Что обязан предоставить работодатель

Работодатель обязан доставить вас до места работы. Для этого компании организуют проезд от пункта сбора до самой вахты и сами приобретают билеты.

Иногда работники покупают билеты сами — тогда им компенсируют расходы по чекам. Также оплачиваются дни в пути. Если по дороге потребуется ожидание или ночевка, работодатель должен предоставить вам гостиницу.

На месте вам должны предоставить жилье, соответствующее санитарным требованиям. Это могут быть общежития, бытовки, вагончики, жилые контейнеры или арендованное служебное жилье. Главное, чтобы у вас были условия для отдыха, тепло и возможность соблюдать гигиену.