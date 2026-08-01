Начальник-самодур отравляет жизнь. Как с ним работать и когда все же лучше уволиться
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Начальник-самодур — это кто?
Помните старый советский термин «начальник-самодур»? В 80-е его понимали просто: деспот с деньгами, который давит на семью или подчиненных своей безнаказанностью. Сегодня этот типаж изменился. Если классический «начальник-самодур» давил криком и статусом, то его современная версия — гиперактивный руководитель — давит многозадачностью и дедлайнами в работе.
Вы никогда не знаете, какая задача станет главной через час. Утром шеф загорается идеей, в обед требует все переделать, а к вечеру забывает, что вчера сам это утвердил.
Стратегии нет, а обратная связь — только негативная и внезапная. Команда попадает в «информационный голод», задачи ставятся без погружения в контекст, цели бизнеса не озвучиваются также, как и стратегия.
Возникает парадокс: босс кажется поглощенным работой и энергичным, а вы сталкиваетесь с нехваткой данных и погружаетесь в чувство, что ни на что не способны.
Почему не любой неприятный начальник — самодур
Важно понимать, по каким критериям мы определяем начальника-самодура.
Для кого-то громкий голос — это уже тирания, потому что в семье кто-то говорил громко и это вызывало стресс. В другой семье случалось обесценивание, и теперь любое «ты сделал что-то не так» воспринимается как самодурство.
В моей практике был кейс, где сотрудница считала начальника тираном, так как его манера общения была директивной, давящей, с напором. Но в этой манере не было ничего, что оскорбляло бы ее как личность. Он требовал соблюдения сроков, выполнения KPI и поставленных задач. А поскольку сотрудница не справлялась, она считала его тираном и была готова уволиться.
Поэтому важно разграничить просто требовательного и местами резкого руководителя и откровенного самодура, который сам не знает, чего хочет, и распознать свои триггеры.
Почему работа с самодуром выматывает
На это есть несколько причин.
Первая — потеря эффективности. Задачи дублируются, приоритеты скачут, решения зависают.
Вторая — это ежедневный адреналин на пустом месте. Мозг все время ждет подвоха, потому что понять логику руководителя невозможно. Постепенно появляется тревога, самооценка падает, а усталость не снимается даже в выходные.
Психологически вы выгораете не от объема дел, а от отсутствия контроля и предсказуемости.
Не меньший ущерб наносят и попытки самоутвердиться за ваш счет. Здесь важно понимать: лично к вам это никакого отношения не имеет.
Как работать с начальником-самодуром
Фиксируйте устные задачи
Это спасет от путаницы. У гиперактивного руководителя быстро меняются приоритеты. Все, что сказано устно, обязано исчезнуть из реальности. Это не бюрократия, а ваша страховка и способ вернуть себе ощущение «я справился».
Берите паузу при эмоциональных всплесках
Когда на вас срываются, спорить бессмысленно — мозг собеседника в этот момент не слышит логику. Лучшее, что можно сделать, — не принимать чужие эмоции на свой счет и спокойно сказать: «Давайте я перепроверю цифры и вернусь с фактами через 15 минут». Так вы выходите из-под удара и даёте руководителю остыть, не тратя свои нервы.
Отстаивайте границы в нужное время
В момент скандала заявлять о своих границах значит разжигать бунт. Дождитесь спокойного момента и скажите: «Я хочу работать эффективно и получать обратную связь по сути, без перехода на личности. Давайте договоримся, как нам сверяться в спорных моментах». Психология здесь простая: вы не просите, а предлагаете формат, выгодный обеим сторонам.
В целом же устанавливать профессиональные границы можно и нужно.
Вежливо, но твёрдо обозначайте, что вы готовы обсуждать рабочие моменты, но не готовы терпеть унижения, оскорбления и вмешательство в личное пространство. Например, если начальник переходит на личности, можно сказать: «Я готов обсуждать рабочие результаты, но давайте оставаться в профессиональном русле».
Ищите в претензиях конструктив
Проанализируйте, есть ли в претензиях начальника рациональное зерно. Может быть, он прав в чем-то? Отделите эмоции от фактов и его манеру общения от содержания слов. Если в его критике есть конструктивная мысль, возьмите ее в работу. Если нет, пропускайте мимо ушей и просто делайте то, что входит в ваши функциональные обязанности.
Не стесняйтесь переспросить
Шеф взорвался, увидев готовый документ? Это не удар по вашему профессионализму, а разрыв коммуникации. Вместо оправданий задайте уточняющие вопросы: «Что именно поменять: структуру, цифры, выводы? Как должен выглядеть идеальный результат?»
Так вы не только гасите конфликт, но и получаете от руководителя чек-лист на будущее.
Управляйте приоритетами сами
В активном ритме руководителя задачи либо зависают на недели, либо летят сплошным потоком. Если решение застряло у шефа, мягко напоминайте, но не берите ответственность на себя. А если поручений слишком много, раз в неделю присылайте итоговый срез: что поступило, что выполнено, что в работе.
Так вы возвращаете себе контроль, а для руководителя создаете видимость вашей работы без лишних слов.
Собирайте личный портфель достижений
Если изо дня в день вы живете в режиме постоянных переключений от одной задачи к другой, без внятной обратной связи, быстро начинает казаться, что вы ни на что не способны и ничего не успеваете.
Заведите отдельный файл и оцифровывайте туда все результаты, даже маленькие победы и провалы. Параллельно обновляйте резюме, мониторьте рынок, ходите на профильные встречи. Знание своей реальной цены резко снижает тревогу: вы остаетесь не потому, что загнаны в угол, а потому что осознанно выбираете эту работу.
Стоит ли увольняться из-за начальника-самодура
Гиперактивный руководитель может быть и зажигательным человеком: с ним бывает приятно поболтать и над чем-то посмеяться. Но с ним зачастую абсолютно невозможно построить свою карьеру.
Оцените на холодную голову:
- сколько вы зарабатываете;
- какой опыт имеете и получаете здесь;
- какие кейсы были в работе;
- какой у вас уровень стресса.
Проведите аудит: что вы получаете прямо сейчас и где окажетесь через 3–5 лет в таком же ритме. А затем задайте себе простой вопрос с ответом по шкале от 1 до 10: насколько вам нравится эта перспектива?
Если внутренний ответ меньше пяти, рынок открыт, а ваше ощущение важнее любых оправданий.