Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в РоссииСтолкновение с реальностью
Какой должна быть вахта
Сколько длится вахта
Вахта, как правило, предполагает сменный график работы, рассказывает Елена Теличко, руководитель регионов Сибирь — Урал Coleman Group.
- Классический вариант — 30 дней работы и 30 дней отдыха (по закону вахта не должна длиться дольше месяца).
- Иногда встречаются графики 45 на 45, 60 на 60, а также короткие вахты по 14–15 дней (закон разрешает вахту до трех месяцев с учетом мнения профсоюза).
- Бывает и сезонный формат, когда человек работает около полугода, а затем столько же отдыхает. Фактически это противоречит закону.
По Трудовому кодексу РФ в период между вахтами сотрудника запрещено привлекать к работе.
Что обязан предоставить работодатель
Работодатель обязан доставить вас до места работы. Для этого компании организуют проезд от пункта сбора до самой вахты и сами приобретают билеты.
Иногда работники покупают билеты сами — тогда им компенсируют расходы по чекам. Также оплачиваются дни в пути. Если по дороге потребуется ожидание или ночевка, работодатель должен предоставить вам гостиницу.
На месте вам должны предоставить жилье, соответствующее санитарным требованиям. Это могут быть общежития, бытовки, вагончики, жилые контейнеры или арендованное служебное жилье. Главное, чтобы у вас были условия для отдыха, тепло и возможность соблюдать гигиену.
Встречаются и так называемые горячие койки, как правило на удаленных объектах, когда после одного сотрудника место сразу занимает другой. Для многих это неудобно.
Также вас обязаны обеспечить питанием. На удаленных объектах, особенно в районах Крайнего Севера, обычно организуют горячее питание или столовую.
Иногда сотрудники покупают продукты и готовят еду сами. Тогда компания заранее предусматривает компенсацию или отдельную сумму на питание.
Как работают и отдыхают на вахте
Из-за особенностей вахты рабочее время рассчитывают суммарно: не за неделю, а, например, за месяц или квартал. При этом общее число отработанных часов у вахтовиков не может превышать норму для обычного графика.
По закону стандартная рабочая неделя ограничена 40 часами, и это нужно учитывать и при вахтовом методе.
Например, вам предлагают график 30–30. Это почти 9 недель. За эти два месяца вы можете отработать чуть меньше 360 часов.
Продолжительность смены на вахте не должна превышать 12 часов. Обеденные перерывы в это время не входят.
«Стандартно на вахте применяется ежедневная работа по 11 часов с часовым перерывом на обед», — отмечает Андрей Токранов.
Междусменный отдых для вахтовиков с учетом перерывов на обед можно сокращать до 12 часов. Сокращенные часы отдыха считаются переработками.
Переработки на вахте суммируют, после чего формируют из них дни междувахтового отдыха по формуле 8 часов = 1 день.
У вахтовиков должны быть выходные: не меньше числа полных недель в месяце. Например, если вы собираетесь отработать весь июнь, вам положены 4 дня отдыха.
Выходной при этом может приходиться на любой день.
Вахтовикам положен и отпуск. Он не заменяет междувахтовый отдых — это разные вещи. По общему правилу отпуск длится 28 дней, а в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностям — на 24 или 16 дней дольше.
Как платят за вахту
Оплата труда включает в себя оклад, районный коэффициент, северную надбавку, если вы трудитесь в таких районах, и надбавку за вахтовый метод — за каждый день работы и день в пути от пункта сбора до вахты.
В федеральных государственных органах и учреждениях надбавка следующая:
- в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 75% тарифной ставки оклада (должностного оклада);
- в районах Сибири и Дальнего Востока — 50% тарифной ставки оклада (должностного оклада);
- в остальных районах — 30% тарифной ставки оклада (должностного оклада).
Надбавка в региональных госорганах и учреждениях устанавливается на местах — изучайте правовые акты.
В частных компаниях условия по надбавке прописываются в коллективном договоре или локальном акте. Ее размер и порядок выплат определяют с учетом мнения профсоюза.
Вахтовый метод привлекателен более высокой оплатой по сравнению с местной работой, и на вахту, как правило, едут именно за доходом. При этом часто наблюдается зависимость: чем слабее социально-бытовые условия, тем выше уровень оплаты.
Российские вахтовики действительно хорошо зарабатывают: где-то им готовы платить вдвое выше рынка.
Какой бывает вахта в реальности
На бумаге все выглядит отлично: вахта хоть и тяжелый труд, зато с гарантиями и достойной оплатой. На практике все бывает не так радужно: работодатели хитрят, а кто-то и вовсе игнорирует требования закона.
«Формально права защищены Трудовым кодексом, но нарушения все еще встречаются: превышение сроков вахты, некорректный учет рабочего времени, занижение надбавок или подмена трудовых договоров гражданско‑правовыми, — отмечает Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работы.ру» и операционный директор «СберПодбора».
Среди других проблем:
- требования оплатить «трудоустройство», что само по себе должно настораживать;
- не соответствующие обещаниям условия проживания и работы;
- отсутствующая компенсация проезда до рабочего объекта.
Самая частая проблема — неоплаченные переработки. При увольнении до окончания вахты работодатель может сказать, что учетный период еще не завершен, поэтому переработки не будут считаться. В результате за труд с переработками вахтовик получит выплату как за норму.
Эту проблему собираются решить чиновники. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей возмещать переработки вахтовикам при увольнении до окончания трудового договора.
Если законопроект примут, то будет действовать следующий порядок учета: работодатель подсчитает разницу между реально отработанными вахтовиком часами и нормой рабочего времени и выплатит компенсацию за неиспользованные дни межвахтового отдыха в день увольнения.
Как добиться положенных условий на вахте
Если вы считаете, что ваши права нарушены, для начала попытайтесь решить вопрос напрямую с работодателем. Иногда задержки связаны с временными финансовыми трудностями, и деньги в итоге выплачивают — просто чуть позже.
«Наибольший эффект обычно дают публичные обращения, которые получают широкий резонанс», — отмечает Андрей Токранов.
Если договориться не удается, а нарушение серьезное, нужно обращаться в контролирующие органы — в первую очередь в трудовую инспекцию.
В качестве доказательств могут подойти переписка с работодателем, документы и иногда записи разговоров. Обычно такие вопросы стараются решить спокойно, чтобы работодатель выполнил свои обязанности без лишнего конфликта.
Но трудовая инспекция — не всегда быстрый способ решить проблему. По мнению экспертов, самое эффективное решение — обратиться в суд. В случаях нарушения трудовых прав вахтовиков суды часто встают на сторону работника.