.
-
С 21 июля 2026 года уход за нетрудоспособным человеком будут учитывать как уважительную причину только при уходе за близким родственником семьи.
-
Несколько квартир, домов, автомобилей или земельных участков могут привести к отказу даже при низком доходе.
-
Проценты по вкладам выше регионального прожиточного минимума могут стать самостоятельным основанием для отказа.
-
При отсутствии судебного решения или нотариального соглашения алименты с марта 2026 года могут рассчитать от средней зарплаты в регионе.
-
Отказ можно обжаловать, а после устранения причины — подать новое заявление в любое время.
-
На 14 июля 2026 года отдельные правила на 2027 год не утверждены; денежные пороги 2027 года нужно проверять после принятия МРОТ и прожиточных минимумов.
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