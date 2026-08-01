Вы никогда не знаете, какая задача станет главной через час. Утром шеф загорается идеей, в обед требует все переделать, а к вечеру забывает, что вчера сам это утвердил.

Стратегии нет, а обратная связь — только негативная и внезапная. Команда попадает в «информационный голод», задачи ставятся без погружения в контекст, цели бизнеса не озвучиваются также, как и стратегия.

Возникает парадокс: босс кажется поглощенным работой и энергичным, а вы сталкиваетесь с нехваткой данных и погружаетесь в чувство, что ни на что не способны.

Почему не любой неприятный начальник — самодур

Важно понимать, по каким критериям мы определяем начальника-самодура.

Для кого-то громкий голос — это уже тирания, потому что в семье кто-то говорил громко и это вызывало стресс. В другой семье случалось обесценивание, и теперь любое «ты сделал что-то не так» воспринимается как самодурство.