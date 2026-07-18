Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?

Даже если новая работа сначала кажется почти идеальной, психика постепенно привыкает и к более интересным задачам, и к лучшему офису, и к росту дохода. Это не значит, что улучшения не важны. Но если ориентироваться только на эмоциональный пик, то почти любая работа со временем начинает казаться недостаточно хорошей.

Чем опасно ожидание вечного праздника от работы

Проблемы с долгосрочным трудоустройством

Представим: Марина, 27 лет, хороший аналитик, который очень любит свою профессию. Но за 2 года она сменила четыре места работы.

Сначала ей казалось, что проблема в компании: слишком много бюрократии. Потом — в руководителе. Затем — в самой профессии.

Каждый раз первые несколько месяцев новая работа приносила ощущение подъема: интересные задачи, новые люди, чувство, что «наконец-то нашла свое». Но постепенно ежедневный восторг уменьшался и снова возникала мысль: «Наверное, это просто не мое место».

Когда человек ждет идеальную работу, он начинает замечать малейшие недостатки:

любой конфликт воспринимается как доказательство: «Это не мое место»;

любая скучная задача — как ошибка выбора профессии;

любой тяжелый день — как свидетельство того, что призвание еще не найдено.

Обычно это приводит либо к тому, что вы можете снова и снова искать «то самое» место, хотя проблема не в конкретной вакансии, а в ожидании постоянного праздника на работе. Такая ситуация сильно выматывает и может сказываться на карьере и финансовом состоянии.

Выгорание

Американский писатель и журналист Симоне Столцофф в своей книге «Достаточно хорошая работа» писал: «Ожидание, что человек будет постоянно демонстрировать свою "страсть" к работе, становится дополнительным трудом сверх самой работы».

При идеализации работы куда труднее вовремя заметить перегрузку. Одно исследование китайских ученых ставит под сомнение распространенную идею «чем больше ощущение призвания, тем лучше».