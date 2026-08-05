Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
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Что за новый ГОСТ
4 августа стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Он в том числе рекомендует:
- организациям регулярно обмениваться информацией с работниками, проводить консультации и вовлекать их в процесс принятия разных решений;
- поддерживать в коллективах принцип «равный — равному» и давать работникам обратную связь;
- четко ставить задачи сотрудникам;
- избегать неопределенности функций и поручений;
- регулярно анализировать расписание, должностные инструкции и конкретные задачи, чтобы не допустить «машинного темпа» работы и «непредсказуемого графика»;
- не допускать в коллективах буллинга, социальной изоляции и злоупотребления полномочиями.
Новый ГОСТ начнет работать 1 февраля 2027 года. Он дополнит другие, уже действующие ГОСТы в сфере трудовых отношений.
Зачем нужен новый ГОСТ
По сути, ГОСТ систематизирует лучшие практики организации труда и предлагает работодателям ориентир для создания безопасной рабочей среды, отмечает юрист по трудовому праву Key Consulting Group София Жидких.
Речь идет не только о предотвращении производственного травматизма, но и об управлении так называемыми психосоциальными рисками — стрессом, эмоциональным выгоранием, конфликтами, буллингом, перегрузкой и другими факторами, влияющими на здоровье работников.
Одна из задач таких стандартов — профилактика наиболее тяжелых последствий хронического стресса, включая внезапные ухудшения состояния здоровья. В мировой практике управление психосоциальными рисками также рассматривается как один из инструментов профилактики суицидального поведения работников за счет своевременного выявления неблагоприятного психологического климата и факторов риска.
Обязаны ли работодатели соблюдать новый ГОСТ
Нет, национальный стандарт носит добровольный характер, пока его положения не фигурируют в законодательстве или локальных актах компании. Если работодатель решит закрепить их в кодексе корпоративной этики или других внутренних документах, соблюдать их будут обязаны и руководители, и работники.
Такой механизм существует уже сейчас. За нарушение локальных правил, регулирующих нормы делового поведения, запрет буллинга или дискриминации, работники могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Новый ГОСТ лишь дает работодателям единый ориентир для формирования таких правил.
Можно ли наказать работодателя за несоблюдение нового ГОСТа
Предположим, у работника размытые обязанности или «машинный», слишком жесткий темп работы. Это не соответствует новому ГОСТу, но наказать за это можно только в случае, если его положения фигурируют в локальных нормативных актах организации.
При этом проверяющие органы могут обратить внимание на соответствие этих актов ГОСТ. Но вряд ли это обернется какими-то реальными последствиями.
Изменит ли новый ГОСТ положение работников
Скорее всего, нет: кардинальных изменений работники не почувствуют. ГОСТ не вводит каких-то новых прав или обязанностей — только рекомендует работодателям уделять больше внимания организации труда, профилактике перегрузок и предупреждению конфликтов.
Если ваш работодатель его проигнорирует (а он может это сделать), то ваша работа никак не изменится.