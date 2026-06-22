Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
1. Вы уходите в отпуск по графику
График отпусков обязателен и для вас, и для вашего работодателя. Перенести отпуск, предусмотренный графиком, можно только в особых случаях и только с вашего согласия.
Обстоятельства, связанные со спецификой должности или уровнем заработка, не исключают обязанности соблюдать график.
Интересно, что если работодатель осознанно нарушит процедуру (не уведомит о начале отпуска и не перечислит отпускные), а вы все равно уйдете в отпуск, то назвать это прогулом не получится — график превыше всего. Вы можете потребовать перенести отпуск, но это необязательно.
2. Вы льготник
Некоторые работники могут использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время независимо от графика. К таким относятся:
- несовершеннолетние;
- беременные (они могут уйти в отпуск непосредственно до или после отпуска по беременности и родам);
- один из родителей ребенка-инвалида;
- многодетные родители (пока младшему не исполнилось 14);
- ветераны боевых действий, Герои СССР или РФ, полные кавалеры ордена Славы;
- работники, призванные на службу по мобилизации или поступившие на нее по контракту и уже вернувшиеся к работе (отпуск в удобное время положен в течение полугода после возобновления трудового договора);
- усыновившие ребенка до трех месяцев;
- почетные доноры;
- матери-героини.
3. В отпуск уходит член семьи
Работает это, конечно, не с любым родственником. Такое правило распространяется на:
- супругов женщин в отпуске по беременности и родам;
- супругов военнослужащих (могут уйти в отпуск одновременно с военным);
- одого из родителей или детей холостого ветерана боевых действий — инвалида I или II группы (аналогично отпуск можно взять одновременно с военным).
4. Вы идете в отпуск на работе по совместительству
Если вы работаете по совместительству и на основной работе идете в отпуск, то на второй вам обязаны дать отдохнуть в те же даты.
Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется авансом. Работодатель не вправе отказать совместителю в отпуске на период, совпадающий с отпуском по основному месту работы, подтвержденным документально (например, справкой или выпиской из графика).
5. Вы не смогли уйти в отпуск по уважительным причинам
Ваш работодатель обязан продлить или перенести ваш отпуск на удобный период, если вы:
- заболели;
- исполняли государственные обязанности и из-за них были освобождены от работы (например, были присяжным);
- .
6. Вы не были в отпуске два года подряд
Закон запрещает не отпускать работников в отпуск в течение двух лет подряд.
Это означает, что даже при наличии объективных производственных причин работодатель не может бесконечно откладывать реализацию права работника на отдых.
7. Вы совмещаете работу с учебой
Оплачиваемые учебные отпуска обязаны предоставлять работникам, совмещающим работу с получением общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего образования, а также прохождением аспирантуры по заочной или очно-заочной формам обучения.
Такие отпуска предоставляются для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций.
Учебные отпуска могут длиться от 9 до 50 дней. Продолжительность зависит от обстоятельств и программы обучения.
8. Вы хотите взять отпуск за свой счет
Работодатель обязан отпустить вас в отпуск за свой счет в двух случаях: вы относитесь к льготной категории (например, работающий пенсионер) или у вас есть важные жизненные обстоятельства (рождение ребенка, свадьба или смерть близкого родственника). Подробнее об этом мы писали здесь.