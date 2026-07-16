5. Управление рисками

В нестабильной экономике под сокращения чаще попадают именно «надстройки» — менеджеры среднего звена, администраторы и руководители без прямой операционной функции. Узкие специалисты с конкретной ценностью для бизнеса зачастую чувствуют себя устойчивее, чем их руководители.

Почему так? Пока бизнес ищет, на ком сэкономить, он убирает тех, кто дорого стоит, но напрямую не создает продукт. При этом терять единственного разработчика, который знает уже устаревший, но еще работающий код, или сантехника, который может починить все за час, слишком рискованно.

6. Смена карьерного трека

Вход в новую профессию или индустрию почти всегда требует шага назад, и это вполне нормальная стратегия, а не карьерная ошибка.

Когда вы приходите в незнакомую сферу, вы объективно уступаете тем, кто работает в ней 5–10 лет. У вас нет отраслевых связей, вы не знаете внутренних процессов, не владеете профессиональным сленгом и не понимаете, какие задачи здесь действительно важны, а какие — второстепенны. И это нормально.