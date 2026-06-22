Саморазвитие и карьера
22 июня 2026, 03:05

Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций

Запланировали отпуск, купили билеты, а за две недели до вылета начальник говорит: «Не отпускаю, период завалов». Придется остаться без отдыха, денег за билеты и в плохом настроении. Или нет? Руководители любят называть отпуск правом, а не обязанностью, но это не совсем так — есть ситуации, когда отказать вам в законном отдыхе нельзя. Разобрали вместе с юристами 8 таких случаев.
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

1. Вы уходите в отпуск по графику

График отпусков обязателен и для вас, и для вашего работодателя. Перенести отпуск, предусмотренный графиком, можно только в особых случаях и только с вашего согласия.

Обстоятельства, связанные со спецификой должности или уровнем заработка, не исключают обязанности соблюдать график.

Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг»

Интересно, что если работодатель осознанно нарушит процедуру (не уведомит о начале отпуска и не перечислит отпускные), а вы все равно уйдете в отпуск, то назвать это прогулом не получится — график превыше всего. Вы можете потребовать перенести отпуск, но это необязательно.

2. Вы льготник

Некоторые работники могут использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время независимо от графика. К таким относятся:

3. В отпуск уходит член семьи

Работает это, конечно, не с любым родственником. Такое правило распространяется на:

  • супругов женщин в отпуске по беременности и родам;
  • супругов военнослужащих (могут уйти в отпуск одновременно с военным);
  • одого из родителей или детей холостого ветерана боевых действий — инвалида I или II группы (аналогично отпуск можно взять одновременно с военным).
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4. Вы идете в отпуск на работе по совместительству

Если вы работаете по совместительству и на основной работе идете в отпуск, то на второй вам обязаны дать отдохнуть в те же даты.

Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется авансом. Работодатель не вправе отказать совместителю в отпуске на период, совпадающий с отпуском по основному месту работы, подтвержденным документально (например, справкой или выпиской из графика).

Дарья Александрова, юрист «Де-юре»

5. Вы не смогли уйти в отпуск по уважительным причинам

Ваш работодатель обязан продлить или перенести ваш отпуск на удобный период, если вы:

  • заболели;
  • исполняли государственные обязанности и из-за них были освобождены от работы (например, были присяжным);
  • .
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6. Вы не были в отпуске два года подряд

Закон запрещает не отпускать работников в отпуск в течение двух лет подряд.

Это означает, что даже при наличии объективных производственных причин работодатель не может бесконечно откладывать реализацию права работника на отдых.

Элеонора Акопян, юрист АБ «КИАП»

7. Вы совмещаете работу с учебой

Оплачиваемые учебные отпуска обязаны предоставлять работникам, совмещающим работу с получением общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего образования, а также прохождением аспирантуры по заочной или очно-заочной формам обучения.

Такие отпуска предоставляются для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций.

Анастасия Зайцева, партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании Stream

Учебные отпуска могут длиться от 9 до 50 дней. Продолжительность зависит от обстоятельств и программы обучения.

8. Вы хотите взять отпуск за свой счет

Работодатель обязан отпустить вас в отпуск за свой счет в двух случаях: вы относитесь к льготной категории (например, работающий пенсионер) или у вас есть важные жизненные обстоятельства (рождение ребенка, свадьба или смерть близкого родственника). Подробнее об этом мы писали здесь.

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