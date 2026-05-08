Компании испугались дефицита кадров, а россияне бросились менять профессию. Главное о рынке труда за неделю
Компании сократили увольнения из-за дефицита кадров: что дальше
Ситуация на российском рынке труда остается непростой, и в первую очередь это связано с дефицитом кадров. Свободных работников не так уж и много, поэтому отдельные компании отказываются от увольнений из страха не найти замену ушедшим сотрудникам — даже несмотря на падение спроса на свою продукцию.
К такому выводу пришли члены совета директоров Банка России на последнем заседании по ключевой ставке, следует из резюме дискуссии.
«В результате формируется недостаточно эффективное распределение рабочей силы. Одни компании, наблюдающие рост спроса и готовые наращивать выпуск, не могут этого сделать из‑за дефицита персонала, а другие — продолжают нести издержки по его удержанию», — подчеркнули в ЦБ.
Рынку приходится подстраиваться под новые условия — в первую очередь путем замедления роста зарплат и расширения неполной занятости.
О дисбалансе на рынке труда говорили и кадровые специалисты. По оценке менеджера по аналитике «Адвирос» Илоны Платонов, пока в одних отраслях сохраняется заметный дефицит кадров, в других, наоборот, растет конкуренция среди соискателей.
Острая нехватка специалистов наблюдается:
- в массовых и линейных профессиях (это, например, продавцы и кассиры);
- в медицине;
- среди рабочих специальностей (как сварщики и слесари).
Переизбыток рабочих рук в 2026 году фиксируют в офисных сегментах — особенно высокую конкуренцию среди соискателей отмечают в маркетинге, финансах, PR, и административных позициях.
В ближайшем будущем ситуация с кадровым дефицитом может усугубиться, убеждена член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова. Все из-за того, что рабочая сила в стране неуклонно стареет, а молодежи недостаточно.
Это грозит усилением кадрового дефицита в отраслях с традиционным преобладанием молодых специалистов.
«Работодателям, скорее всего, предстоит искать новые подходы: развивать наставничество, внедрять гибкие графики и программы переобучения, чтобы сохранить производительность и обеспечить передачу опыта», — предположила она.
Тем временем в Госдуме собираются уделить пристальное внимание занятости молодежи: изучить, как работают россияне 14–25 лет и чему чаще отдают предпочтение, соблюдаются ли их трудовые права и какие госгарантии им положены.
Депутаты уже заказали такое исследование. Тендер выиграл неназванный поставщик, который предложил за работу 1,1 млн рублей. Как скоро будут готовы результаты, неизвестно.
Россияне бросились менять профессию и переобучаться
За последние 2 года каждый четвертый россиянин выбрал себе новое призвание. Активнее всего уходит в новую сферу молодежь до 35 лет, свидетельствуют результаты опроса SuperJob. С возрастом мобильность заметно снижается.
Еще одно препятствие к переходу — высокие доходы. Чем больше зарабатывали участники опроса, тем реже они осваивали новую сферу деятельности.
В целом довольных сменой профессии больше, чем недовольных. Позитивно оценивают переход 15%, а негативно — только 8%.
В России заметно вырос спрос на бесплатное переобучение — на программы в рамках национального проекта «Кадры» подали свыше 84 тысяч заявок с начала 2026 года. При этом за весь 2025-й программы прошли 119 тысяч человек.
Особой популярностью пользуются программы дополнительных цифровых навыков и освоения рабочих и социальных профессий — тех самых, где рабочих рук сейчас не хватает.
Гендерный вопрос: мужчины ушли в отрыв по зарплатам и детским пособиям
Гендерный разрыв в трудовых доходах в России достиг максимума за последние 13 лет, выяснили аналитики «Финэкспертизы». На крупных и средних предприятиях в 2025 году женщины получали на треть (33,7%) меньше, чем мужчины.
Наиболее заметна разница в доходах мужчин и женщин в следующих сферах:
- культура, спорт и развлечения (женщины получают на 39% меньше);
- информация и связь (37,1%);
- профессиональная, научная и техническая деятельность (31,3%);
- добыча полезных ископаемых (27,9%);
- торговля (27,7%).
Почти приблизились к равновесию зарплаты мужчин и женщин в строительстве (разница — 8,4%) и образовании (14,1%).
Мужчины в России претендуют не только на высокие зарплаты, но и на пособия по уходу за ребенком. По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, абсолютное число оформивших его отцов за последние 5 лет выросло в 6–9 раз.
Больше всего таких отцов в крупных городах с высокими доходами: Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Причем пособие массово оформляют мужчины с высокими зарплатами.
Впрочем, вряд ли все эти отцы реально сидят дома с малышами — нередко мужчины оформляют декрет формально, чтобы размер пособия был больше (если их супруги получают меньше или вообще не работают).
Как рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова редакции «Теперь вы знаете», это позволяет увеличить совокупный доход семьи, не меняя задачи родителей. Подробнее о схеме мы написали здесь.
Высшее образование стало еще дороже и сложнее
В столичных вузах взлетели цены на обучение: в топовых университетах сложно найти программы дешевле 1 млн рублей в год.
- В МГИМО минимальная стоимость года обучения — 710 тысяч рублей, а максимальная — почти 1,35 млн рублей.
- В МФТИ в принципе нет программ до 1 млн рублей.
- В НИУ ВШЭ тоже появились программы стоимостью 1 млн рублей в год. А еще вуз пересмотрел систему скидок: теперь за успешную сдачу вступительных можно сократить платеж максимум на 25% (раньше — до 70%).
Образование становится не только дороже, но и потенциально недоступнее. Депутаты Госдумы задумали ограничить поступление в магистратуру без привязки к бакалавриату. По мнению парламентариев, на ряд направлений должны зачислять только абитуриентов, которые уже отучились по аналогичной специальности.
Исключение готовы сделать для поступающих в магистратуру с опытом работы по выбранному ими профилю.
Сейчас таких ограничений нет — для поступления достаточно диплома о высшем образовании и успешно сданных вступительных экзаменов. Так что, например, дизайнер может стать магистром физики.
Эксперты убеждены, что возможность смены профиля нужно оставить для большинства направлений. Оправданным запрет может быть только в случае отдельных специальностей, например, медицинских и естественно-научных.
Тем временем студенты в России разбираются с другой проблемой: сервис «Антиплагиат» массово определяет их дипломы как ИИ-генерацию. Студенты и их преподаватели жалуются на ошибочное выявление нейросетевого контента, из-за которого дипломникам приходится переписывать даже полностью оригинальные работы.
В самом «Антиплагиате» утверждают, что их система полностью распознает ИИ-генерацию, а вероятность ошибки не превышает 1%. На этом настаивает и руководитель компании.
На проблему уже пожаловались депутатам Госдумы. Там призвали проверить систему и разработать современные критерии оценки дипломных работ.
Другие открытия недели
Россияне не испугались ИИ: почти 70% жителей страны уверены, что нейросети не смогут их заменить. Как показал опрос компании «Сумма Элементов», еще 25% допускают такой исход через 5–10 лет, а 7% ждут замены уже через 2–5 лет.
Вот с какими функциями ИИ, по мнению россиян, никогда не справится:
- ответственность за предложенное решение (57% опрошенных);
- профессиональная интуиция (32%);
- эмпатия (7%).
Тем временем сами работодатели относятся к использованию нейросетей нейтрально — для 73% главное, чтобы это не мешало работе сотрудников.
Работодатели чаще всего поддерживают семейных сотрудников выплатой на свадьбу. Такая льгота встречается у 42% компаний, выяснили в «Технологиях доверия».
В топ-5 самых популярных мер поддержки также вошли:
- доплата к пособию по беременности (41%);
- добровольное медицинское страхование супругов (41%);
- ведение беременности сотрудниц (33%);
- психологическая помощь супругам (32%).
Россиянам непросто вернуться к интенсивной работе после майских праздников: свыше 40% работников испытывают подобные трудности. Среди других проблем: возвращение к городскому шуму и долгая дорога домой по пробкам (по 29%), показал опрос «Сити21».
К счастью, есть способы минимизировать уровень стресса после длинных выходных и вернуться к привычному рабочему темпу. Как это сделать, мы рассказывали здесь.