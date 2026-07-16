В 2026 году логично уйти на позицию ниже. HR-эксперты назвали 6 достойных причин
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Почему специалисты уходят на позицию ниже
1. Неопределенность на рынке труда
В 2026 году в России сформировался рынок работодателя в чистом виде. Люди, которые раньше зарабатывали 400 тысяч рублей, получают оферы на 120–150, а те, кто целился в 150, теперь рассматривают предложения на 50–60.
Вакансий мало, конкуренция запредельная, и период поиска работы растягивается на полгода и больше.
При такой неопределенности согласиться на предложение, пусть и на более скромную должность, — это не потеря амбиций, а страховка. Это возможность переждать шторм в стабильной гавани, сохранить резюме без разрывов и дождаться момента, когда экономическая ситуация начнет меняться на пользу кандидатам. В этом случае, как только рынок пойдет вверх, у вас будут и силы, и время на поиск достойного места.
2. Общая нестабильность
На работников уже долгое время давит и экономическая, и политическая, и технологическая (в виде влияния ИИ) нестабильность. На фоне этого руководящие позиции с высокой ответственностью перестали быть желанной целью. Это нормальная реакция на перегрузку.
В такой ситуации уход на позицию ниже часто означает возврат к чистой экспертизе, к тому, что вы умеете делать лучше всего, без «прослойки» из управленческих задач.
Это переход от вертикального роста к горизонтальному: ваша экспертиза как специалиста становится глубже, но вы снимаете с себя бремя принятия стратегических решений в кризис.
3. Разочарование в управленческих ролях
Еще одна причина перехода к горизонтальному росту — работа на высоких должностях без заметных достижений.
Все больше времени уходит на координацию и внутренние процессы, а не на реальный результат. Поэтому часть специалистов осознанно возвращаются в экспертные роли, где есть понятная зона контроля и быстрее виден эффект от работы.
Особенно это видно в IT, когда тимлиды и технические директора возвращаются в роль разработчиков.
4. Высокая нагрузка
Еще весной 2026 года стало известно, что российские компании стали реже нанимать сотрудников взамен уволившихся. Такая тактика неизбежно повышает нагрузку на тех, кто еще работает в организации. После сокращений многие руководители фактически работают за двоих-троих, но без роста ресурсов и влияния.
В такой ситуации переход на более низкую позицию — это способ сохранить эффективность, а не «сдаться».
5. Управление рисками
В нестабильной экономике под сокращения чаще попадают именно «надстройки» — менеджеры среднего звена, администраторы и руководители без прямой операционной функции. Узкие специалисты с конкретной ценностью для бизнеса зачастую чувствуют себя устойчивее, чем их руководители.
Почему так? Пока бизнес ищет, на ком сэкономить, он убирает тех, кто дорого стоит, но напрямую не создает продукт. При этом терять единственного разработчика, который знает уже устаревший, но еще работающий код, или сантехника, который может починить все за час, слишком рискованно.
6. Смена карьерного трека
Вход в новую профессию или индустрию почти всегда требует шага назад, и это вполне нормальная стратегия, а не карьерная ошибка.
Когда вы приходите в незнакомую сферу, вы объективно уступаете тем, кто работает в ней 5–10 лет. У вас нет отраслевых связей, вы не знаете внутренних процессов, не владеете профессиональным сленгом и не понимаете, какие задачи здесь действительно важны, а какие — второстепенны. И это нормально.
Вы не становитесь хуже как специалист — вы становитесь новичком в незнакомой игре. И здесь у вас пока низкий уровень, даже если в прошлой вы были чемпионом.
Понижение на старте — это плата за доступ к новому рынку. Вы меняете статус и зарплату сейчас на возможности, которые откроются чуть позже — через несколько лет.
Что нужно помнить при уходе на позицию ниже
Важно, что «ниже» не всегда значит «дешевле».
На перегретых или дефицитных участках рынка сильный специалист или квалифицированный «исполнитель руками» может зарабатывать на уровне или выше своего бывшего руководителя просто потому, что его вклад проще посчитать и сложнее заменить.
Решение уйти на позицию ниже может быть не отказом от амбиций или вынужденной мерой. Для части кандидатов это осознанный шаг: от важного статуса к управлению нагрузкой, рисками и своей реальной ценностью на рынке.