Интересно, что если работодатель осознанно нарушит процедуру (не уведомит о начале отпуска и не перечислит отпускные), а вы все равно уйдете в отпуск, то назвать это прогулом не получится — график превыше всего. Вы можете потребовать перенести отпуск, но это необязательно.

2. Вы льготник

Некоторые работники могут использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время независимо от графика. К таким относятся:

3. В отпуск уходит член семьи

Работает это, конечно, не с любым родственником. Такое правило распространяется на: