Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?Отвечает психолог
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Нужно ли ждать от работы вечного праздника
Стоит ли при поиске работы и трудоустройстве ждать от нового места идеальных условий и перманентной эйфории от процесса? Казалось бы, если уж выбирать, как проводить почти 1900 часов в год, то делать это лучше максимально приятно.
Само по себе это желание естественно. Но реалистично ли? Можете ли вы вспомнить какое-нибудь дело, которое всегда приносило вам эйфорию или воспринималось как что-то идеальное? Даже самые любимые хобби порой вызывают раздражение, а такое многосоставное дело, как работа, тем более может пробуждать много самых разных эмоций — в том числе негативных.
Трудности обычно начинаются не тогда, когда работа перестает радовать, а тогда, когда мы считаем, что она обязана радовать всегда. В этом случае любое недовольство работой — конфликт с руководителем, усталость, снижение мотивации — воспринимаются уже не как рабочая ситуация, а как доказательство: «Работа мне не походит», «Со мной что-то не так» или «Я снова не нашел себя».
В реальности работа может быть хорошей, полезной и подходящей — и все равно иногда утомлять, раздражать или казаться скучной. Как и другие любые дела. Это далеко не всегда признак ошибки выбора, иногда это просто признак того, что работа остается работой.
Возможно, полезнее спрашивать себя не только о том, нравится ли работа, но и о том, какие ожидания мы на нее возлагаем. Например:
- «работа должна всегда вдохновлять»;
- «на хорошей работе не бывает скучно»;
- «если я устаю, значит, это не мое»;
- «если я не горю делом, я живу неправильно».
Это позволит увидеть все требования, скрытые под оберткой «идеальной работы», и проверить, а возможна ли такая работа в принципе.
Даже если новая работа сначала кажется почти идеальной, психика постепенно привыкает и к более интересным задачам, и к лучшему офису, и к росту дохода. Это не значит, что улучшения не важны. Но если ориентироваться только на эмоциональный пик, то почти любая работа со временем начинает казаться недостаточно хорошей.
Чем опасно ожидание вечного праздника от работы
Проблемы с долгосрочным трудоустройством
Представим: Марина, 27 лет, хороший аналитик, который очень любит свою профессию. Но за 2 года она сменила четыре места работы.
Сначала ей казалось, что проблема в компании: слишком много бюрократии. Потом — в руководителе. Затем — в самой профессии.
Каждый раз первые несколько месяцев новая работа приносила ощущение подъема: интересные задачи, новые люди, чувство, что «наконец-то нашла свое». Но постепенно ежедневный восторг уменьшался и снова возникала мысль: «Наверное, это просто не мое место».
Когда человек ждет идеальную работу, он начинает замечать малейшие недостатки:
- любой конфликт воспринимается как доказательство: «Это не мое место»;
- любая скучная задача — как ошибка выбора профессии;
- любой тяжелый день — как свидетельство того, что призвание еще не найдено.
Обычно это приводит либо к тому, что вы можете снова и снова искать «то самое» место, хотя проблема не в конкретной вакансии, а в ожидании постоянного праздника на работе. Такая ситуация сильно выматывает и может сказываться на карьере и финансовом состоянии.
Выгорание
Американский писатель и журналист Симоне Столцофф в своей книге «Достаточно хорошая работа» писал: «Ожидание, что человек будет постоянно демонстрировать свою "страсть" к работе, становится дополнительным трудом сверх самой работы».
При идеализации работы куда труднее вовремя заметить перегрузку. Одно исследование китайских ученых ставит под сомнение распространенную идею «чем больше ощущение призвания, тем лучше».
Выяснилось, что наиболее благоприятный для человека умеренный уровень чувства призвания к профессии. При чрезмерной выраженности оно уже чревато большей перегрузкой, эмоциональным истощением и излишней вовлеченностью в работу.
Как тогда относиться к работе
Позволяет ли вам работа жить достаточно хорошо? Этот вопрос звучит менее романтично, зато он гораздо честнее. Он дает возможность не обесценивать хорошую работу только потому, что она неидеальна, и одновременно не называть нормой то, что на самом деле давно уже стало хроническим выживанием.
Исследования показывают, что устойчивое благополучие связано прежде всего не с силой эмоций, а с тем, удовлетворяет ли работа базовые психологические потребности: дает ли ощущение автономии, компетентности, понятные ожидания и возможность строить отношения.
Работа не обязана становиться главным источником счастья, чтобы положительно влиять на качество жизни. Если она дает ощущение безопасности, понятные ожидания, возможность развиваться и сохранять баланс с другими сферами жизни, этого уже достаточно для устойчивого благополучия.
Концепция «достаточно хорошей работы», которую ввел Симоне Столцофф, не предлагает отказаться от амбиций или перестать развиваться. Скорее, она предлагает отказаться от другой идеи — что только работа должна быть источником смысла, постоянного счастья, признания и самореализации.
Хорошая работа может быть интересной, честной, достойно оплачиваемой и соответствовать вашим ценностям — и этого достаточно.
Как найти достаточно хорошую работу
Важно понимать, что у каждого из нас абсолютно разные критерии, по которым работа может нравиться или не нравиться. Например, Кате нравится оформлять презентации и посты — это ее любимая часть работы, а Артем ненавидит оформление (процесс кажется ему долгим и нудным), но любит выступать.
Попробуйте выполнить небольшое упражнение, которое покажет, что важно именно для вас, поможет сформулировать достаточно хорошую для вас работу и понять, когда стоит остаться на работе, а когда нужно уходить.
Нарисуйте таблицу из пяти колонок:
- невыносимая работа (вы не можете это терпеть);
- приемлемая работа (терпеть можно, но не хотелось);
- нормальная работа (к ней вы относитесь нейтрально);
- достаточно хорошая работа;
- идеальная работа.
Теперь попробуйте распределить характеристики работы по этим колонкам.
|Работа
|Характеристика
|Невыносимая
|Унижение; постоянные переработки; нечестность; отсутствие контроля над нагрузкой
|Приемлемая
|Задержки на час раз в месяц или реже; звонки вне рабочего времени не чаще раза в неделю; задержка зарплаты на пару дней; сложные отношения с одним из коллег
|Нормальная
|Понятные задачи; спокойные коллеги; стабильный график; безопасная атмосфера
|Достаточно хорошая
|Достойная зарплата; возможность развиваться; уважительное отношение; возможность влиять на решения
|Идеальная
|Любимые проекты каждый день; полная свобода; только интересные задачи; полное отсутствие стресса
Это лишь примеры. Ваша таблица может выглядеть совсем иначе.
Важно различать спокойное отношение к работе и ситуацию, когда человек годами существует в условиях хронического стресса.
Отсутствие восторга — нормально. Постоянное чувство бессилия, несправедливости, перегрузки и невозможности влиять на происходящее — уже нет.
Работа не обязана каждый день делать нас счастливыми — и не должна требовать ежедневно платить за нее своим психическим здоровьем. Вместо поиска идеальной работы начните искать достаточно хорошую — ту, с которой остается время для семьи, друзей, отдыха, здоровья и всего того, ради чего работа вообще существует.
Зрелое отношение к работе начинается именно в тот момент, когда мы перестаем ждать от нее невозможного и начинаем выбирать то, что помогает жить той жизнью, которая для нас действительно важна.