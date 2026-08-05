Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд

Что за новый ГОСТ

4 августа стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Он в том числе рекомендует:

организациям регулярно обмениваться информацией с работниками, проводить консультации и вовлекать их в процесс принятия разных решений;

поддерживать в коллективах принцип «равный — равному» и давать работникам обратную связь;

четко ставить задачи сотрудникам;

избегать неопределенности функций и поручений;

регулярно анализировать расписание, должностные инструкции и конкретные задачи, чтобы не допустить «машинного темпа» работы и «непредсказуемого графика»;

не допускать в коллективах буллинга, социальной изоляции и злоупотребления полномочиями.

Новый ГОСТ начнет работать 1 февраля 2027 года. Он дополнит другие, уже действующие ГОСТы в сфере трудовых отношений.

Зачем нужен новый ГОСТ

По сути, ГОСТ систематизирует лучшие практики организации труда и предлагает работодателям ориентир для создания безопасной рабочей среды, отмечает юрист по трудовому праву Key Consulting Group София Жидких.

Речь идет не только о предотвращении производственного травматизма, но и об управлении так называемыми психосоциальными рисками — стрессом, эмоциональным выгоранием, конфликтами, буллингом, перегрузкой и другими факторами, влияющими на здоровье работников.